この世界に、美しい色を。FEMMUE〈ファミュ〉から初のリップスティックコレクションが登場。

株式会社アリエルトレーディング

花たちが持つエッセンスでINNER＆OUTER BEAUTYを実現するMODERN BOTANICAL(TM)スキンケアブランドFEMMUE〈ファミュ〉から、初のカラーメイクが誕生。スキンケアとメイクアップを両立する「ファミュ ル・ルージュ」が新発売いたします。

塗るたび、うっとり。スキンケア発想。

FEMMUE初のリップスティックコレクション

FEMMUE初のカラーメイクが、ついに誕生。 花の魅力とともに肌を慈しんできたFEMMUEが届けるファーストカラーメイクは、彩りとともに心まで輝かせるリップスティック。グロウな質感とクラシックなカラーが、唇を自然に美しく飾り、洗練された印象に。独自の複合成分マックスリップ*1が唇をふっ くらとすこやかにし、バオバブ種子油やシア脂などの植物由来成分と5種のセラミド複合体*2がうるおいを守り、花由来のステムセルコンプレックス*3が乾燥による唇のくすみをケアして、なめらかさとツ ヤを長時間キープ。自然な血色感とともに、みずみずしさやハリ感も叶えます。唇にのせるたび、気持ちが高まる新しい体験を。

●製品名：ファミュ ル・ルージュ ［リップスティック］全5色

内容量：3.3g

価格：3,410円（税込）

○KEY INGREDIENTS：マックスリップ*1、バオバブ種子油、シア脂、オールインセラ*2、

ステムセルコンプレックス*3、ビタミンC&E*4

○効果：保湿、鎮静、くすみケア、ハリ、ツヤ

○香り：ほのかなフローラルの香り

POINT 1.スキンケアとメイクアップを両立する“ハイブリッドリップケア”

バオバブ種子油やシア脂、3種の花由来のステムセルコンプレックス*3など、植物由来の保湿成分を豊富に配合。リップバームのような心地よさと美しい発色を同時に叶えます。

POINT 2.トレンド感のあるセミグロウ発色でレイヤリングも自由自在

新たなトレンドとなっている、うるおい感と透明感*5のあるセミグロウ発色を採用。自然な血色感で唇を魅力的に飾ります。レイヤリング次第で、鮮やかな印象にも。

POINT 3.リップメイク初心者にも使いやすいなめらかで軽やかな塗り心地

唇にとろけるようになめらかに塗れて、べたつきなく軽やかになじみます。リップメイク

初心者にもおすすめ。

POINT 4.耐久性と特別感を兼ね備えたマグネット式メタルケースを採用

ケースにもこだわり、キャップはワンタッチでスマートに開閉できるマグネット仕様。耐久性に優れ、特別感のあるメタル素材とFEMMUEカラーのピンクで、手に取るたびに気持ちが高まるようなデザインに仕上げました。

イエベもブルベも似合う、万能ニュートラルトーン

自然になじみながら、あたらしい感性を呼び起こす5つのカラー

クラシックカラーに、モダンな一滴を添えて。なじみ深いのにあたらしく、さまざまな肌トーンに調和する5つのカラーが、メイクの仕上がりを洗練されたムードに。愛されてきたクラシックな色調に、現代的なニュアンスをプラスして、自然になじみながらあたらしい感性を呼び起こします。

901 アイコニック ピンク

FEMMUEのアイコニックピンク

トレンドや文化に左右されず、感性に訴える特別なピンク

902 フィアレス レッド

新しいバランスをまとう大胆なレッド

力強さと洗練を同時にまとわせる、深みを帯びたチリレッド

903 アーバン モーヴ

自然な色づきで都会的で洗練された印象に

落ち着きがありながらモダンな深みを持つ、ドライローズカラー

904 ヌード ブラッシュ

シックな色づきが心地よいヌードカラー

ほんのりと血色感を与える、肌なじみのいい自然なピンク

905 サンリット フィズ

コーラルに宿る夕焼けの余韻

温かい日差しのように明るく、いきいきとしたオレンジカラー

【全成分】

＜901＞トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス（ベヘニル／イソステアリル／フィトステリル）、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-２、合成ワックス、オクチルドデカノール、マイクロクリスタリンワックス、（エチレン／プロピレン）コポリマー、イソステアリン酸ソルビタン（小麦由来）、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-６、ステアラルコニウムヘクトライト、１，２-ヘキサンジオール、ジメチルシリル化シリカ、炭酸プロピレン、香料、エチルヘキシルグリセリン、リン酸２Ｃａ、グリセリン、バオバブ種子油、パルミチン酸アスコルビル、シア脂、酢酸トコフェロール、パルミチン酸エチルヘキシル、水添レシチン、セテアリルアルコール、トリベヘニン、ステアリン酸、トコフェロール、ダマスクバラ花油、水、乳酸、セラミドＮＰ、メマツヨイグサ花／葉／茎エキス、セラミドＮＳ、ボタン枝／花／葉エキス、コレステロール、パルミトイルトリペプチド-１、フィトスフィンゴシン、ハイブリッドローズ花エキス、セラミドＡＰ、セラミドＡＳ、セラミドＥＯＰ、酸化チタン、酸化鉄、黄５、赤２０２ ＜902＞トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス（ベヘニル／イソステアリル／フィトステリル）、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-２、合成ワックス、オクチルドデカノール、マイクロクリスタリンワックス、（エチレン／プロピレン）コポリマー、イソステアリン酸ソルビタン（小麦由来）、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-６、ステアラルコニウムヘクトライト、１，２-ヘキサンジオール、ジメチルシリル化シリカ、炭酸プロピレン、香料、エチルヘキシルグリセリン、リン酸２Ｃａ、グリセリン、バオバブ種子油、パルミチン酸アスコルビル、シア脂、酢酸トコフェロール、パルミチン酸エチルヘキシル、水添レシチン、セテアリルアルコール、トリベヘニン、ステアリン酸、トコフェロール、ダマスクバラ花油、水、乳酸、セラミドＮＰ、メマツヨイグサ花／葉／茎エキス、セラミドＮＳ、ボタン枝／花／葉エキス、コレステロール、パルミトイルトリペプチド-１、フィトスフィンゴシン、ハイブリッドローズ花エキス、セラミドＡＰ、セラミドＡＳ、セラミドＥＯＰ、酸化チタン、酸化鉄、黄５、赤２０２ ＜903＞トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス（ベヘニル／イソステアリル／フィトステリル）、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-２、合成ワックス、オクチルドデカノール、マイクロクリスタリンワックス、（エチレン／プロピレン）コポリマー、イソステアリン酸ソルビタン（小麦由来）、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-６、ステアラルコニウムヘクトライト、１，２-ヘキサンジオール、ジメチルシリル化シリカ、炭酸プロピレン、香料、エチルヘキシルグリセリン、リン酸２Ｃａ、グリセリン、バオバブ種子油、パルミチン酸アスコルビル、シア脂、酢酸トコフェロール、パルミチン酸エチルヘキシル、水添レシチン、セテアリルアルコール、トリベヘニン、ステアリン酸、トコフェロール、ダマスクバラ花油、水、乳酸、セラミドＮＰ、メマツヨイグサ花／葉／茎エキス、セラミドＮＳ、ボタン枝／花／葉エキス、コレステロール、パルミトイルトリペプチド-１、フィトスフィンゴシン、ハイブリッドローズ花エキス、セラミドＡＰ、セラミドＡＳ、セラミドＥＯＰ、酸化チタン、酸化鉄、黄５、赤２０２ ＜904＞トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス（ベヘニル／イソステアリル／フィトステリル）、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-２、合成ワックス、オクチルドデカノール、マイクロクリスタリンワックス、（エチレン／プロピレン）コポリマー、イソステアリン酸ソルビタン（小麦由来）、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-６、ステアラルコニウムヘクトライト、１，２-ヘキサンジオール、ジメチルシリル化シリカ、炭酸プロピレン、香料、エチルヘキシルグリセリン、リン酸２Ｃａ、グリセリン、バオバブ種子油、パルミチン酸アスコルビル、シア脂、酢酸トコフェロール、パルミチン酸エチルヘキシル、水添レシチン、セテアリルアルコール、トリベヘニン、ステアリン酸、トコフェロール、ダマスクバラ花油、水、乳酸、セラミドＮＰ、メマツヨイグサ花／葉／茎エキス、セラミドＮＳ、ボタン枝／花／葉エキス、コレステロール、パルミトイルトリペプチド-１、フィトスフィンゴシン、ハイブリッドローズ花エキス、セラミドＡＰ、セラミドＡＳ、セラミドＥＯＰ、酸化チタン、酸化鉄、黄５、赤２０２ ＜905＞トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス（ベヘニル／イソステアリル／フィトステリル）、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-２、合成ワックス、オクチルドデカノール、マイクロクリスタリンワックス、（エチレン／プロピレン）コポリマー、イソステアリン酸ソルビタン（小麦由来）、ポリリシノレイン酸ポリグリセリル-６、ステアラルコニウムヘクトライト、１，２-ヘキサンジオール、ジメチルシリル化シリカ、炭酸プロピレン、香料、エチルヘキシルグリセリン、リン酸２Ｃａ、グリセリン、バオバブ種子油、パルミチン酸アスコルビル、シア脂、酢酸トコフェロール、パルミチン酸エチルヘキシル、水添レシチン、セテアリルアルコール、トリベヘニン、ステアリン酸、トコフェロール、ダマスクバラ花油、水、乳酸、セラミドＮＰ、メマツヨイグサ花／葉／茎エキス、セラミドＮＳ、ボタン枝／花／葉エキス、コレステロール、パルミトイルトリペプチド-１、フィトスフィンゴシン、ハイブリッドローズ花エキス、セラミドＡＰ、セラミドＡＳ、セラミドＥＯＰ、酸化チタン、酸化鉄、黄５、赤２０２

*1イソステアリン酸ソルビタン、パルミチン酸エチルヘキシル、トリベヘニン、パルミトイルトリペプチド-1 *2 セラミド NP、セラミド NS、セラミド AP、セラミド AS、セラミド EOP *3 トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、ハイブリッドローズ花エキス、メマツヨイグサ花／葉／茎エキス、ボタン枝／花／葉エキス *4パルミチン酸アスコルビル、酢酸トコフェロール *5メイクアップ効果による

【FEMMUE 取扱店舗】

FEMMUE公式オンラインストア、楽天公式ストア

Cosme Kitchen 全店、Biople 全店、及び各WEBストア

@cosme TOKYO、伊勢丹新宿店 ビューティアポセカリー、渋谷ロフト、銀座ロフト、Amazon、LINEギフト、ZOZOCOSME、

※一部取扱のない店舗があります

【FEMMUEについて】

ファミュは、幼少期からコスメに魅了されて育ったKelly S. Chung（ケリー・ジョン） が、4年の研究開発期間を経てローンチした韓国発スキンケアブランド。

花たちが持つ美しさのエッセンス。それは肌によいスキンケア効果だけでなく目にうつる姿ややわらかい感触、心を満たす香りもそう。花たちがくれる「幸せ」を感じる瞬間が多ければ女性たちはそれだけ美しくなれる。FEMMUE〈ファミュ〉は、「女性」を意味するFEMMEと「変化」を意味するMUEを掛け合わせた言葉。自分を愛し始める瞬間から、女性は美しく変化していきます。その変化の瞬間をとらえ、いつもサポートするブランドありたい。それが〈ファミュ〉の想いです。



【会社概要】

会社名：株式会社アリエルトレーディング

本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-35-8-3F

代表取締役：平野 恵介

資本金：2,500万円

https://www.arieltrading.co.jp/