『獣の奏者』、『鹿の王』、そして『香君』へとつながる流れの最初の一滴――上橋菜穂子『神の蝶、舞う果て』が2026年１月22日に刊行！

1999年から2001年にかけて、上橋菜穂子の代表作である『守り人』シリーズの創作と並行して執筆され、雑誌連載の形で発表されたこの物語は、のちの『獣の奏者』、『鹿の王』、そして『香君』にもつながる、作者の創作の軌跡を知ることができる貴重な作品でありながら、これまで書籍化されていませんでした。

この物語は、人と人との関係だけでなく、人間と他の命ある存在との繊細で複雑なつながりを描きたいという著者の想いから生まれました。

執筆から二十年以上の時を経て、円熟の域に達した著者の手で加筆修正され、力強くも美しい物語へと成長した物語が、ついに世界へと解き放たれます。

装画、挿絵は『とんがり帽子のアトリエ』で知られる漫画家の白浜鴎さんです！

『神の蝶、舞う果て』あとがきからの抜粋

この物語を書いてみることで気づいた様々なことが、知らず知らずのうちに私の中に沈殿し、発酵していき、『獣の奏者』や『鹿の王』、『香君』のような物語を生み出す思考の流れに繋がっていったのかもしれない。――そんな気がしたのです。

そうであるのなら、この物語をもう一度世に出し、本という形で残してあげたいという思いが湧き上がってきました。

元の物語にあった「あの頃の勢いと輝き」を消さぬために、修正は必要最小限にとどめよう。未熟さを感じさせてしまうとしても、多くの部分はそのままに残し、今の私にとって、どうしても修正せざるを得ない部分のみを変えて、世に出してみよう。――そう思ったのです。

二十数年前の私と、現在の私が共同執筆したようなものですから、物語としての完成度は低いかもしれません。それでも、作家の創作の軌跡に興味がある方には、ちょっと面白い物語なのでは、という気がしています。

『神の蝶、舞う果て』あらすじ

降魔士の少年・ジェードは、神と魔物、光と闇が共に宿っているとされる、神聖でありながらも恐ろしい聖域<闇の大井戸>で、魔物から聖なる蝶を守る役目を負って暮らしていた。ある日、ジェードの相棒である少女・ルクランが、聖なる蝶が舞い上がってくることを知らせる〈予兆の鬼火〉に触れる事件が起きる。他の降魔士たちと違い、なぜか、〈予兆の鬼火〉に激しく反応してしまうルクランは、聖域を守る者のなかで波紋を呼んでいた。自分がなぜ、そんな反応をするのかを知りたいと願うルクランと、ルクランを守りたいと思うジェード。それぞれの思いをよそに、ふたりは壮大で複雑な運命の糸に絡め取られていく。

書誌情報

【書名】『神の蝶、舞う果て』

【著者】上橋菜穂子

【発売日】2026年１月22日（木）発売

【定価】1,800円（税抜）

【ISBN】978-4-06-541651-8

【出版社】講談社

著者紹介

著者／上橋菜穂子

作家・川村学園女子大学名誉教授。

1989年に『精霊の木』で作家デビュー。野間児童文芸新人賞、産経児童出版文化賞ニッポン放送賞をダブル受賞した『精霊の守り人』を始めとする「守り人」シリーズ、野間児童文芸賞を受賞した『狐笛のかなた』、『獣の奏者 I～IV』、『獣の奏者 外伝 刹那』、本屋大賞と日本医療小説大賞を受賞した『鹿の王』、『香君』ほか著書多数。2009年に英語版『精霊の守り人』で米国図書館協会バチェルダー賞を受賞。2014年に「児童文学のノーベル賞」といわれる国際アンデルセン賞作家賞を受賞。2020年に英語版『獣の奏者』で米国図書館協会マイケル・L・プリンツ賞オナー、バチェルダー賞オナーに選出。2023年には「守り人」シリーズで吉川英治文庫賞を受賞。2024年には菊池寛賞を受賞。

装画／白浜鴎