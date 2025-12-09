【埼玉県】＼狭山茶の魅力に迫る／「埼玉逸品トークショー in バーチャル埼玉」 を開催します

埼玉県

令和8年1月9日（金曜日）に、バーチャル埼玉内で、埼玉県の逸品の魅力を伝える「埼玉逸品トークショーin バーチャル埼玉」を開催します。トークイベントでは、埼玉応援団の島崎遥香さんと狭山茶の PR活動を行う入間市の学生団体「てぃぐりー」の皆さんをゲストに迎え、狭山茶の魅力を伝えるプレゼンやクイズなどを開催します。

また、令和7年12月9日（火曜日）から抽選で、埼玉県の体験型チケットが当たる逸品キーワードラリーを実施します。

1．逸品トークイベント

埼玉県の逸品「狭山茶」の魅力を、入間市 の学生団体「てぃぐりー」の皆さんがプレゼンします。

さらに、狭山茶好きとしても知られる特別ゲスト島崎遥香さんもバーチャル埼玉オリジナルの「ばーたまアバター」で登場し、一緒に魅力を深掘りします。また、トークイベント後には、島崎遥香さんとバーチャル埼玉空間を巡るツアーも行います。

2．逸品キーワードラリー

- 開催日時令和8年1月9日（金曜日）19時から19時45分頃まで （アリーナのオープンは18時30分）※当日、オープン時間が急遽変更になる場合がございます。- 開催場所「バーチャル埼玉」内アリーナ- 定員200人- 出演者埼玉応援団 島崎遥香 さん狭山茶の PR活動を行う入間市の学生団体 「てぃぐりー」の皆さんさいたまっち倶楽部 たくまん（にゃんたぶぅ）さん▲埼玉応援団 島崎遥香さん▲入間市の学生団体「てぃぐりー」の皆さん▲さいたまっち倶楽部 たくまん（にゃんたぶぅ）さん

バーチャル埼玉の蔵造りブース内に設置された文字をもとに、4文字のキーワードを完成させ、応募フォームへ入力いただいた方の中から抽選で埼玉県の体験型チケットが当たるキャンペーンを実施します。ブース内では、63市町村の逸品パネルや秩父ミューズパークのイチョウ並木やバギー体験など没入感たっぷりの360度動画も展示しています。

バーチャル埼玉 ホームページ

https://virtual-saitama.pref.saitama.lg.jp

- 開催期間令和7年12月9日（火曜日）～令和8年1月30日（金曜日）- 応募方法（1）バーチャル埼玉内の蔵造りブースに設置された文字をもとに、4文字のキーワードを完成（2）ブースに設置された景品応募のパネルから、応募フォームへ- 詳細「逸品キーワードラリーキャンペーン応募規約」のとおり

〇 応募規約

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-832-2b8fcd1651ddeed166bc1c83fbc6f27e.pdf

問い合わせ先

企画財政部 地域政策課 地域振興担当

直通 048-830-2771 内線 2775

E-mail: a2760-02@pref.saitama.lg.jp