日時 : 2025.12.23（火）19:30場所: 釜山市民会館 大劇場 (住所：釜山市 東区 紫城路133番キル16）出席者：韓国の著名音楽家４名ほか韓国船舶管理産業協会（KOSMA、会長：イ・チャンミン）は、12月23日に釜山市民会館にて「第3回 海の音楽会（Ocean Concert with Maritime Families）」を開催すると発表しいたしました。昨年の同イベントは大成功を収め、業界関係者やその家族など 約900名が参加した。本コンサートは高品質なクラシック演奏が楽しめる場であると同時に、それ以上の意味を持っています。KOSMAでは、その団体理念により、海事産業の安全と成功は“人とその幸福”によって支えられるという核心的な理念を、このイベントを通じて体現していますが、今年の公演では、釜山シンフォニエタと世界的に著名なソリストたちによる共演が予定されており、海事コミュニティ構築に向けて、関係者へのより深い感謝の意味と連帯の温かいメッセージを届ける内容となるでしょう。日本の海事産業関係者の方々のご参加を、ぜひお待ちしております！

◆ 主催：韓国船舶管理産業協会 ◆ お問い合わせ：韓国船舶管理産業協会担当：課長：チャン・ジンギョン電話：（+82）51-660-3603メール：jang@kosma.or.kr