【香川オリーブガイナーズ】《共生社会への戦略的コミット》プロ野球の枠を超え、パラスポーツ「ボッチャ」で「心のバリアフリー」を推進

香川オリーブガイナーズ球団株式会社

スポーツの力で多様性の受容を呼びかけ。 「じんけんフェスタ2025」のステージで、川上選手と平野選手が登壇。プロ野球の枠を超え、パラスポーツを通じて「違いは、壁じゃなくて扉」というメッセージを直接来場者に伝え、共生社会の実現に向けた球団のコミットメントを示しました。

プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグplusに所属する香川オリーブガイナーズは、2025年12月6日（土）、香川県主催「じんけんフェスタ2025」にて、当球団の川上起平選手と平野晴海選手が参加し、パラスポーツ「ボッチャ」を通じた啓発活動を実施いたしました。この活動は、プロスポーツチームの持つ発信力と親しみやすさを最大限に活用し、多様な人々が共生する社会の実現を目指す「社会価値創出型球団」としての戦略的な取り組みです。当球団は、野球の勝利という枠を超え、パラスポーツを通じた「心のバリアフリー」を推進し、多様な個性が共生できるインクルーシブなまちづくりに貢献してまいります。

■ 野球を超え、社会の「壁」を「扉」へ変える挑戦

香川オリーブガイナーズは、今シーズンの人権週間に合わせ、スポーツを通じた人権啓発活動を加速させています。

- 球団哲学の体現: イベントテーマである「違いは、壁じゃなくて扉」は、異なるバックグラウンドを持つ選手たちが結束して戦うプロ球団の哲学そのものです。球団は、野球場という枠を飛び出し、地域社会における「多様性の受容」を促進するリーダーとしての役割を担います。- 社会価値への投資: プロチームの影響力を、共生社会の実現といった社会的意義のある活動へ積極的に投資することで、地域社会の課題解決に貢献することを最大のミッションとしています。

■ プロ野球選手がボッチャに参戦する意義

当日は、川上起平選手と平野晴海選手が、パリパラリンピック正式競技である「ボッチャ」の体験会に参画しました。

- インクルーシブな社会の提示: 身体能力や年齢に関わらず、誰もが対等に競えるボッチャの特性を通じて、インクルーシブな社会のあり方を提示します。- 「勝ち負け以上の価値」の発信: プロアスリートがパラスポーツを体験し、その魅力を県民と共に分かち合うことで、「勝ち負け以上の価値」や「個々の違いを認め合う重要性」を広く社会に問いかけました。

■ 開催概要

- 名称： じんけんフェスタ2025（香川県主催） プロ選手と楽しむ「ボッチャ体験会」- 出演日時： 2025年12月6日（土） 14:00～14:25- 場所： 高松丸亀町 レッツホール（高松丸亀町壱番街 東館4階）- 出演： 香川オリーブガイナーズ 川上起平選手、平野晴海選手

（参加予定だった山田航平選手が欠席のため、急遽平野選手が参加）

■ 地域に根差した「共生社会」のプラットフォームへ

香川オリーブガイナーズは、野球の勝利や感動を提供することに加え、地域社会の課題解決に貢献することを最大のミッションとしています。今回の「人権フェスタ」への参画は、福祉・教育分野との連携を強化する重要なステップです。今後もプロチームの持つ影響力を、人権啓発や共生社会の実現といった社会的意義のある活動へ積極的に投資し、香川県における新たな社会価値の創出を目指してまいります。

■ 香川オリーブガイナーズ球団株式会社

四国アイランドリーグplusに所属し、創設21周年を迎える独立リーグ球団。NPBおよび海外プロリーグへの選手輩出は 29名 とリーグトップクラスを誇る。主なOBに 又吉克樹 など。

近年は、プロスポーツの持つ「学び・挑戦・地域とのつながり」という価値を再定義し、探究学習プログラムや地域教育連携、企業・自治体との協働による次世代育成 を推進。スポーツをきっかけに 社会課題の解決や地域の活性化に寄与する“社会価値創出型の球団” を目指している。

社 名： 香川オリーブガイナーズ球団株式会社

設 立： 2006年3月9日

所在地： 香川県高松市丸亀町6-1 フェスタビル 2階

事 業： 球団運営、教育事業（探究学習・地域連携教育・キャリア教育）

球団HP： https://oliveguyners.com/

本件に関するお問い合わせ先：info-og@oliveguyners.com