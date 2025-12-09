【電動モビリティ安全啓発】(株)ブレイズは、愛知県警察本部交通総務課が主催した「特定小型原動機付自転車 乗車体験会」に参画

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ（愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ）は、2025年11月25日(火)に、愛知県警察本部交通総務課が名城大学天白キャンパスにて開催した「特定小型原動機付自転車の乗車体験会」に協力企業として参画しましたことをお知らせいたします。

■実施の背景と目的

近年、電動モビリティの普及は急速に進んでおり、今後さらに利用者の増加が見込まれています。

一方で、交通事故や交通違反の発生が懸念されており、安全利用の促進が重要な課題となっています。

愛知県警察本部交通総務課は、本体験会で電動モビリティ販売事業者であるブレイズと連携し、今後の主要利用者層と見込まれる大学生を対象に、特定小型原動機付自転車（以下、特定小型原付）の乗車体験を実施しました。

また、特定小型原付とペダル付きバイクの交通ルールの違いを説明し、正しい交通ルールの周知と安全利用の啓発を図りました。

■ブレイズの取り組み

ブレイズは、電動モビリティの安全な普及に向け、今後も警察や教育機関と連携し、交通安全啓発活動に積極的に取り組んでまいります。

■特定小型原動機付自転車（特定小型原付）とは

2023年7月の道路交通法改正により新設された車両区分で、電動キックボードなどが該当します。

主な特徴：

免許不要（16歳以上で利用可能）

最高速度：20km/ｈ

ヘルメット着用は努力義務

■ブレイズの取り扱い車両について

ブレイズでは、この「特定小型原付」区分に該当する車両を3車種販売しています。

いずれも保安基準適合性が確認された商品であり、法令に準拠した安全設計を採用しています。

ブレイズは、安心して利用できる電動モビリティの提供を通じて、次世代の移動手段の普及と交通安全の向上に貢献してまいります。

■車両紹介

【スマートEV 特定原付モデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車」に対応する電動バイクです。

４色のカラー展開（ホワイト、カーキ、ワインレッド、ブラック）約30Kmの連続走行が可能最短5秒でコンパクトに折りたたみ。自宅や車にも収納可能バッテリー脱着可能。3.5時間でフル充電

≪特徴≫

・ヘルメットは努力義務。

・家庭用100Vコンセントで充電可能。

・最短5秒で折りたたみ、室内での保管も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・バッテリー脱着式。

・またがるタイプの電動バイクのため、安定性が抜群。

スマートEV 特定原付モデル 公式サイト：https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata

■PRICE

一般販売予定価格：\217,800（税込 \239,580）

12/25までお得なキャンペーン実施中！ :https://lp.blaze-inc.co.jp/winter_campaign2025今なら２輪電動モビリティが、最大22,000円（税込）OFF！株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売