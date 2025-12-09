令和ロマン・高比良くるま × ASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤正文の対談をオンエア！　“突破の瞬間”を語るくるまの「帆船型の生き方」とは？

株式会社J-WAVE

令和ロマン・高比良くるま、ASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤正文

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で放送中、4人のクリエイターが毎月週替わりでナビゲートしている『TOPPAN INNOVATION WORLD ERA』(毎週日曜23:00～23:54)。後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)がナビゲートする12月14日(日)の放送では、お笑い芸人の令和ロマン・高比良くるまをゲストに迎えてお届けします。

2024年の『M-1グランプリ』で史上初の連覇を達成した令和ロマン。ASIAN KUNG-FU GENERATIONの代表曲「リライト」がM-1オリジナルプロモーションビデオに起用されるなど、縁のある二人の対談が実現！

くるまが語る自身の「突破ストーリー」は、意外にも“親知らずの治療”がきっかけでチャンスをつかんだエピソード。自ら必死に漕ぐのではなく、訪れた「風」を受けて動くという「高比良くるま式“帆船型”の生き方」について、後藤とともに深掘りしていきます。

さらに、令和ロマンが来年5月にKアリーナで開催する単独ライブについてや「巨大会場での漫才はコスパがいい？！」という芸人ならではの視点、そして令和ロマンの漫才が“即興セッション型”で常にアップデートされていく独自のスタイルについても話題に。

ここでしか聞けない貴重な対談を、ぜひ放送でお楽しみください。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251214230000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251214230000)

※オンエア開始から1週間聴取可能。

▼番組ポッドキャスト版はこちら

https://omny.fm/shows/innovation-world-era/playlists/innovation-world-era

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：TOPPAN INNOVATION WORLD ERA

放送日時：2025年12月14日（日）23:00～23:54

ナビゲーター：後藤正文

ゲスト：令和ロマン・高比良くるま

※レギュラー放送ナビゲーター：真鍋大度(毎月1週目)、後藤正文(2週目)、のん(3週目)、小橋賢児(4週目)、5週目は毎回異なるスペシャルナビゲーターが担当。

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/innovationworldera/

番組X： https://x.com/iwera813

番組Instagram：https://www.instagram.com/iwera813/

番組ハッシュタグ：#era813