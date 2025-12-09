～ランドセルを背負って「おさんぽ」しよう！～　池田屋 体験型ランドセル試着イベント『ランさんぽ』　グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタルにて12月20日（土）、12月21日（日）に開催

株式会社池田屋

株式会社池田屋（本社：静岡市葵区、代表取締役社長：長岡和久、以下「池田屋」）は、2025年12月20日（土）・21日（日）の2日間、池田屋梅田店が入居するグランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル（大阪府大阪市）にて、体験型ランドセル試着イベント『ランさんぽ』を開催します。

『ランさんぽ』は、小学校入学前のお子さまを対象にした、親子で“通学の疑似体験”ができる人気イベントです。好みのランドセルを背負っておさんぽを楽しみながら、屋内ではわかりにくい本来の色味や、実際に歩くことで感じられる背負い心地を、自然光のもとで確認できます。

■ ランさんぽを楽しむ 4つのポイント- 自然光の下でランドセル本来の色味を確認- 新デザイン「NEO」＆新色をいち早くチェック- おさんぽしながらリアルな背負い心地を体験- お気に入りのランドセルを背負って記念撮影

他にも、ランドセルのひみつに迫るクイズ大会や、参加者限定のスタンプ集めなど、親子で楽しめるコンテンツが充実。当日は池田屋おさんぽナビゲーターが「はじめてのラン活」をしっかりとサポートします。

■ 開催概要

イベント名： ランさんぽ～ランドセルとおさんぽしよう！～ in 大阪

開催会場： グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル（集合場所は池田屋梅田店）

開催日程： 2025年12月20日（土）、12月21日（日） ※2日間限定

対象： 現年中クラスのお子さま（2027年4月ご入学予定）とそのご家族

※ご兄弟での参加も可能です

参加費： 無料

※本イベントは事前予約制です（1家族につき1枠）

ご予約・詳細： https://coubic.com/ikedaya/1130900

お気に入りのランドセルを背負って「おさんぽナビゲーター」と一緒にお外へGO！お気に入りのランドセルを背負って記念撮影おさんぽルートを歩きながら通学を疑似体験■ ランさんぽ開催スケジュール- ランさんぽ in 大阪 2025年12月21日（土）、21日（日）- ランさんぽ in 東京 2026年1月10日（土）- ランさんぽ in 名古屋 2026年1月11日（日）、12日（月・祝）- ランさんぽ in 横浜 2026年1月17日（土）、18日（日）■「グランフロント大阪 ナレッジキャピタル」について

「グランフロント大阪」は、JR大阪駅に直結した西日本最大級の大型複合施設。北館・南館・うめきた広場などで構成され、ショップ＆レストランゾーンには、ファッション、雑貨、レストラン、カフェなど約260店舗が入居。また、北館を中心にさまざまな施設を有する「ナレッジキャピタル」では、ショッピングだけでなく、知的好奇心を刺激するイベントやアート体験も楽しめます。

施設の詳細・アクセス方法 https://www.grandfront-osaka.jp/

■池田屋ホームページ https://www.pikachan.com/