アクセルマーク、トータルビューティーケアブランド『≒4.7（ニアリーフォーセブン）』から 第二弾製品の次世代ボディミルクを新発売

アクセルマーク株式会社

アクセルマーク株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：松川 裕史、証券コード：3624、以下「当社」）は、2025年10月29日に当社の100％子会社であるアクセルメディカ株式会社を通じ、トータルビューティーケアブランド『≒4.7（ニアリーフォーセブン）』をローンチいたしました。

第一弾製品「プライムリペアプラセンタ原液」に続き、2025年12月9日に第二弾製品「メルティングミルクローションモイスト」をリリースし、同日より公式オンラインストア（https://nearly47.jp(https://nearly47.jp)）にて販売を開始いたします。

公式オンラインストア https://nearly47.jp

■ 「高保湿×毛穴ケア×透明感(※1)」すべてを叶える、次世代のボディミルク

― ただ保湿するだけじゃ、もの足りない。

顔と同じように、ボディの乾燥やくすみ(※2)も毎日気になるもの。

「しっかりケアしているのに、なんだかかさつく…」「透明感が出ない…」その理由は、美容成分の“通り道”が作られていないから。うるおいも、透明感(※1)も、毛穴の奥(※3)まで届かなければ効果は発揮されません。

「メルティングミルクローションモイスト」は、独自の「ポアブースト処方(※4)」が毛穴まわりの肌環境を整えうるおいを与えるともに、4種のビタミンC誘導体(※5)や贅沢な美容成分(※6)がボディにつやっとした透明感(※1)とハリをもたらす次世代のボディミルクです。

※1 角質層の保湿による ※2 乾燥による ※3 角質層

※4 グリシルグリシン、加水分解ダイズエキス、アーチチョーク葉エキスを掛け合わせ、毛穴まわりの肌環境を整えながら美容成分が角質層まで届くようサポートする独自の毛穴導入*テクノロジー（*角層まで） ※5 パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、３-グリセリルアスコルビン酸、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、（アスコルビル／トコフェリル）リン酸K ※6 グルタチオン、フラーレン

とろけて、うるっと。

新処方(※1)で目覚める、透明(※2)美肌。

※1 ポアブースト処方：グリシルグリシン、加水分解ダイズエキス、アーチチョーク葉エキスを掛け合わせ、毛穴回りの肌環境を整えながら美容成分が角質層まで届くようサポートする独自の毛穴導入*テクノロジー （*角層まで） ※2 角質層の保湿による

［商品詳細］

製品名： メルティングミルクローションモイスト

容量・価格： 300mL／2,750円（税込）

特徴： 肌に溶け込むようになじみ濃密なうるおいを与えるボディミルクローション。贅沢な美容成分配合で、なめらかで透明感(※)のある美肌へと導きます。

※ 角質層の保湿による

- 美容成分の“通り道”

毛穴まわりの肌環境を整えながら、美容成分が肌のすみずみ(※1)まで届くように導く独自の毛穴導入*テクノロジー「ポアブースト処方」採用で、美容成分の通り道を作るためのサポートをする

- 透明感(※2)

高浸透型ビタミンC誘導体を含む4種のビタミンC誘導体(※3)とグルタチオン、フラーレン配合でボディのくすみ(※4)をケアし透明感を与える

- 高保湿・肌荒れケア

3種のセラミドやヒアルロン酸が角質層の水分量をアップさせうるおいをキープし、シカなど肌荒れケア成分(※5)配合で繰り返す肌トラブルを防ぐ

*角層まで

※1 角質層 ※2 角質層の保湿による ※3 パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、３-グリセリルアスコルビン酸、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、（アスコルビル／トコフェリル）リン酸K

※4 乾燥による ※5 ツボ草(シカ)、グリチルリチン酸２Ｋ

【選べる2種の香り】

・アロマティックサボン

上質な石けんの清潔感に、華やかな花々の余韻を添えた心ほどける香り

・ブリーズムスク

そよ風のように軽やかながら、ムスクの気品あふれる深みが残る心地よい香り

販売チャネル：公式オンラインストア（https://nearly47.jp）

公式Instagram： @nearly4.7

■ 『≒4.7（ニアリーフォーセブン）』 について - 理想の肌バランスの概念をもとに、肌・心・体の「最適なバランス」に近づくことを目指す

肌にとってもっとも健やかなpH※平均値“4.7”を私たちが目指す“理想のバランス”のシンボルとし、さらに記号の“≒（ニアリーイコール）”を重ねることで、「肌も、心も、体も、毎日少しずつ、ちょうどいいバランスへ近づいていけますように」という想いを込めて名付けたブランドです。今後トータルビューティーケアブランドとして、フェイシャルケアからボディケア、インナーケアまで、全方位であなたの美をサポートしてまいります。

※pH：酸性・アルカリ性の度合いを示す指標。一般的に、肌の理想的なpH値は4.5～6.0程度とされ、「弱酸性」と呼ばれています。

“なりたい美”に寄り添いながら、

日々のケアが心地よく、前向きな時間となりますように。

― 【≒4.7（ニアリーフォーセブン）】の今後の幅広いラインナップにも、どうぞご期待ください。

■アクセルマーク株式会社

代表者：代表取締役社長 松川裕史

所在地：東京都中野区本町1-32-2

創業：1994年3月

URL：https://www.axelmark.co.jp

事業内容：ビューティー＆ウェルネス事業、ヘルスケア事業、トレカ事業、広告事業