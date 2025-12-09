【阪急うめだ本店】「マーク ジェイコブス」より「HEAVEN」POP UP STOREを12月17日(水)から『BEYOND WORLD』にて開催！

株式会社阪急阪神百貨店左：デビリッシュ エンジェル ベビー T 12,100円、右：ロック エンジェル スラッシュ T 12,100円

HEAVEN(ヘブン) POP UP STORE

期間：12月17日(水)～1月6日(火)

場所：阪急うめだ本店 3階 『BEYOND WORLD』 EVENT SPACE1(@beyondhankyu(https://www.instagram.com/beyondhankyu/))

「MARC JACOBS(マークジェイコブス)」の革新と反骨精神が織りなす、広がりのある神秘的な世界への入口「HEAVEN(ヘブン)」。今回のポップアップストアでは、「HEAVEN」アーカイブコレクションから人気のフレンドシップ ネックレスをはじめ、アイコニックなトップスやバッグなど、ベストセラーアイテムを厳選。今はここでしか手に入らないアイテムの数々をお手に取ってお楽しみください。イベント期間中、税込36,300円以上お買上げの方に先着で「HEAVEN」オリジナルデザインのアクリルキーチャームをプレゼント。※色はお選びいただけません。※無くなり次第終了。

RECOMMENDED ITEMS

フレンドシップ ネックレス セット(真鍮) 12,100円

異なるシェイプのチェーンに、アイコンである"ダブルヘッドベア"があしらわれたネックレスセット。2つで1つのデザインが完成するため、重ねづけはもちろん、友人同士やカップルでのシェアにも最適。ギフトにもおすすめのアイテムです。

サンディー リアング スパークリー ボレロ 30,800円

ニューヨークを拠点に活躍するアーティストSANDY LIANG(サンディ・リアング)が、NYCバレエ団からインスパイアされたコレクションで発表したボレロニット。バレエウェアから着想を得たコンパクトなシルエットに、フリル、誇張された長さのリボン、光沢のあるラメ感をプラス。SANDY LIANGならではのフェミニンなエッセンスが凝縮された1枚。

ポエム セーター 30,800円

マルチカラーのボーダーと文字のグラフィックをニットに落とし込んだプルオーバーセーター。デザインされた文字はPOEM(詩)を表現。ノスタルジックでありながら、アート性の高い「HEAVEN」ならではの1枚。

ABOUT BEYOND WORLD

高感度なファッション好きのアジア全域の若年層に向けて、従来のジェンダーやカテゴリーの枠を超えたファッションとライフスタイルを提案する『BEYOND WORLD』。ファッションへのこだわりと先見性、美意識を持ち、自分の好きや個性を大切にするファッション好きの期待と好奇心に応えます。

国内外のストリートブランドからクリエーターブランドまで、17ブランドのファッション・ライフスタイルブランドの世界観を体感していただけ、また次世代ならではの多種多様なニーズに最先端コンテンツで応えるイベントスペースも展開。空間は「無白空間」をコンセプトに掲げ、独自性・希少性・話題性の高いコンテンツの魅力を際立たせ、没入感を感じながら、お買物体験が出来るようなデザインとなっています。

Address：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 3階

Instagram：https://www.instagram.com/beyondhankyu/

Official website：https://website.hankyu-dept.co.jp/beyondworld/