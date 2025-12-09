大広　森 一華虎ノ門広告祭掲出ー１グランプリ GOLD TIGER受賞

株式会社大広

株式会社 大広（本社：東京都港区、代表取締役社長：泉恭雄、以下「大広」）は、虎ノ門広告祭が選出するOOHに特化したコンペ「掲出ー１グランプリ」にて、森一華がGOLD TIGERを受賞したことをお知らせします。

【虎ノ門広告祭とは？】

2025年10月17日（金）～2025年10月24日（金）の8日間、虎ノ門ヒルズの情報発信拠点・TOKYO NODEにて、「ビジネス、アート、テクノロジー、エンターテインメントを繋ぐクリエイティビティ」をテーマに開催された国内最大規模の広告クリエイティブフェスティバルです。

総勢約400名以上のクリエイターが参加し、会期中には120のイベントを開催しました。



虎ノ門広告祭公式サイト https://toradfes.com/ (https://toradfes.com/)

【受賞者プロフィール】

森 一華（もり いちか）大広 ソリューションデザイン本部クリエイティブ局

2003年岡山県生まれ。2025年大広入社。

学生時代よりマーケティングおよび企画領域に関心を持ち、SNSを用いた活動に取り組む。

現在は若手としての視点を活かしつつ、トレンドリサーチや企画立案業務に継続的に取り組んでいる。

【受賞コメント】

今回受賞できたのは、日々そばで学ばせていただいている素敵な先輩方のおかげだと感じています。先輩方の姿を見て、「広告業界の人間としてこうなりたい」という憧れを込めて作った作品に賞をいただけて、とても嬉しく思います。

この気持ちを忘れず、教わったことをこれからの実務に活かしながら、良いクリエイティブをつくれるよう頑張っていきます。