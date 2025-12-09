【入場無料】住友不動産グループ Presents 100万人のクラシックライブ「Christmas Special Night 2025」 開催！12月16日(火)新宿住友ビル 三角広場

住友不動産株式会社

住友不動産グループは、12月16日（火）新宿住友ビル三角広場において、一般財団法人100万人のクラシックライブとともに、プロの演奏家によるクリスマスコンサート「Christmas Special Night 2025」を開催いたします。

本公演は、音楽による感動を多くの人々と共有するべく全国で活動を続けられる同財団の活動に賛同し、当社グループが管理運営する施設において2024年4月から定期開催している「住友不動産グループ Presents 100万人のクラシックライブ」を、クリスマスシーズンにあわせたプログラムでお届けする特別公演です。プロの演奏家5名を迎え、冬の夜を彩る本格的なクラシックの楽曲をお楽しみいただけます。予約不要、入場無料でどなたでもお立ち寄りいただけますので、お気軽にお越しください。

なお、会場エントランスでは、SNSでも注目を集めている、高さ約10ｍのクリスマスイルミネーション「snow flow」を公開中です。公演前後には幻想的なイルミネーションもご堪能ください。

「Christmas Special Night 2025」 開催概要

出演者プロフィール

ヴァイオリン体験コーナー

ご来場のお客様が自由に触ることができる「体験ヴァイオリン」をご用意しております。大人用と子ども用の2サイズございますので、小さなお子様でも体験いただけます。

募金活動「子どもたちに音楽を届けるプロジェクト」

当日は、100万人のクラシックライブがお届けしている「子どもたちに音楽を届けるプロジェクト」への募金活動を行います。皆様より寄せられた寄付金は、様々な困難な状況に置かれている子どもたちに“心の栄養”を届けるため、子ども食堂や学習支援施設等でのクラシックライブ開催に活用します。

一般財団法人100万人のクラシックライブとは

日常に音楽が あふれる街を目指して

一般財団法人100万人のクラシックライブは、年間100万人の方と音楽による感動を共有することを目標に、全国各地様々な場所で活動を行っています。

【一般社団法人100万人のクラシックライブ 公式ホームページ】

https://1m-cl.com/

【当社が主催する今後の公演一覧】

https://www.sumitomo-rd.co.jp/information/17396/

公演当日も公開中！クリスマスイルミネーション「snow flow」（2025年12月25日（木）まで）

新宿住友ビルでは期間中、大きなホワイトツリーと螺旋階段が注目のフォトスポットとなっている「snow flow」を公開しております。さらに、毎日16:00～23:00はナイトタイム特別プログラムで、雪降るクリスマスを演出します。その他、三角広場のクリスマスを盛り上げる企画も盛りだくさんにご用意しています。詳細は、三角広場公式インスタグラムをご覧ください。

※点灯時間は都合により変更になる場合がございます。

【三角広場 公式インスタグラム】 @sankakuhiroba_srd(https://www.instagram.com/sankakuhiroba_srd/)

