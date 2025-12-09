【不二家】バターがじわーるカントリーマアムを白いチョコレートでコーティング！「カントリーマアムシロじわーるミドルパック」

■バター×白いチョコレートで背徳感たっぷりなミルク感あふれるコク深い美味しさ

株式会社不二家「カントリーマアムシロじわーるミドルパック」パッケージ

「カントリーマアムチョコまみれ」を中心に展開中の“まみれワールド”より、しっとり感とバターの背徳感ある組み合わせで好評だった「カントリーマアムじわるバター」が、まっ白になって期間限定で登場！ 発酵バターを使用した生地を白いチョコレートでコーティングした、背徳感たっぷりのカントリーマアムです。個包装は「カントリーマアムじわるバター」のキャラクター「じわーるくん」が、まっ白になるまでのストーリーが描かれた楽しいデザイン。美味しく遊び心ある“まみれワールド”をぜひお楽しみください。

じわーるくんがまっ白になるまでの様子が描かれた、ストーリー性ある個包装デザインは全6種！！

（封入はランダムで、1袋で全6種が揃わない場合もございます）

「カントリーマアムシロじわーるミドルパック」クッキーイメージ

【特長】

・発酵バターを使用し、じっくり焼き上げたバターケーキ生地を白いチョコレートでコーティングした背徳感たっぷりな期間限定カントリーマアム

・バターと白いチョコレートを組み合わせることで、ミルク感あふれるコク深い美味しさが楽しめる

・じわーるくんがまっ白になるまでの様子が描かれた楽しい個包装（全6種類、ランダム封入）

商品名 「カントリーマアムシロじわーるミドルパック」

発売日 2025年12月16日（火）全国発売

中味仕様 クッキー

表示内容量 107g（個装紙込み）

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555278407

不二家ウェブサイト https://www.fujiya-peko.co.jp/

カントリーマアムチョコまみれブランドサイト http://ma-mi-re.jp/