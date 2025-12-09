『パーフェクトワン』が人気キャラクター「ごろごろにゃんすけ」と「もふペンギン」とのコラボLINEスタンプを配信

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）が展開するスキンケアブランド『パーフェクトワン』は、LINEスタンプで人気のキャラクター「ごろごろにゃんすけ」（株式会社 マインドウェイブ）と「もふペンギン」（エイノバ 株式会社）とのコラボLINEスタンプの無料配信を、2025年12月9日（火）より開始しました。

【コラボLINEスタンプ概要】

LINEスタンプで人気を集めるのんびり自由気ままなねこ「ごろごろにゃんすけ」（株式会社 マインドウェイブ）と、もふっとまるい癒し系ペンギン「もふペンギン」（エイノバ 株式会社）とのコラボLINEスタンプを、2025年12月9日（火）～2026年1月5日（月）まで無料配信します。日常で使いやすいスタンプに加え、クリスマスや年末年始のシーンでも活躍する全16種類のスタンプをダウンロードいただけます。

配信期間：2025年12月9日（火）～2026年1月5日（月）

取得方法：パーフェクトワンのLINE公式アカウントを友だち追加しダウンロード

ダウンロードURL：https://line.me/S/sticker/35735

【パーフェクトワンLINE公式アカウントについて】

パーフェクトワンLINE公式アカウントでは、新商品情報やお得なキャンペーン情報などお楽しみいただけるコンテンツを配信しています。

【コラボLINEスタンプ ダウンロード時の注意事項】

・LINEアプリは最新のバージョンをご利用ください。

・日本国外で契約した端末の電話番号で認証した端末、あるいはFacebook認証した端末では、無料LINEスタンプをダウンロードすることができません。

・LINEアプリの、ホーム＞設定＞アカウントから日本国内で契約した端末の電話番号を設定することでダウンロード可能になります。

- パーフェクトワンについて多様化する女性の生き方に寄り添うスキンケアブランドとして2006年に誕生した『パーフェクトワン』は、ブランドメッセージ「シンプルケアこそ、肌本来の美しさへ」を掲げています。主力商品のオールインワン美容液ジェルシリーズは、顔用保湿ジェル市場売上シェア世界No.1※1として2年連続でギネス世界記録(TM)に 認定、累計販売実績8,888万個※2を突破しています。

※1 TFCO株式会社調べ「最大の顔用保湿ジェルブランド」（パーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズ 2023年１月～12月販売実績）

※2 パーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズ累計販売実績2006年5月～2025年11月（ラフィネ パーフェクトワンシリーズ、パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む）

【会社概要】

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L： https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

【パーフェクトワン公式SNSアカウント】

LINE：https://lin.ee/a26yuL7

Instagram：https://www.instagram.com/perfectone_info/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/PERFECTONE_JP