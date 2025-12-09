【情報解禁 2025/12/9(火)17:00】

就職サイト『ブンナビ』を運営する(株)文化放送キャリアパートナーズは、文化放送とともに、お笑い芸人・ハリウッドザコシショウがパーソナリティを務める新番組『ブンナビpresentsハリウッドザコシショウの就活いってんの？↑』（毎週金曜日 午後8時00分～8時30分）を、2026年1月2日（金）午後8時00分からスタートします。 当番組は、「就活生のサンドバッグになるラジオ番組」をコンセプトに、お笑い芸人・ハリウッドザコシショウがパーソナリティを務める新番組。基本的な就活の情報を伝えるだけではなく、「就活生の体験談紹介」や「ハリウッドザコシショウが自己分析や採用面接に挑戦してみるコーナー」などを展開していきます。また、「就活」にちなんだ、リスナーやハリウッドザコシショウも巻き込んだバラエティコーナーも実施予定。当番組は、弊社が運営する就職サイト「ブンナビ」（https://bunnabi.jp/）の冠提供番組となります。 パーソナリティを務めるハリウッドザコシショウは、強烈なキャラクターと独自の誇張モノマネで人気を集めるお笑い芸人。「R-1ぐらんぷり2016」では優勝を果たし、テレビやライブ出演、YouTubeなど多方面で活躍する、常に笑いの新境地を切り開き続けている存在です。当番組では、そんな自分の生き方に正直なハリウッドザコシショウが、就活生が抱える悩みや不安を受け止めたり、「就活」というものを新たな視点から斬っていきます。 当番組は地上波放送に加え、PodcastQRをはじめとした、各Podcast配信プラットフォームにて番組のアーカイブを配信します。さらに番組では、リスナーからの質問メール募集( bunnabi@joqr.net )のほか、番組Xでは、番組特製ロゴステッカーのプレゼントキャンペーンも実施予定です。詳細は、下記PDFでもご覧いただけます。

【新番組概要】

https://newscast.jp/attachments/TKGHJlZZ4OYhjw1DDPog.pdf

■番組名 『ブンナビpresentsハリウッドザコシショウの就活いってんの？↑』■放送日時 毎週金曜日 午後8時00分～8時30分 ※初回放送：2026年1月2日（金） ※地上波放送後、各Podcast配信プラットフォームよりアーカイブ配信■出演 メインパーソナリティ： ハリウッドザコシショウ アシスタント ： 甲斐彩加（文化放送アナウンサー）■本件に関するお問い合わせ先 株式会社文化放送キャリアパートナーズ 間宮・加藤 bunnabi@careerpartners.co.jp