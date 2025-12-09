【12月18日開催】Z世代の心を掴む！大学内サイネージと採用PR戦略セミナー

ナブテスコ株式会社

お申し込みはこちら :https://forms.gle/Srysn67yrHeFT9Cd9

人事・広報担当者の皆さまへ、次世代学生の採用に役立つWEBセミナーを開催します。

本セミナーでは、大学構内に設置された自動ドアサイネージという新たな広告媒体と、学生に刺さるコンテンツ制作のノウハウを紹介します。



現代の大学生は、SNSや口コミ、社会的価値観を重視し、従来のPR手法だけでは十分にアプローチできません。

ナブテスコが提供している自動ドアサイネージの特性や導入事例を解説し、TailorAppのブランディング戦略やコンテンツ制作のノウハウを通じて、世代間ギャップを埋める具体的な施策を学べます。





本セミナーは、特に学生の行動特性や価値観に合わせたコンテンツ企画、SNS拡散を促す戦略、リアルとデジタルを融合した新しい採用手法に関心のある方や、最新のトレンドを取り入れ、効果的な採用PRを実現したい企業の人事・広報担当者にとって有益な内容です。- セミナー概要タイトル「Z世代採用 響くコンテンツ制作と大学リアル接点戦略」

【以下のような課題をお持ちの人事・広報担当者様におすすめ】

・Z世代の学生に対して効果的な採用・ブランディングを模索している方

・大学生に直接アプローチ可能な接触チャネルを採用活動に取り入れたい方

・既存の採用PR手法では効果が見られず、新たな戦略を模索している方

・採用PR用の動画やビジュアルコンテンツの企画・制作に課題を抱えている方

- 日時：1回目：2025年12月18日(木) 13:00～14:00(次回開催予定：2025年2月12日(木) 13:00～14:00)- 開催方法：オンライン(Zoomを使用予定)- プログラム（予定）1. オープニング2. 学生との新たな接点チャネルについて― ナブテスコ株式会社：大学向け自動ドア広告配信サービスのご紹介3. オフラインメディアを活用した認知獲得戦略について― 株式会社TailorApp：Z世代に響く短尺動画と採用ブランディング4. 質疑応答

- ナブテスコ(株)紹介大学構内に設置された自動ドアサイネージを活用し、リアルな接触チャネルを提供しています。設置事例や学生の日常導線に沿った情報発信の優位性を解説し、採用活動における新たなコミュニケーション手法を提案します。- (株)Tailor App様 紹介デジタルを起点にブランド体験を最大化ブランド認知拡散から顧客LTVを向上させるコミュニケーションを重視したクリエイティブ企画制作を行う会社です。

【お問合わせ先】

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー 新事業推進部

E-mail：Nabco_ADS_Support@nabtesco.com