As-me エステール株式会社(所在地：東京都中央区／代表取締役社長：丸山 雅史)が展開する、国産大豆を皮ごと微粉砕した大豆本来のおいしさと栄養を活かしたソイプロテインブランド「私の完全美容食」は、グルメハンバーガーショップ「ヴィレッジヴァンガードダイナー」とのコラボレーションによるアサイースムージーを開発しました。本商品は、ヴィレッジヴァンガードダイナー豊洲店にて、2025年12月8日(月)より期間限定で販売開始しました。





今回のコラボスムージーは、「私の完全美容食」のまろやかな大豆の風味に、オーガニック・フェアトレード認証のブラジル産オーガニックアサイー、イギリス産バリスタオーツミルクを組み合わせた、美容と健康を願うすべての方に向けた一杯です。

素材の風味がしっかりと感じられるバランスにこだわり、食事にもスイーツにも合う心地よい味わいに仕上げました。









■素材のこだわりとおいしさ

大豆のまろやかさ×アサイーの爽やかさの、“おいしさも栄養も”叶えるスムージー

「私の完全美容食」は、脱脂大豆を使わず、大豆を丸ごと微粉砕した国産大豆のプロテインです。

その優しい風味に、ブラジル産オーガニックアサイーのキレとコク、バリスタオーツミルクの自然な甘みが重なり、「飽きずに毎日飲みたくなる“ちょっと特別なスムージー”」が完成しました。





■PRODUCT ～商品情報～

商品名 ：私の完全美容食コラボ アサイースムージー

販売価格：890円(税込)

販売期間：2025年12月8日(月)～2026年2月8日(日)

販売場所：ヴィレッジヴァンガードダイナー豊洲店









■私の完全美容食とは

『私の完全美容食』は、管理栄養士や数多くのヨガインストラクターとともに開発した、国産大豆のプロテインです。





・北海道産 非遺伝子組み換え・非ゲノム編集大豆を使用

・大豆を皮ごと微粉砕し、脱脂大豆不使用の “丸ごと製法”

・波照間産黒糖・室戸の塩・大豆本来の甘みで自然な飲み心地

・国産雑穀を配合し、鉄分・葉酸も補給

・マタニティフード認定取得

・2025年 ヨガインストラクター100人認証済／推奨意向 96％

年齢やライフスタイルを問わず、毎日の栄養習慣に取り入れやすい“飽きずに続けられる”プロテインとして支持されています。









■ヴィレッジヴァンガードダイナーとは

人生最高のハンバーガーに出会えるお店。

素材にこだわり、丁寧に手づくりする本格グルメバーガーを提供しています。





ヴィレッジヴァンガードダイナーは、“人工的な添加物に頼らず”“素材本来のおいしさ”を大切に、牛肉100％パティ、オリジナル天然酵母ブリオッシュバンズ、新鮮野菜など厳選素材を使って、とことん丁寧につくるグルメハンバーガーブランドです。

首都圏を中心に9店舗展開しています。









■私の完全美容食アンバサダー先行試食レビュー

11月にヴィレッジヴァンガードダイナー豊洲店で行われた私の完全美容食のアンバサダーとの座談会において、発売前にアサイースムージーの試食を実施いたしました。





＜アンバサダーの声＞

飲みやすくておいしかったです

お代わりしたくなる味でした

子どもも気に入ってました









■アンバサダーのご紹介と試飲の感想

えみさん(Instagram：@emi_diet_mama)

アサイースムージー試飲の感想：

美味しかったです！

長男も気に入ってました！





りのまさん(Instagram：@linoma_diet)

アサイースムージー試飲の感想：

美味しくてお代わりしたくなる味でした。





めぐさんさん(Instagram：@megusan_vegecook)

アサイースムージー試飲の感想：

最初はアサイーのフルーツ味がきて最後にほんのりプロテインのきなこ風味が感じられて美味しかったです。





SATOMIさん(Instagram：@satomi.yakuzen)

アサイースムージー試飲の感想：

飲みやすく美味しかったです。個人的には、酸味が入るとより飲みやすくなると感じました。

ブランド責任者より：いいアイデア！参考にさせていただきます！





■ホームページ／SNS

＜私の完全美容食＞

商品紹介ページ ： https://ec.kenko-bi.jp/lp?u=pr&utm_source=press&utm_medium=link&utm_campaign=pr_diner_202512

ブランド公式サイト： https://www.kenko-bi.jp/mybeauty/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/kenkobi_jp/

＜ヴィレッジヴァンガードダイナー＞

ブランド公式サイト： https://www.vv-diner.jp/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/vvdiner_official/

■COMPANY

『私の完全美容食』は、宝石、宝飾品、貴金属製品の製造小売販売を行うエステールホールディングスグループのAs-me エステール株式会社が展開している国産プロテインブランドです。





社名 ：As-me エステール株式会社

設立 ：2018年4月26日

代表者 ：代表取締役社長 丸山 雅史

事業内容：宝石、宝飾品、貴金属製品の小売販売事業

本社 ：〒104-0061

東京都中央区銀座 1-19-7JRE 銀座一丁目イーストビル 6F