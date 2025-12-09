米発酵エキス*配合のこだわりの「お米のハンドケアクリーム」新発売　うるおいのヴェールで透明感のあるしっとり手肌に

株式会社グローバルプロダクトプランニング

株式会社グローバルプロダクトプランニング（本社：東京都渋谷区南平台町）は、日本の風情をゆるりとあじわえる『ゆるりと』シリーズより、上質な素材にこだわったうるおいと日本の情緒感じる豊かな香りで手肌を包む「お米のハンドケアクリーム」3種を12月9日に発売します。





お米のハンドケアクリーム　　　


石川県産の米発酵エキス*を配合したコクのあるハンドクリーム。指先までうるおいのヴェールで保護し、透明感のあるなめらかな肌へ整えます。手肌にしっとりと馴染んで上品で豊かな香りに包まれます。日本製


＜保湿成分＞


・コメ発酵液　・ワセリン　・シア脂　・セラミドNP　　　


・金木犀保湿成分：モクセイ花エキス


・茉莉花保湿成分：ジャスミン油


・薔薇実保湿成分：ダマスクバラ花エキス、カニナバラ果実油



●石川県産の米発酵エキス*

寒冷な気候と豊かな水資源を生かして、石川県では麹を使った酒や味噌など発酵技術が優れており、発酵文化が古くから根付いています。日々、麹やもろみに触れ日本酒をつくる蔵人の手が白く美しいことなどで、美容分野でも注目されています。米を発酵させたエキスにはアミノ酸やコウジ酸が含まれ、うるおいを与え透明感のある肌に整えてくれるといわれています。


*コメ発酵液





●日本の情緒感じる豊かな香り




・金木犀（キンモクセイ）　　


　甘くやわらかなキンモクセイの香り


・茉莉花（ジャスミン）　　


　優雅で品のあるジャスミンの香り


・薔薇実（ローズヒップ）　


　甘酸っぱく豊かなバラの実と花の香り


●お米のハンドケアクリーム

　価格 1,430円（税込）　内容量 35ｍL　全3種



●GPPオンラインショップなどで販売


ゆるりと :
https://www.gpp-shop.com/shop/c/c4020/
YURURITO　～ゆるりと～


彩りを変える風景や、空の色を眺めて、


風が運ぶやさしい香りに包まれる。


古くから親しみ、そばにあるものの中にふと感じる季節のうつろい。


その時々をゆったりと楽しむことで、


毎日をもっと大切に過ごすためのシリーズ。





●製品のお問い合わせ先


グローバルプロダクトプランニング　03-3770-6170


https://www.gpp-shop.com