H&M ATELIERから、エッセンシャルを再解釈した冬のカプセルコレクションを発表

H&M

H&M Atelier Winter 2025

H&Mアトリエの2025年冬カプセルコレクションは、エッセンシャルなメンズウェアのワードローブを新たなエネルギーと洗練された軽やかさで進化させます。今季のコレクションでは、個人的な解釈と自由なスタイリングを誘う、型破りな組み合わせを称えています。洗練された質感と落ち着いたトーンの冬のパレットを背景に、コントラストの美学を追求します。

キャンペーンページ：

キャンペーンページ :https://www2.hm.com/ja_jp/men/shop-by-feature/3002-atelier-aw25-drop-3.htmlH&M Atelier Winter 2025: ナイロンオーバーシャツ\12,999 ルーズフィットカシミアセーター\16,999 ストレートレギュラーデニム\9,999

「この冬のカプセルは、クラシックなオケージョンウェアの要素と日常のメンズウェアのアイコンを融合させ、自信に満ちたリラックス感を演出します。型破りなスタイリングとディテールのひねりが、H&Mアトリエのワードローブに新しいエネルギーを吹き込みます」

H&Mメンズウェアデザイナー アナ・エルナンデス(Ana Hernandez)

H&M Atelier Winter 2025: ルーズフィットタキシードシャツ\9,999 ルーズフィットテーラードパンツ\14,999 レザーミュール\9,999

2025年冬のシルエットは、緊張感と軽やかさのバランスを追求します。意図的なレイヤリングでありながら、リラックスしたドレープが自然な印象を与えます。日常の定番アイテムの機能性とフォーマルなメンズウェアのコードを融合させ、タキシードシャツは誇張されたカフスと長めのテールを備え、ボクシーでコンパクトなファインニットやカーディガンの下に無造作にタックアウト。ジャージートップスは二重袖で、自然なレイヤード効果を演出します。アウターには、クロップド丈のレザーアビエイターやブルゾンジャケットが登場し、ワイドレッグジーンズ、テーラードドレスパンツ、または今季のブーツカットトラックパンツと合わせて、ハイ＆ローのコントラストを体現します。

H&M Atelier Winter 2025: ルーズフィット レザーアビエータージャケット\39,999 レギュラーフィット コットンリブニットセーター\6,999 ルーズフィットテーラードパンツ\14,999 レザーミュール\9,999

ラインの洗練された美学は、考え抜かれた素材使いに表れています。ウォッシュ加工のレザーは着用を重ねることで風合いを増し、密度のあるダブルフェイスのメリノニット、ピマコットンのスキューバ風ジャージー、ウールスーツ素材が並びます。カラーストーリーはブラック、ダークネイビー、ホワイト、グレー、ベージュを基調に、ライトオーキッドパープルがアクセント。トーナルなチェック柄のフード付きジャケットが暖かみを添え、起毛フランネルシャツには花柄とチェック柄のモチーフが施され、パターンと実用性が絶妙に融合します。

H&M Atelier Winter 2025: ルーズフィット プルオーバーシャツ\8,999 ストレートレギュラーデニム\9,999 レザーミュール\9,999

H&Mアトリエについて

H&M Atelier（アトリエ）は、ファッション感度の高い現代の男性のために2024年にローンチされたカプセルメンズウェアラインです。コレクションは洗練された美学を特徴としており、独特な質感と触感を持つ魅力的な素材で仕立てられた、アイコニックなワードローブの定番アイテムを提供します。

H&M Atelier Winter 2025

コレクション詳細

発売日：2025年12月11日(木)

商品型数：メンズウェア全18型

商品価格帯：5,499円～39,999円(税込み価格)

展開店舗： H&M公式オンラインストア(hm.com)