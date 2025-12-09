「幼稚園WARS」より、原作イラストを使用したオンラインくじが登場！貴重なイラストを使用した豪華賞品が盛りだくさん!!

写真拡大 (全18枚)

株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、「幼稚園WARS」の豪華賞品が手に入る＜「幼稚園WARS」オンラインくじ＞を、2025年12月16日(火)17時より販売します。



貴重な原作イラストを使用した豪華賞品を取り揃えております。また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ 全種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!





＜「幼稚園WARS」オンラインくじ 概要＞


販売期間：2025年12月16日(火)17:00～2026年1月13日(火)16:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/youchienwars/




■賞品ラインナップ


S賞：選べる！クッション（全2種）






A賞：選べる！アクリルパネル（全3種）







B賞：アクリルスタンドフィギュア（全5種）







C賞：アクリルキーホルダー（全8種）







D賞：缶バッジ（全10種）






※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。



■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ 全種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン-1


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「イラストカード」をもれなく1枚プレゼント!!


※全4種、ランダムでの配布となります。





■おまけキャンペーン-2


12月23日はルーク・スミスのお誕生日！


対象期間中に【10連セット】をご購入いただいたお客様には「バースデーミニブロマイド」ももれなく1枚プレゼント!!


※全2種、ランダムでの配布となります。



【対象期間】


12月23日(火)0:00～12月25日(木)16:59






■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/