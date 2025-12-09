厚生労働省では、産学官※等が協力して健康的な食環境づくりに取り組む「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」を立ち上げました。この取組のことを知らなかった方にも日本の栄養課題や本イニシアチブについて知っていただくために、「イニシアチブウェブサイト消費者向けページ」や「消費者向け資料」の作成に取り組んでいます。





※ 産学官とは、産業(食品関連事業者など)や学術(研究者など)、官公庁(行政)を指します。





これらのコンテンツが役立つものとなっているか、分かりやすいかといった感想を聞かせていただくため、意見交換会にご協力いただける20～40歳代の方を募集しています。





この取組に関する知識や事前の準備は一切不要です。それぞれのコンテンツを見て、実際に感じたことについて、率直なご意見をお聞かせください。





皆さまのお声が、より良いコンテンツの作成につながりますので、ぜひご参加をお待ちしております。





申込フォームはこちら： https://forms.gle/nQtr2EmphxcY3C5y7









【当日の流れ】

開始時間までに当社会議室にお越しいただき、資料をご覧いただきます。その後、5人ほどのグループに分かれて、それぞれ感じた内容についてお話しいただきます。





1. 導入(3分)

2. イニシアチブウェブサイト消費者向けページに関する資料の閲覧(15分)

3. 意見交換(40分)

休憩(5分)

4. 消費者向け資料の閲覧(15分)

5. 意見交換(40分)

6. まとめ・アンケート(2分)









【意見交換の内容】

● ウェブサイトや消費者向け資料を見て、新たな気付きがあったかどうか

● ウェブサイトや消費者向け資料の分かりやすさ、親しみやすさについて

● 食事に関する情報を見聞きするときに使っている媒体、キーワード など









【募集内容】

対象 ：日本国内在住の方(20～40歳代の男女)

※栄養や医療に関する知識等は不要です。

募集人数 ：20名程度

※応募多数の場合、事務局で年齢層等を勘案して、

対象者を選定させていただきます。

実施方法 ：対面(当社オフィス)にて実施

・当社オフィス：東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル9階

・最寄駅：東京メトロ 半蔵門線・有楽町線・

南北線「永田町駅」4番出口 徒歩2分

※詳細な会場は、ご参加が確定した方のみ

個別にご案内いたします。

実施時間 ：約120分 ※途中休憩あり

謝礼 ：参加いただいた方には、10,000円分の

電子ギフト(Amazonギフトカード等)をお渡しします。

※交通費の支給はありません。

※謝礼のお渡しは、意見交換全時間帯(計120分程度)の

ご参加をもって対象となります。

実施日時 ：候補日(1)：2025年12月25日(木)

10:00-12:00または13:00-15:00

候補日(2)：2026年1月21日(水)

10:00-12:00または13:00-15:00

※参加希望者の参加可能日程に応じて調整予定

申込締切 ：2025年12月18日(木)17:00

応募方法 ：以下のURLから必要事項の登録をお願いいたします。

URL： https://forms.gle/nQtr2EmphxcY3C5y7

意見交換の内容：イニシアチブのウェブサイトや消費者向け資料を

ご覧いただいた後、少人数のグループに分かれてお話を伺います。

※コンテンツ閲覧には、ご自身のスマートフォンを

ご使用いただきます。アプリ等のダウンロードは不要です。









【注意事項】

● 応募時及び本意見交換により頂戴いたしました一切の情報は、本事業の受託機関である株式会社NTTデータ経営研究所及び厚生労働省が厳重に管理し、回答者の情報や個人が特定されるような情報を外部に開示することは一切ございません。

● 意見交換の内容は取りまとめを行い、事業を所管する厚生労働省と協議の上、消費者向け資料の改善や運営上の作成資料に活用させていただきます。

● 議事録作成のため、会場内では撮影や録音を行いますが、お写真や音声などを外部には公開しませんのでご安心ください。