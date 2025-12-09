「寒川浄水場排水処理施設包括委託事業」の落札者を決定しました

神奈川県寒川浄水場排水処理施設

県企業庁では、寒川浄水場の排水処理施設について、事業期間を５年間とする包括的民間委託により維持管理・運営等を進めていくこととし、総合評価方式による条件付き一般競争入札により落札者を決定しました。

※排水処理施設とは、浄水場で発生する汚泥や汚水を濃縮・脱水する施設です。

１ 事業概要

(1) 事業名称 寒川浄水場排水処理施設包括委託事業

(2) 委託期間 ５年間（令和８年４月１日～令和13年３月31日）

(3) 対象業務 主な業務は次のとおりです。

・ 運転管理業務、修繕業務、設備更新業務

・ 浄水発生土の再生利用業務

・ 施設更新計画等に関する提案業務、コンクリート構造物詳細健全度診断業務

２ 落札決定事業者

３ 応募事業者（資格審査を通過し、提案書を提出した事業者）

４ 落札者の決定について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1365_1_846c7c427d2167b75b625cdd945dd6a7.jpg?v=202512090527 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1365_2_a8f9fb6c692c19fbac05bd57242f7278.jpg?v=202512090527 ]

落札者の決定に当たっては、事業者の提案内容等が業務要求水準を満たしているか等の基礎審査を行った上で、外部の学識経験者、有識者等で構成する審査委員会において、専門的な知見から意見聴取及び評価を行いました。この評価結果に価格提案による評価を加えた総合得点により事業者を決定しました。

５ 審査委員名簿（五十音順：敬称略）

６ 事業スケジュール

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1365_3_dc387eecd91ec0b3d2d78dbdd5e470cc.jpg?v=202512090527 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1365_4_3b02924acfed2c27c71300840e4e6dd9.jpg?v=202512090527 ]

問合せ先

神奈川県企業庁寒川浄水場

副場長 奥山 電話0467-75-1057（内線２０１）

管理課長 一柳 電話0467-75-1057（内線２１０）