＜ヴィス＞三菱地所リアルエステートサービス×ヴィス共催セミナー開催のお知らせ

株式会社ヴィス（本社：東京都港区、代表取締役社長：金谷智浩、以下ヴィス）は、三菱地所リアルエステートサービス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：清水秀一）と共同で、未来の働き方に直結するオフィス戦略をテーマとしたセミナー「2026年オフィスづくりのスタンダード」を開催いたします。 本セミナーでは、両社の専門家が最新のオフィストレンドを踏まえ、2026年を見据えたデザイン戦略、オフィスマーケットの展望、そして移転検討における重要な判断ポイントをわかりやすく解説します。

オフィスマーケットは近年さらに変化が加速しており、空室率・賃料動向・働き方の再編など、意思決定に影響する要素はますます複雑になっています。こうした状況の中で、2026年をどう読み解き、移転・増床・縮小・再配置といったオフィス戦略をどのように判断していくべきか──。

新年のスタートとなるこのタイミングは、1年間の動向を俯瞰し、今後の方針を見直す絶好の機会です。

本セミナーでは、株式会社ヴィス、三菱地所リアルエステートサービス株式会社の専門家が、最新のオフィストレンドと2026年を見据えたデザイン戦略、2026年のオフィスマーケット見通しと移転検討の重要ポイントを解説します。

今後のオフィス戦略を具体化するためのヒントが得られる内容です。

このような方におすすめ

・2026年のオフィスマーケット動向を把握し、今後の判断材料を整理したい方

・移転・再配置の検討に向けて、押さえるべきポイントを明確にしたい方

・働き方・組織課題に応える実効性のあるオフィスの作り方を知りたい方

概要

ハイブリット開催

【会場開催】

日時：1月21日（水）16:00～17:40（所要時間1時間40分）

定員：40名

会場：株式会社ヴィス 東京オフィス

（〒105-7317 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング17F）

申込締切：1月14日（水）17:00

【WEB開催（アーカイブ配信）】

日時：2月5日（木）10:00～2月6日（金）17:00

配信形態：Vimeo

申込締切：2月2日（月）12:00

▶お申込みはこちら(https://go.mecyes.co.jp/seminar/20260121-newstandard-of-office)から

セミナーテーマ・登壇者

最新オフィス動向解説！

～2026年オフィス市況の見通しと移転検討時の重要ポイント～

三菱地所リアルエステートサービス株式会社

賃貸事業グループビル営業部三課長

小笠原 啓史氏

2010年三菱地所リアルエステートサービス入社後、オフィス賃貸仲介業務に10年従事した後、事業用不動産の売買仲介に携わり、2023年より再びオフィス賃貸仲介へ。

法人の不動産に関する課題に対して、CRE戦略やオフィス戦略立案、不動産の売買などあらゆる視点からサポートを行っている。

リニューアル前に知っておきたい、オフィスの価値を最大化させる方法

株式会社ヴィス 執行役員

株式会社ワークデザインテクノロジーズ 事業責任者

小川 慧

2010年よりプロジェクトマネージャーとしてキャリアをスタート。スタートアップから大手企業まで、幅広いオフィスリニューアルプロジェクトをリードし、空間デザイン賞を2件、日経ニューオフィス賞を3件など、多数の受賞実績をもつ。

現在はオフィスを通じた組織の課題解決に必要なノウハウを提供すべく『WORK DESIGN PLATFORM』開発責任者や他新規事業を任される。

▶「2026年 オフィスづくりのニュースタンダード」イベント詳細ページはこちら

https://go.mecyes.co.jp/seminar/20260121-newstandard-of-office

株式会社ヴィス

ヴィスは、3つの事業を通してパーパス（存在意義）である『はたらく人々を幸せに。』の実現を目指しています。



・ブランディング事業

ワークプレイス、CI・VI（ロゴ・WEBサイト・パンフレットなど）のデザインを通して企業ブランディング構築を支援します。

・データソリューション事業

『WORK DESIGN PLATFORM』など、データに基づいて「はたらく」に関する課題を定量・定性面で可視化し、最適な働き方やオフィス環境の構築に導きます。

・プレイスソリューション事業

フレキシブルオフィス『The Place』の運営ノウハウを通して、オフィスビルやワークプレイスの活用提案など、不動産資産の有効活用を支援します。



【会社概要】

社名：株式会社ヴィス

代表者：代表取締役社長 金谷 智浩

事業内容：ブランディング、データソリューション、プレイスソリューション

設立：1998年4月13日

事業所：東京本社、大阪本社、名古屋

URL：https://vis-produce.com