結婚式場を“企業・団体のイベント空間”へ刷新 NISHIKIYAグループ、団体旅行、忘新年会・表彰式・式典・同窓会など多様な用途に対応した新プランを提供開始
結婚式場を中心に岡山・倉敷エリアで5つの会場を展開する ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループは、従来のウェディング利用に加え、企業・団体向けの幅広いイベント利用に対応した新宴会・イベントプランの提供を開始いたしました。
団体旅行、忘新年会、歓送迎会、表彰式、祝賀会、記念式典、入社式、展示会など、ビジネスからパーティまで幅広く活用できるプランとして、特別感ある空間を求める企業様・団体様からのお問い合わせの増加を期待しております。
結婚式場を企業様団体様のイベント空間の舞台に
■プラン提供開始の背景
近年、企業や団体の「リアルで集まる価値」が再認識され、従来の宴会場・ホテル会場に代わる“付加価値のある空間”への需要が高まっています。
ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループでは、結婚式で培った以下の強みを活かし、企業イベントの新たな選択肢を提供するため、このプランを開発しました。
・非日常を感じる建築・インテリア・空間演出
・専属シェフが手がける本格フレンチ・和洋折衷料理
・音響・照明・映像などのプロ仕様設備
・プランナーによるイベント運営サポート
らせん階段からの入場なども
■新プランの主な特徴
(1) 多彩なイベントに対応
団体旅行、忘年会、新年会、歓送迎会、懇親会、同窓会、謝恩会、表彰式、祝賀会、記念式典、周年式典、入社式、内定式、決起集会、展示会、セミナーなど多様な用途に対応。
(2) ラグジュアリー & 非日常空間
チャペル、ガーデン、クラシックバンケット、リゾートテイスト会場など、多彩な空間を活用し、目的に合わせた演出が可能。
アンティークな大聖堂も使用可能
(3) 料理への圧倒的なこだわり
ブライダル同等のクオリティで、フレンチ・和洋折衷・ビュッフェなど幅広く対応。
ウェディングのクオリティでのお食事
(4) 専属プランナーが全面サポート
式場運営で磨かれた進行管理・演出ノウハウを活かし、企業・団体イベントをトータルサポート。
■想定事例
・表彰式×ガーデンパーティ
・内定式×記念撮影×懇親会
・周年記念式典×企業ヒストリー動画上映
・展示会×商談スペース設置
・同窓会×フォトスポット
■ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループ 代表コメント
「私たちは、結婚式で創り上げてきた“特別な1日”の価値を、企業・団体の皆さまにも感じていただきたいと考えています。イベントの目的に合わせて、スタッフ全員で心に残る時間を作り上げるお手伝いをいたします。」
■企業情報
ＮＩＳＨＩＫＩＹＡ(錦屋)
所在地 ：〒710-0045 岡山県倉敷市船倉町1287-4
営業時間：平日11:00～20:00／土日祝10:00～20:00
【お問い合わせ先】
ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループ 広報担当
MAIL ： aria@nishikiya-g.co.jp
受付時間： 10:00～19:00(水曜定休)
URL ： https://www.sephiroth.info/banquet/