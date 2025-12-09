「撮る喜び」を再発見。雑貨ブランド「Opt！」より、フィルム型デジタルトイカメラ「OPT100 Neo Film」が2025年12月10日（水）に新発売

株式会社シンシア

Neo Film：一枚一枚を大切に撮る、新しいデジタル体験

私たちは、スマートフォンの普及により写真が「大量生産・大量消費」のように扱われ、すぐに忘れ去られてしまう現代の傾向に疑問を抱きました。

高画質な写真は手軽に撮れるようになった一方で、フィルムカメラ特有の「一枚一枚を大切に撮る時間」、そのものから得られる「撮る喜び」が失われつつあるのではないでしょうか。

「OPT100 Neo Film」は、その失われた写真体験、そして「撮る喜び」をデジタル時代に再び味わっていただくために企画されたカメラです。

《製品の特長》

1. フィルムを再現したクラシックなデザイン

手に馴染むクラシックな35mmカメラフィルムの形状を再現しました。ポケットや小さなバッグにも収まるコンパクトなサイズ感は、単なるカメラとしてだけでなく、ファッションアクセサリーとしても日常に溶け込みます。

2. 五感を刺激する操作体験

カメラフィルムのサイズ感の再現はもちろん、電源を入れた際の遊び心ある起動サウンドや、持ち運び用の専用ケースなど、細部にわたり忠実な再現度にこだわりました。これにより、単なるレトロガジェットではなく、「本来のフィルムと同様に、一枚一枚を大切に撮る」楽しさを提供します。

3. デジタル技術が実現する「一枚の価値」

内部にはデジタル技術を凝縮しています。デジタルカメラの便利さを享受しながらも、シャッターを切る前に立ち止まり、一枚一枚に気持ちを込める「儀式的な時間」を大切にできるよう設計されています。

Yellow×BlackMultiWhite×Orange



《製品仕様》

素材：ABS樹脂

サイズ：（幅×高さ×奥行き）約47.2mm × 25mm × 25mm

重量：約25g（mircoSDカード除く）

バッテリー容量：230mAh

定格電圧：5V

イメージセンサー：CMOSセンサー

総画素数：100万画素

有効画素数：100万画素

ﾚﾝｽ゛：3.2mm標準ﾚﾝｽ゛（H63P）

撮影距離：標準：約70cm/最短距離：約20cm

内蔵メモリー：ユーザー使用可能領域なし

外部メモリー：microSDカード（最大32GBまで対応）

フォーマット形式：FTA32

ファイル形式：静止画：JPEG 動画:MJPEG（AVI）音声:MP3

静止画解像度：3760×2128

動画解像度：3760×2128

シャッタースピード：100ms～300ms

ISO感度：1500



「OPT100 Neo Film」はシンシア公式オンラインストアや楽天市場、ZOZOTOWN、Amazonなどのオンラインショップでお買い求めいただけます。

《取扱店舗/WEB》

- シンシア公式販売サイト https://www.sincere-store.com/view/item/000000003157- 楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/sincere-watch/opt90cts/- Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/sincere-inc/opt90cts.html- ZOZOTOWN https://zozo.jp/shop/sincere/goods/80861355/?did=131667649- Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTMBXC91



「Opt!／オプト」とは

古き良きものに、新しい息吹を。

昔ながらの魅力あふれる品々に、今の暮らしに寄り添うアイデアと洗練されたデザインをそっと吹き込みます。ただ昔をなぞるのではなく、それぞれの品が持つ物語や温かさを大切にしながら、今のあなたの毎日がもっと豊かに、もっと楽しくなるような新しい価値を届けたい。

手にした時に心が弾むような、そんな特別なアイテムとの出会いをOpt!がお手伝いします。

・Instagram：https://www.instagram.com/opt_option/

《会社概要》

- 株式会社シンシア- 本社所在地：大阪市浪速区日本橋3-3-21- 代表者：代表取締役 西森 潤- 資本金：10,000,000円- 事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売・デザイン- HP：https://www.sincere-inc.jp/- Instagram：https://www.instagram.com/sincere_smilelifegift/- X(旧twitter)：https://twitter.com/sincere_inc_jp- YouTube：https://www.youtube.com/@sincereincwatch