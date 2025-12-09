株式会社電子技販(所在地：大阪府吹田市、代表取締役：北山 寛樹)は、プリント基板の設計製造技術や設備、デザイン力を使用した基板アート雑貨「FLASHシリーズ」より、「FLASH iPhone 17 Proケース、17 Pro Maxケース」をmoeco直販ショップや取扱店で2025年12月9日(火)から順次販売いたします。東京の路線図を基板の配線パターンで描写した「東京回路線図」の他、「関西回路線図」「北斎画 神奈川沖浪裏」を同時リリースいたします。「FLASHシリーズ」では、基板の緻密なデザインだけでなく、電波でLEDが光る回路を搭載していることが大きな特長となっています。

※電波でLEDが光る回路は2020年に特許登録済み(特許番号6667777)。





詳細URL： https://pcbartmoeco.jp/





FLASH 東京回路線図 iPhone 17 Pro Maxケース 緑





【製品特長】

基板のプロフェッショナルが本気で作ったプロダクトです。プリント基板用CADでデザインし、本物の基板に電子部品を実装(はんだ付け)しています。自社内でCAD設計し、本業で使用している本社工場の表面実装ラインで部品実装しています。基板をデザインする基板CADはデザインソフトではないため、マウスで一つ一つ線を引いていきます。電子部品を実装後、実装部品を保護するため、クリーンルーム(クラス1000)で人の手により、表面張力で樹脂がいっぱいになるまで1つ1つコーティングし、真空加熱します。そして、手作業で部品に付いた気泡や樹脂表面の埃を取り除きます。日本で設計、製造しており、全ての商品はRoHS対応品(鉛不使用商品)です。ギフトボックス梱包でプレゼントとしてもお使いいただけます。基板は金メッキ処理をしています。ケースにストラップホールが付いています。





YouTubeにてFLASH 東京回路線図 iPhone ケースの製造工程のムービーを作成しましたのでご覧ください。





YouTube「FLASH 東京回路線図 iPhone ケースの製造工程を見てみよう」

https://youtu.be/yuVP22SR81M









【ご注意】

東京回路線図・関西回路線図・神奈川沖浪裏デザインは、MagSafeやワイヤレス給電が使えます。

iPhone17シリーズでは、17 Proと17 Pro Max用の2種類をリリースします。

17 Proと17 Pro Max用ではアンテナ回路のための基板面積が足りず、補強するためにアンテナ線をケース内側に追加加工しています。アンテナ線とテープに触れないようお願いいたします。

また、金や銀を含む原材料や人件費などの高騰により、iPhone17ケースより値上げさせていただきました。









＜「FLASH iPhoneケース」はなぜ光る？＞

iPhone自身が発する電波を電力に変換し、昇圧することでLEDが光ります。通常時は光らず、iPhoneが強い電波を発した時にランダムに光ります。光る仕組みは、基板の裏面にあるアンテナ回路が、iPhoneが発する強い電波をキャッチし、基板の表に回ります。表面には増幅回路が組まれており、徐々に電圧と電流を高めてLEDを光らせています。LEDは1箇所のみです。電波でLEDが光る回路は2020年に特許を取得しました(特許番号6667777)。









■FLASH 東京回路線図 iPhoneケース

FLASH東京回路線図iPhoneケースは、電池無しで東京駅に実装した赤色LEDが光ります。東京駅に2mmの赤色LED、主要駅7駅に2mmの抵抗器、乗降客の多い駅に1.6mmの抵抗器、その他乗換駅に1mmの電子部品を実装しております。電子部品は17 Pro Maxケースで合計230駅に実装しています(17 Proケースは219駅)。西エリアは「大船駅」、東エリアは「船橋駅」まで網羅。東京湾には大型船が浮かんでいます。鉄道駅の名称は白シルク3文字で表現しています(例：TKY 東京)。





■製品仕様

FLASH 東京回路線図 iPhone 17 Proケース

価格 ：17,600円(税込)

カラー ：緑、黒、白

サイズ ：153mm×75.5mm×15mm(カメラレンズ部)

重さ ：46g

使用電子部品：LED(1点)、抵抗(192点)、ダイオード(12点)、コンデンサ(13点)

Magsafe＆ワイヤレス給電：使用可能





FLASH 東京回路線図 iPhone 17 Pro Maxケース

価格 ：17,600円(税込)

カラー ：緑、黒、白

サイズ ：166mm×81mm×15mm(カメラレンズ部)

重さ ：52g

使用電子部品：LED(1点)、抵抗(203点)、ダイオード(12点)、コンデンサ(13点)

Magsafe＆ワイヤレス給電：使用可能









■FLASH 関西回路線図 iPhoneケース

FLASH関西回路線図iPhoneケースは、電池無しで大阪駅に実装した赤色LEDが光ります。大阪駅に2mmの赤色LED、主要駅に2mmの抵抗器、乗降客の多い駅に1.6mmの抵抗器、PCB ART moecoの工場がある江坂駅に1.6mmのコンデンサ、その他乗換駅に1mmの電子部品を実装しております。電子部品は17 Pro ケース、17 Pro Maxケースとも合計213駅に実装しています。西は神戸駅、南は関西空港駅まで、北は京都駅、東は奈良駅まで網羅。大阪湾には大型船が浮かんでいます。鉄道駅の名称は白シルク3文字で表現しています(例：OSK 大阪)。





■製品仕様

FLASH 関西回路線図 iPhone 17 Proケース

価格 ：17,600円(税込)

カラー ：緑、黒、白

サイズ ：153mm×75.5mm×15mm(カメラレンズ部)

重さ ：46g

使用電子部品：LED(1点)、抵抗(186点)、ダイオード(12点)、コンデンサ(13点)

Magsafe＆ワイヤレス給電：使用可能





FLASH 関西回路線図 iPhone 17 Pro Maxケース

価格 ：17,600円(税込)

カラー ：緑、黒、白

サイズ ：166mm×81mm×15mm(カメラレンズ部)

重さ ：52g

使用電子部品：LED(1点)、抵抗(186点)、ダイオード(12点)、コンデンサ(13点)

Magsafe＆ワイヤレス給電：使用可能









■FLASH 神奈川沖浪裏 基板アート iPhone ケース

FLASH神奈川沖浪裏 基板アート iPhone ケースは、電池無しで題名「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」の下側に実装した赤色LEDが1個光ります。

色は、金(金メッキ)、黒(基板用インク)、白(基板用インク)の3色のみを使用しています。雲や浪の濃淡は配線パターン(金メッキ)やインクの線幅の太さで表現しています。





■製品仕様

FLASH 神奈川沖浪裏 基板アート iPhone 17 Proケース

価格 ：17,600円(税込)

カラー ：緑、黒、白

サイズ ：153mm×75.5mm×15mm(カメラレンズ部)

重さ ：46g

使用電子部品：LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、コンデンサ(12点)

Magsafe＆ワイヤレス給電：使用可能





FLASH 神奈川沖浪裏 基板アート iPhone 17 Pro Maxケース

価格 ：17,600円(税込)

カラー ：緑、黒、白

サイズ ：166mm×81mm×15mm(カメラレンズ部)

重さ ：52g

使用電子部品：LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、コンデンサ(12点)

Magsafe＆ワイヤレス給電：使用可能









【電子技販 直販ECサイト】

直販ショップ ： https://www.moeco.jp.net/

Amazon.co.jp ： https://www.amazon.co.jp/moeco





PCB ART moeco全国実店舗一覧

https://pcbartmoeco.jp/shop_list_jp/









【株式会社電子技販について】

2026年で設立50年を迎えます。メイン事業は基板設計製造業で、空港、鉄道、バスや病院など社会インフラ設備や産業機械の信頼性が必要な基板を製造しています。2014年より基板雑貨事業に参入し、緻密なデザインとサプライズ感のある商品を展開しています。2024年7月より工場見学＆ワークショップを開始しました。





＜受賞歴 雑貨事業のみ＞

2015年 経済産業省 The Wonder 500 認定

2015年 大阪ギフトショー秋 新製品コンテスト大賞

2017年 大阪府「大阪製ブランド」優秀優良製品

2019年 東京ギフトショー秋 新製品コンテスト大賞









【会社概要】

名称 ： 株式会社電子技販

代表取締役： 北山 寛樹(キタヤマ ヒロキ)

設立 ： 1976(昭和51)年

本社工場 ： 大阪府吹田市豊津町62-8

事業内容 ： プリント基板の設計製造、電子部品の販売、基板雑貨事業

URL ： http://www.denshi-gihan.co.jp/





PCB ART moecoムービー(日本語＆ENGLISH)

https://www.youtube.com/watch?v=OXEHW9eEW1Y





製造工程ムービー(日本語版)

https://youtu.be/6BE2AiSPwRE