¡Ú´°Çä¸æÎé¡Û¿Í¡¹¤ÎÌ¤Íè¤ÎÍø±×¤Èº£¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëCAMEL¡ØCAMEL53¹æ ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥ß¥¢¥Õ¥¡¥ó¥ÉÂèÆóÃÆ¡¡´°Çä¡Ù
¿Í¡¹¤ÎÌ¤Íè¤ÎÍø±×¤Èº£¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëCAMEL¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¯¥é¥¦¥É¥¨¥¹¥Æー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏÌî Í¦¼ù¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡ÚCAMEL53¹æ ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥ß¥¢¥Õ¥¡¥ó¥ÉÂèÆóÃÆ¡¡³µÍ×¡Û
ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖCAMEL¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¹â¼ý±×»ö¶È¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥ß¥¢¥Õ¥¡¥ó¥ÉÂèÆóÃÆ¡×¤òÁÈÀ®¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦Í¿ô¤ÎÀ®Ä¹»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸¤ËÈ¼¤¤¹âÁØ¥Ó¥ë¤Î·úÀß¤¬²ÃÂ®¤·¡¢ËýÀÅª¤Ê½ÂÂÚ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»Ï©¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬¹ñ¤òµó¤²¤ÆµÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¤³¤ÎµðÂç¤ÊÀ®Ä¹¤òº¬Äì¤«¤é»Ù¤¨¤ë¡Ö·úÀß»ñ¸»¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡¢¶Ë¤á¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÅê»ñµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¤ª¤è¤ÓÃ»´ü²óÅ¾ÀïÎ¬¤Ç¡¢¹âÍø²ó¤ê¤òÄÉµá¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÍ¥ÀèÎô¸å¹½Â¤¤Ë¤è¤ëÊÝÁ´¡Û
Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤È¤Ï¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤Æ¿Ì¾ÁÈ¹ç·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¶¦Æ±»ö¶È¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»ñ¶â¤ò±¿ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥¹¥ー¥à¤ÎºÇÂç¤Î°ÂÁ´ºö¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬±¿±ÄË¡¿Í¤È¤·¤ÆÎô¸å½Ð»ñ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÍ¥ÀèÎô¸å¹½Â¤¤Ç¤¹¡£ Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤Ç10%¤ÎÂ»¼º¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÎô¸å½Ð»ñ¡ÊÌó4.2%¡Ë¤ÇµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Åê»ñ²ÈÍÍ¡ÊÍ¥Àè½Ð»ñ¼Ô¡Ë¤Î¸µËÜ¤Ï¼é¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñ²ÈÍÍ¤Ï¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ñ¸»²ÁÃÍ30.5²¯±ß¤ÎÍ¥ÎÉ»ñ»º¡Û
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¥é¥¸¥ã¥¹¥¿¥ó½£¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¡ÊÌó95,000 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢Åìµþ¥Éー¥àÆó¤ÄÊ¬¤ËÁêÅö¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¡¢Æ»Ï©¤ä¥Ó¥ë¤Î·úÀß¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êº½Íø¤äËä¤áÎ©¤ÆÍÑ¤Îº½¤ÎºÎ¼è¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÃæ¤ËËÉÙ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤ì¤é¤Î»ñ¸»¤Ï¡¢¤½¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ±ß¤Ç30.5²¯±ß¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¡ÖºÎ·¡¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ËÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¤òºÎ¼è¡¦¶¡µë¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¤òÀÜÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¯¸Ç¤Ê¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡Û
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢CAMEL¤È¸½ÃÏ¤ÇÄ¹Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¯¸Ç¤ÊÄó·ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×¤ÊµöÇ§²Ä¤ä¡¢º½Íø¡¦º½¤ÎºÎ¼è¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½ÃÏË¡¤ò¸·³Ê¤Ë½å¼é¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê»ö¶È±¿±Ä¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ CAMEL¸·³Ê¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¡¢¸½ÃÏ¥Ñー¥Èー¤ÎÂî±Û¤·¤¿»ö¶È¼Â¹ÔÎÏ¡¦ÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÇºÇ¤â¹â¤¤¸úÎ¨¤Ç¤Î»ñ¸»¶¡µë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ ¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤¬¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î°Â¿´¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ö¶È³µÍ×¡Û
ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ì¸ý20,000±ßÄøÅÙ¤«¤é¤Î¾¯³Û¤ÊÅê»ñ¶â³Û¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖCAMEL¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ß¼êÂ³¤¤«¤éÅê»ñ¤Þ¤Ç¡¢Á´¤ÆWEB¾å¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»ºÆÃ²½·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚCAMEL¤ÎÆÃÄ§¡Û
£±.¾¯³Û¤Ç¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡ª
CAMEL¤Ê¤é1¸ý20,000±ß¤«¤é¤Ç¤âÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÄÌ¾ï¤ÎÉÔÆ°»º¤Î¹ØÆþ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥íー¥ó¿³ºº¤äÊ£»¨¤Ê·ÀÌó¼êÂ³¤¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¡¡
¸µËÜ³ä¤ì¥ê¥¹¥¯¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ê·Ú¤ËÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
£².WEB¾å¤ÇÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
CAMEL¤Ï¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤Î½Ð»ñ¡¢±¿ÍÑ¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤Þ¤ÇÁ´¤ÆWEB¾å¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤òÌä¤ï¤º¡¢¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éCAMEL¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊç½¸Ãæ¾¦ÉÊ¡Û
CAMEL47¹æ ºë¶Ì¿¼Ã«·ÏÅýÏ¢·ÈÃßÅÅÃÓ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
CAMEL51¹æ °ñ¾ëÅÚ±º¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÂèIII´ü
CAMEL52¹æ »³¸ý¹¾ºê ¹â°µ·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¾ÜºÙ¡§https://camel-ftk.com/(https://camel-ftk.com/)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¯¥é¥¦¥É¥¨¥¹¥Æー¥È
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶è¾®ÀîÄ®7ÈÖÃÏ4¡¡¥¢ー¥Ó¥éÀîºê3³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÏÌî Í¦¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»ö¶ÈÆâÍÆÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔÆ°»º¡ÊÇäÇã¡¦ÄÂÂß¡¦´ÉÍýµÚ¤ÓÃç²ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È
ÀßÎ©¡§2012Ç¯1·î
HP¡§https://camel-ftk.com/hbr(https://camel-ftk.com/hbr)
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§0120-853-936
Ã´Åö¡§ÉðÅÄ