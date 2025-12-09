【BOOK☆WALKER15周年記念：第2弾】「日替わりマンガセール」を12/9より開催 『フルーツバスケット』全23巻など12作品が各巻77円に！

株式会社ドワンゴ



株式会社ドワンゴは、総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」のサービス開始15周年を記念した特別企画第2弾として、2025年12月9日（火）から12月18日（木）までの期間中、対象の人気マンガが日替わりで各巻77円（税込）となるキャンペーン「日替わりマンガセール」を実施します。

2010年12月3日にサービスを開始し、今年で15周年を迎えたBOOK☆WALKERでは、現在「15周年大感謝祭」を開催しています。

キャンペーン第2弾の初日となる12月9日は、シリーズ累計発行部数570万部を突破し、2026年にはアニメ第2期の放送が決定している農業ファンタジーマンガ『異世界のんびり農家』1～14巻が対象になります。さらに、2025年12月10日よりNetflixでアニメ第3期が配信開始となる『終末のワルキューレ』1～10巻や、全世界累計発行部数が3,000万部を超え、少女漫画として不動の人気を誇る『フルーツバスケット』全23巻など、多くの人気作がラインアップしています。

12月10日以降の対象作品は、特設サイトにて当日0時より順次公開します。

┃「日替わりマンガセール」概要

■実施期間：2025年12月9日（火）0時～12月18日（木）23時59分

■特設サイト：https://bookwalker.jp/ex/feature/bw15th/?adpcnt=7qM_N3f

■実施内容：10日間日替わりで人気マンガが各巻77円となるセールを実施。

そのほか、日替わりで2,500点以上が特別価格となるセールも実施します。

※BOOK☆WALKERで購入した方全員が対象となります。

※購入には会員登録（無料）が必要となります。

※期間中割引価格で購入した作品は、キャンペーン終了後も読むことができます。

┃対象作品3選

『フルーツバスケット』

対象巻：全23巻

著者：高屋奈月

レーベル：花とゆめコミックス

出版社：白泉社

あらすじ：テントで暮らす女子高生・透（とおる）。家事の腕を買われ草摩由希（そうまゆき）の家で暮らすことに。だが、草摩家には異性にふれると動物に変身してしまうという秘密が―。

『終末のワルキューレ』

対象巻：1～10巻

著者：アジチカ（作画）、梅村真也（原作）、フクイタクミ（構成）

レーベル：ゼノンコミックス

出版社：コアミックス

あらすじ：全世界の神VS偉人、武人、傑人!!!!地上で横暴を極める人類に対し、神々は人類の滅亡を決定する。その決定を覆すべく選ばれたのは人類史上最強、13人の戦士たち。神々とのタイマン13番勝負に勝ち、人類を存続させることは出来るのか!?第一回戦は北欧神話最強「トール神」VS三国志最強「呂布奉先」！人類存亡を賭けた戦いが、今始まる!!

『異世界のんびり農家』

対象巻：1～14巻

著者：剣康之（作画）、内藤 騎之介（原作）、やすも（キャラクター原案）

レーベル：ドラゴンコミックスエイジ

出版社：KADOKAWA

あらすじ：WEB発のスローライフ・農業ファンタジー、待望のコミカライズ!!闘病の末に命を落とした青年・火楽は、神様によって蘇生され、若返って異世界に転移した。第二の人生を楽しむため、授けられた『万能農具』を手に、異世界で掘って伐って耕して…自由気ままな農家生活、ここに開幕！

┃「BOOK☆WALKER」とは

2010年にサービス提供を開始し、2025年12月に15周年を迎えた総合電子書籍ストアです。

現在1,500社以上の出版社との取引があり、マンガ、ライトノベル、小説、ビジネス・実用書など様々なジャンルの作品190万点以上を配信しています。

単品販売と併せてマンガ・マンガ雑誌や角川文庫・ラノベなどの作品を手軽に楽しめるサブスクリプションサービスや、1人1日10分だけ対象作品の全ページを試し読みできる「まる読み10分」など、電子ならではの形での読書体験も提供しています。

■公式サイト：https://bookwalker.jp

■公式X：https://x.com/BOOK_WALKER