SVSA代表理事 篠原「SHIZUOKA STARTUP DAY 2025」メインセッション登壇＆ブース出展決定

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

静岡県内のスタートアップ支援および地域経済活性化に取り組む一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会(代表理事：篠原豊、所在地：静岡県浜松市 以下、SVSA)は、2025年12月22日（月）に東京・有楽町で開催される『SHIZUOKA STARTUP DAY 2025』（主催：静岡県、運営：株式会社eiicon）において、代表理事 篠原豊がメインセッションに登壇し、静岡県のスタートアップ・エコシステムの現在地と未来について語ります。また、SVSAはブース出展を通じて、地域企業・スタートアップとの協業機会を創出します。

■代表理事 篠原の登壇セッション概要

○セッションテーマ：静岡が目指すスタートアップ・エコシステムの可能性と現在地

○セッション予定時間：14:30～15:30

『SHIZUOKA STARTUP DAY 2025』は、静岡県が主催し、首都圏と静岡をつなぐリアルイベントとして東京・有楽町で開催されます。

静岡県は、豊かな産業資源と地域コミュニティを活かし、スタートアップとの共創による新しいイノベーションを生み出すことを目指しており、本イベントを通じて首都圏のスタートアップや投資家、事業会社と、静岡県内の企業・自治体・支援機関が一堂に会し、地域と都市の垣根を越えたオープンイノベーションを加速させます。

その中でも注目のプログラムが、14:30から開催されるメインセッション 「静岡が目指すスタートアップ・エコシステムの可能性と現在地」 です。

このセッションでは、静岡県知事をはじめ、地域の産業を牽引する企業経営者、スタートアップ支援のキーパーソンが集結し、静岡のスタートアップ環境の現状と未来について徹底的に議論します。

篠原氏は、SVSAの代表として「地域発スタートアップの成長を支える仕組みづくり」について、現場での実践事例や今後のビジョンを共有します。さらに、静岡県知事や地域企業のトップとともに、行政・民間・スタートアップが一体となったオープンイノベーションの可能性を語り合います。

【イベント詳細】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141776/table/47_1_430e68fabe7f10c851b93d641628d319.jpg?v=202512090956 ]

■SVSA代表理事 篠原豊

1972年 大分県生まれ 鹿児島県出身。

インターネットセキュリティーソフトウェア・SaaS企業やデジタルメディア企業で営業・新規事業を経験した後、2010年エバーコネクト株式会社を創業し、国内外様々なベンチャー企業の創業・上場・売却に携わる。

日本・東南アジアのスタートアップへ出資する傍ら、愛知県・沖縄県をはじめとする地方スタートアップエコシステム支援も行っている。

【本イベントへの思い】

「近年、県内各地でスタートアップをテーマにした活動が活発化し、地域全体で新しい挑戦を後押しする機運が高まっていますが、静岡は多様な産業資源と豊かな地域コミュニティを持つ、スタートアップにとって大きな可能性を秘めた場所です。

今回のイベントでは、静岡県知事をはじめ、県内のスタートアップ支援者や企業経営者とともに、静岡がどのようなスタートアップ・エコシステムを目指しているのか、そしてスタートアップがどのようにこの地域を活用できるのかをお話しします。

SVSAとしては、地域発スタートアップが首都圏やグローバル市場へ飛躍するための仕組みづくりや、行政・企業・スタートアップが一体となったオープンイノベーションの重要性をお伝えし、未来を共に創るパートナーとの出会いを最大化したいと考えています。

■静岡ベンチャースタートアップ協会とは

静岡ベンチャースタートアップ協会は、静岡県内のスタートアップ企業やベンチャー企業の支援を通じて、地域経済の活性化を目指す団体です。支援プログラムの実施や資金調達支援、事業開発のサポート、ネットワーキングイベントの開催などを行い、地域内外の投資家や支援機関との連携を図っています。さらに、地元の大学や研究機関とも協力し、人材育成や技術開発支援にも注力しています。また、静岡県全域での連携強化を目的に、新たにスタートアップ事業者や行政、支援者らが参加できるSlack上のオンラインコミュニティ『Shizuoka Startups Community』を立ち上げました。コミュニティを通じて、県内のスタートアップや関係機関がリアルタイムで情報を共有し、協力関係を築きやすくすることを目指しています。そのほかにも各地域での取り組みや課題、成功事例などの情報を共有することで、県全体での相互支援が可能になり、地域経済の発展に貢献することが期待されます。より緊密なネットワークを形成し、引き続き静岡全体での連携とスタートアップエコシステムの活性化を促進していきます。

Shizuoka Startups Community (http://shizuoka-startups.slack.com)

【法人概要】

名 称：一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会(R)（略称：SVSA）

U R L：https://startup.shizuoka.jp/

代表理事：篠原 豊

所 在 地 ：静岡県浜松市中央区高林一丁目8番43号

静岡支店：静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目8番10-35

設 立：2024年4月3日

■問い合わせ先

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

〔E-mail〕お問い合わせ窓口：info@startup.shizuoka.jp