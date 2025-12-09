松井証券、報道機関向けリアルタイム株価ボードを新設

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、報道機関およびマスメディア向けに株価ボードを設置したことをお知らせいたします。

2025年は、日経平均株価が2024年の史上最高値から大幅な更新を続け、高市政権誕生以降は初の5万円の大台を突破するなど、記録的な一年となりました。この株式市場の活況を受け、投資家の株価に対する関心も高まり、マスメディアでの株価関連ニュースの報道機会も増加しています。

当社は、この状況を踏まえ、報道機関・マスメディアの皆様が為替相場や株式市場に関するニュースを、より正確かつ迅速に報道することに役立てていただくことを目的として、この度、株価ボードを設置いたしました。

▲65インチのモニター8枚を連結した大型ディスプレイで、主要な経済指標を一目で把握できます。表示する内容は切り替えが可能で、海外株式市場の指数や、日経225銘柄の寄与度を示すヒートマップなど、様々な状況でご活用いただけます。

株価ボードの概要

当社が設置した株価ボードは、以下の情報を提供します：

- 日経平均株価（リアルタイム更新）- 海外株式市場の指数（終値を表示、一部市場で定時更新あり）- 外国為替相場（リアルタイム更新）- 日経平均株価 寄与度ヒートマップ（15分間隔で更新）- 東証プライム銘柄の売買代金ランキング（5分間隔で更新）- 業種別株価指数騰落率ランキング（5分間隔で更新）- その他の主要な金融指標

※株価ボードの撮影と合わせて、当社アナリストによる解説・コメント提供も可能です。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

業者名等:松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会