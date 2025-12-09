¡ÚFullDepth¡Û¿åÃæ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò²ÃÂ®¡ª¥·¥êー¥ºD¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁí³Û9.5²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»
³ô¼°²ñ¼ÒFullDepth¡Ê¥Õ¥ë¥Ç¥×¥¹¡¢½êºßÃÏ¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈ²ì ÃÒ»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥·¥êー¥ºD¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áí³Û9.5²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ú¼õÀè¡Ê´Þ¤à¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ç¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Ï¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤¢¤ª¤¾¤é´ë¶ÈÅê»ñ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Beyond Next Ventures³ô¼°²ñ¼Ò¡¢DRONE FUND³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·×9¼Ò¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤´»²²è¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºßÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÃæ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ê¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤Î¼«Æ°²½¡¦¼«Î§²½¡ÊAUV²½¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¿åÃæ»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¸úÎ¨²½¤È°ÂÁ´À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¹ñ»º¿åÃæ¥É¥íー¥ó¥áー¥«ー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ»º¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é°Ý»ý´ÉÍý¤äÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ê¤É¤Î³¤ÍÎ»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¿åÃæ¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÀºÅÙ¤Ê¿åÃæ·×Â¬¡¦¥Çー¥¿²òÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï»ÍÊý¤ò³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¿åÃæÅÀ¸¡¡¦Ä´ºº¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ä´í¸±À¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
Ä´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤ÎÆó¤Ä¤ÎÎÎ°è¤Ë½ÅÅÀÅª¤ËÅê»ñ¤·¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ñ¶âÍÑÅÓ
1.¿åÃæ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ä¿Ê¤È»Ô¾ì³ÈÂç:
¿åÃæ·×Â¬¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¦²òÀÏÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤·¡¢¿åÃæ¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤È¡¢¥µー¥Ó¥¹Å¬ÍÑÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2.¼¡À¤Âåµ¡³«È¯¡Ê¼«Æ°²½¡¦¼«Î§²½¡§AUV²½¡Ë¤Ø¤ÎÅê»ñ:
±ó³ÖÁàºî·¿¡ÊROV¡Ë¤«¤é¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Î§·¿Ìµ¿ÍÀø¿åµ¡¡ÊAUV¡Ë¤Ø¤Î¿Ê²½¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÈ×µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÊ£»¨¤Ç¹ÈÏ¤Ê¿åÃæÎÎ°è¤ÎÄ´ºº¡¦ÅÀ¸¡¤Î¼«Æ°²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
°ú¼õÀè°ìÍ÷- »°°æ½»Í§³¤¾å¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë
- ¤¢¤ª¤¾¤é´ë¶ÈÅê»ñ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë
- Beyond Next Ventures ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë
- DRONE FUND ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë
- ¥ß¥é¥¤¥É¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë
- ¥¸¥§ー¥à¥¹Ê¸¸î ÍÍ
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥ó¥ê¥ó¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Ñー¥È¥Êー¥º¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë
- JMTC¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë
- µÆÃÓ ¸ù ÍÍ
¡Ú¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤ÎÁàºîÂÎ¸³¤ª¤è¤ÓÅ¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÊÀ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥×ー¥ë¤Ë¤Æ¡¢¿åÃæ¥É¥íー¥óÁàºîÂÎ¸³¤ª¤è¤Ó¿·µ»½Ñ¤Î¤´¾Ò²ð¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fulldepth.co.jp/demo
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ× -³ô¼°²ñ¼ÒFullDepth-¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò FullDepth (FullDepth Co., Ltd.)
ÀßÎ©¡§2014Ç¯6·î4Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO µÈ²ì ÃÒ»Ê
Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÅìÆüËÜ¶¶2-8-4¡¡ÅìÆüËÜ¶¶1st¥Ó¥ë
»ö¶È³µÍ×¡§»º¶ÈÍÑ¿åÃæ¥É¥íー¥ó¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢ÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¿åÃæ·×Â¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
URL¡§ https://fulldepth.co.jp/
¡þFullDepth¡öYouTube
https://youtube.com/channel/UCd8bV9M1l95C-W96Ymm4_Yg