【新情報のお知らせ】興祖微妙大師六百五十年遠諱記念特別展「妙心寺　禅の継承」会期：2026年２月７日（土）～４月５日（日）会場：大阪市立美術館

大阪市立美術館（所在地：大阪市天王寺区／館長：内藤栄）は、興祖微妙大師六百五十年遠諱記念特別展「妙心寺 禅の継承」を、2026年２月７日（土）～４月５日（日）の会期で開催いたします。

つきましては、本展の新情報として、音声ガイドナビゲーター情報、オリジナルグッズ、前売券の情報が決まりましたのでご紹介します。概要は以下のとおりです。

▶展覧会の公式サイトはこちら

https://art.nikkei.com/myoshin-ji/

音声ガイド

ナビゲーター

中村隼人（歌舞伎俳優）

新進気鋭の若手歌舞伎俳優として、歌舞伎はもちろんドラマでも大活躍中の中村隼人さん。過去に妙心寺塔頭の退蔵院で坐禅も経験済みです。本展のナビゲーターとして寺宝の数々を分かりやすく解説いたします。

貸出価格：一台700円（税込）

オリジナルグッズ

※現在発売が決定している一部商品をご紹介します。

※会期中、展覧会場で購入いただけます。

※画像はイメージです。変更の可能性があります。

本展出品作をイメージ！

前売券情報

重要文化財 長谷川等伯「枯木猿猴図」（部分） 桃山時代（16～17世紀） 京都・龍泉庵 画像提供：京都国立博物館重要文化財 狩野山楽 「龍虎図屏風」（部分） 桃山時代（17世紀） 妙心寺

枚数限定のお得なチケットを販売します。お一人で2枚使用も可能です。

◆ペアチケット（枚数限定）

販売価格：一般２枚 3,400円（税込）◀当日券より600円お得！（２人分）

販売期間：2025年12月10日（水）～2026年２月６日（金）

販売場所：展覧会公式サイト（e-tix）(https://art.nikkei.com/myoshin-ji/ticket/)、各種プレイガイド

◆平日限定チケット（枚数限定）

販売価格：一般 1,700円（税込）◀当日券より300円お得！

販売期間：2025年12月10日（水）～2026年２月６日（金）

販売場所：展覧会公式サイト（e-tix）(https://art.nikkei.com/myoshin-ji/ticket/)

開催概要

展覧会名：興祖微妙大師六百五十年遠諱記念特別展「妙心寺 禅の継承」

会 期：2026年２月７日（土）～４月５日（日）

※展示替えあり

前期：２月７日（土）～３月８日（日）

後期：３月10日（火）～４月５日（日）

会 場：大阪市立美術館

大阪市天王寺区茶臼山町1-82（天王寺公園内）

開館時間：午前９時30分～午後５時（入館は閉館の30分前まで）

休 館 日 ：月曜日（ただし、２月23日は開館）、２月24日（火）

主 催：大阪市立美術館、臨済宗妙心寺派、日本経済新聞社、テレビ大阪

協 賛：オムロン、西鶴（さいかく）、野崎印刷紙業、非破壊検査、桃谷順天館

後 援：公益財団法人大阪観光局

特別協力：京都国立博物館

企画協力：浅野研究所

観覧料（税込）：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135074/table/136_1_c20e0a69de20ccd804ea52d97e56fbaa.jpg?v=202512090527 ]

※前売券の販売期間は12月10日（水）から2026年2月6日（金）まで。

※団体は20名以上。

※未就学児、障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名を含む）は無料（要証明）。障がい者手帳等は日本の法律に基づき交付されたものに限ります。

※大阪市内在住の65歳以上の方も一般料金が必要です。

※本展の観覧券で、企画展示（常設展）もご覧いただけます。

チケット販売場所：e-tix（公式オンラインチケット）、セブンチケット（セブンコード：113-300）、

チケットぴあ（Pコード：687-361）、ローチケ（Lコード：52474）、イープラ

ス、CNプレイガイド、アソビュー

※チケットの購入時に手数料がかかる場合があります。