アクティブ・チャイルド・プログラム（JSPO-ACP）親子体験イベント【神奈川県会場】を開催します！

スポーツを「する」「みる」「ささえる」ための環境づくりを行うJSPO（正式名称：公益財団法人日本スポーツ協会 東京都新宿区／会長 遠藤利明）では、スポーツ医・科学に基づく運動・スポーツ指導のガイドラインとして、子どもが"楽しみながら" "積極的に" 体を動かすことを意図した「アクティブ・チャイルド・プログラム（JSPO-ACP）」を開発し、普及・啓発に取り組んでいます。

このたび、JSPO-ACPの普及・啓発の一環として、『JSPO-ACP実践モデル事業』に関する連携協定締結先である横須賀市教育委員会と連携し、親子等で楽しみながら身体を動かすことができる体験イベントを下記のとおり開催いたします。

本イベントでは、JSPO-ACPの理念に基づき、親子等で多様な動きを体験していただきます。身体を動かす楽しさを感じるとともに、日常の遊びに活かせるヒントもお持ち帰りいただける内容となっています。また、特別ゲストも来場します。

■イベント特別ゲスト

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42202/table/443_1_9aab12fa1d59c0a2d3d9f309b55fe7b5.jpg?v=202512090527 ]

■イベント概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42202/table/443_2_22327ab89f691096ab11212ae78081b7.jpg?v=202512090527 ]

■アクティブ・チャイルド・プログラム（JSPO-ACP）について

JSPOが開発した、子どもが様々な運動遊びを通して、楽しく積極的に体を動かす中で、元気な子どもを育むためのプログラム。ジュニアスポーツの現場はもちろん、学校体育にも導入していただくべく全国各地で普及活動を推し進めています。

詳細は以下リンクからご覧いただけます。

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/acp/index.html

◆JSPO（公益財団法人日本スポーツ協会）について

JSPOは、1911年7月に「国民スポーツの振興」と「国際競技力の向上」を目的に、大日本体育協会として創立。日本体育協会を経て、2018年4月1日、現在の名称となりました。

JSPOでは、国民スポーツ大会（旧 国民体育大会）や日本スポーツマスターズなど各世代を網羅したスポーツ大会の開催、スポーツ少年団や総合型地域スポーツクラブなどスポーツをする場の創出、スポーツの楽しみをサポートするスポーツ指導者の育成、最新の医・科学に根差したスポーツの推進など、誰もが自発的にスポーツを「する」「みる」「ささえる」ための幅広い事業を展開しています。また、わが国スポーツの統一組織として、国や60を超える競技団体、47都道府県スポーツ協会など、様々なスポーツ関連団体・組織や個人と連携しています。

▶ ホームページ https://www.japan-sports.or.jp/

▶ 事業概要パンフレット

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid57.html#09 （通読約15分）

▶ JSPO中期計画2023-2027

https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid149.html#01