結婚式場を中心に岡山・倉敷エリアで5つの会場を展開する ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループは、従来のウェディング利用に加え、企業・団体向けの幅広いイベント利用に対応した新宴会・イベントプランの提供を開始いたしました。

団体旅行、忘新年会、歓送迎会、表彰式、祝賀会、記念式典、入社式、展示会など、ビジネスからパーティまで幅広く活用できるプランとして、特別感ある空間を求める企業様・団体様からのお問い合わせの増加を期待しております。





結婚式場を企業様団体様のイベント空間の舞台に





■プラン提供開始の背景

近年、企業や団体の「リアルで集まる価値」が再認識され、従来の宴会場・ホテル会場に代わる“付加価値のある空間”への需要が高まっています。

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループでは、結婚式で培った以下の強みを活かし、企業イベントの新たな選択肢を提供するため、このプランを開発しました。





・非日常を感じる建築・インテリア・空間演出

・専属シェフが手がける本格フレンチ・和洋折衷料理

・音響・照明・映像などのプロ仕様設備

・プランナーによるイベント運営サポート





らせん階段からの入場なども





■新プランの主な特徴

(1) 多彩なイベントに対応

団体旅行、忘年会、新年会、歓送迎会、懇親会、同窓会、謝恩会、表彰式、祝賀会、記念式典、周年式典、入社式、内定式、決起集会、展示会、セミナーなど多様な用途に対応。





(2) ラグジュアリー & 非日常空間

チャペル、ガーデン、クラシックバンケット、リゾートテイスト会場など、多彩な空間を活用し、目的に合わせた演出が可能。





アンティークな大聖堂も使用可能





(3) 料理への圧倒的なこだわり

ブライダル同等のクオリティで、フレンチ・和洋折衷・ビュッフェなど幅広く対応。





ウェディングのクオリティでのお食事





(4) 専属プランナーが全面サポート

式場運営で磨かれた進行管理・演出ノウハウを活かし、企業・団体イベントをトータルサポート。









■想定事例

・表彰式×ガーデンパーティ

・内定式×記念撮影×懇親会

・周年記念式典×企業ヒストリー動画上映

・展示会×商談スペース設置

・同窓会×フォトスポット









■ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループ 代表コメント

「私たちは、結婚式で創り上げてきた“特別な1日”の価値を、企業・団体の皆さまにも感じていただきたいと考えています。イベントの目的に合わせて、スタッフ全員で心に残る時間を作り上げるお手伝いをいたします。」









■企業情報

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡ(錦屋)

所在地 ：〒710-0045 岡山県倉敷市船倉町1287-4

営業時間：平日11:00～20:00／土日祝10:00～20:00









【お問い合わせ先】

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループ 広報担当

MAIL ： aria@nishikiya-g.co.jp

受付時間： 10:00～19:00(水曜定休)

URL ： https://www.sephiroth.info/banquet/