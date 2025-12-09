【株式会社フィッシュパス】水をすくうだけで生物多様性を可視化。「環境DNA分析」による生物調査ソリューションを、日本最大級の環境展示会『エコプロ2025』に出展

株式会社フィッシュパス

株式会社フィッシュパス（本社：福井県坂井市、代表取締役：西村 成弘、以下「フィッシュパス」）は、2025年12月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級の環境・SDGs総合展示会「エコプロ2025」に出展いたします。 近年、世界的に「ネイチャーポジティブ（自然再興）」への関心が高まり、企業や自治体には生物多様性の保全と回復に向けた具体的なアクションが求められています。今回、フィッシュパスが展示するのは、水をすくうだけでその場に生息する生き物の多様性が見える「生物多様性DX」ソリューションです。

■ 展示内容：水をすくうだけで、生き物の多様性が見える「生物多様性DX」

従来の生物調査は、専門家による捕獲調査などが主流で、多大な時間とコストがかかっていました。本展示では、「環境DNA分析」を活用することで、採水のみで迅速かつ網羅的に生物相を把握できる画期的なシステムをご紹介します。

【展示のハイライト】

1. “クマも分かる!?” 幅広い検出対象

河川・湖沼・沿岸域・用水路など、あらゆるフィールドで取得した採水サンプルから、魚類はもちろん、希少種や外来種、さらには周辺に生息する大型哺乳類（クマ類など）の検出も可能です。生態系把握だけでなく、獣害対策や安全管理の基礎データとしてもご活用いただけます。

2. 誰でも簡単に調査可能

専門的な技術は不要で、「水をすくって送るだけ」のシンプルなフローを実現しました。

3. 解析結果を迅速にフィードバック

取得したデータは独自レポートシステムにより分かりやすく可視化。企業のCSR・CSV活動、自治体の環境保全計画、教育機関の環境学習など、幅広い用途ですぐに活用可能です。

当日は、実際の分析キットやレポートサンプルの展示、導入事例のご紹介を行います。環境保全や生物多様性評価に関心をお持ちの企業様、自治体様、教育関係者様など、多くの皆様のご来場をお待ちしております。

【代表登壇】「JAPAN IMPACT ECONOMY EXPO」特設ステージにて、3日間連続ピッチ

会期中は、会場内の特設ステージにて開催される「インパクトピッチ」に、弊社代表の西村が以下の3枠で登壇いたします。 今回展示する「生物多様性DX」が、どのように地域経済や環境保全にインパクトを与えるのか、そのビジョンと具体的な取り組みについてプレゼンテーションを行います。

＜登壇スケジュール＞

12月10日（水） 12:00-12:05

12月11日（木） 12:00-12:05

12月12日（金） 12:00-12:05

場所： JAPAN IMPACT ECONOMY EXPO 特設ステージ （エコプロ2025 同時開催展内）

インパクトピッチステージ：

https://messe.nikkei.co.jp/ep/cat900/jiee-pitchstage.html

「エコプロ2025」開催概要

イベント名： エコプロ2025

会期： 2025年12月10日（水）～12日（金） 10:00～17:00

会場： 東京ビッグサイト 東ホール

主催： 日本経済新聞社

入場料： 無料（登録制）

公式サイト： https://messe.nikkei.co.jp/ep/

▼ フィッシュパス 出展者ページ

https://messe.nikkei.co.jp/exhibitor/info/EP/ja/25390/

※ブース番号等の詳細は上記ページまたは当日会場案内にてご確認ください。

参考：遊漁券販売プラットフォーム「FISH PASS」について

フィッシュパスは、地域と釣り人をつなぐデジタルプラットフォームを提供しています。アプリ一つで手軽に遊漁券が購入できるだけでなく、安心・安全な釣りライフをサポートする多彩な機能を搭載しています。

＜主な特長＞

・24時間いつでもどこでも遊漁券を購入

・販売店探しや営業時間を気にせず購入可能

・漁協に自動でお知らせ-話しかけられず快適に釣りを楽しめる

・デジタル管理による遊漁券の紛失防止

・釣り場情報・水位情報・遊漁区域をスマホで確認

・ダムの放水や急な増水を通知し、安全な釣りをサポート

・全ての遊漁券に傷害保険が自動付帯（追加料金なし）

▼ フィッシュパス サービスサイト（遊漁券の購入・釣り場情報）

https://www.fishpass.co.jp/

株式会社フィッシュパスについて

「川を囲んで、漁協と釣り人と環境・地域社会を結び、豊かさと賑わいを目指す」を理念に、遊漁券のオンライン販売システム「フィッシュパス」を運営。全国の河川・漁協と連携し、ITを活用した持続可能な内水面漁業の実現と地域活性化に取り組んでいます。 また、環境DNA事業を通じた「生物多様性DX」の推進により、科学的根拠に基づいた資源管理と地域の自然資本の可視化、そして持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

会社名： 株式会社フィッシュパス

所在地： 福井県坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16

代表者： 代表取締役 西村 成弘

設立： 2016年10月

事業内容： オンライン遊漁券アプリ「フィッシュパス」の企画・開発・運営

URL： https://fishpass.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社フィッシュパス 広報担当

電話：0776-67-7335

メールアドレス：press@fishpass.co.jp