過去最多23企業が協賛！約1,000人の小学生が模擬店を運営する「KBCタウン2025」開催

民間学童保育のパイオニア、東急キッズベースキャンプ（以下「KBC」）は、東京・神奈川で展開する学童保育施設において、独自の小学生向けキャリア教育プログラム「キッズMBA」を実施しています。1年間の集大成として、子どもたちが模擬店を企画・運営し、“1日限りの街”をつくる体験型イベント「KBCタウン2025 Supported by ITO EN（以下「本イベント」）」を開催します。

16回目を迎える本イベントは、過去最多となる23企業の協賛を得て実施することとなりました（別紙参照）。会場にはKBC22店舗の小学生が準備した25種類の模擬店がオープン。小学1～6年生が協力し、売上目標を設定したり、店長・副店長・販促・広報・営業など企業さながらの役割分担を行い約半年間かけ準備いたしました。

【「KBCタウン2025 Supported by ITO EN」 イベント概要】

日時：2026年1月18日（日）

会場：東京ポートシティ竹芝内 東京都立産業貿易センター浜松町館2・3・4・5階

時間：午前の部 9:55～12:30／午後の部 14:40～17:15

（完全入れ替え制・最終入場 午前の部 12:00／午後の部 16:45）

詳細はこちら→ https://www.kidsbasecamp.com/kbctown2025

KBCタウン内では疑似通貨「ケビィ」を使用し、 参加者はお買い物体験と接客どちらも行い、リアルな経済体験をすることができます。準備期間から当日の運営までを通じて、子どもたちは自主性や積極性はもちろん、論理的思考や計画性、他者とのコミュニケーション力など、さまざまな非認知能力を育みます。

今後もKBCは、学校でも家庭でもない「子どものサードプレイス」として、子どもの主体性を育み、子育てが楽しい、子どもを産み育てたいと思える社会の実現に貢献していきます。

■キッズMBAとは？

～社会を知り、１つの街を作り上げるまで～

「キッズMBA」は経済の仕組みや法律、社会問題をわかりやすく体系的に学ぶことができる小学生向けキャリア教育プログラムです。仕事や社会に関心を持つことは、夢や目標を持つことにつながり、

お金について学ぶことにより消費者としての判断や自立、計画性などの非認知能力を身につけることができます。KBCタウンは「キッズMBA」の1年間の集大成としてKBCの子どもたちが集まり、みんなで一つの街を作ります。

■KBCタウンとは？

～子どもたちの主体性・自主性を育むイベントプログラム～

年間イベント「キッズMBA」の集大成として開催されるイベントです。KBC全22店舗の小学生が集まり、模擬店を開き、街を作ります。イベントです。普段KBCに通う子どもたちがお店屋さんに扮し、キッズコーチと一緒に自分たちでお店の看板やメニューを考え、ひとつの街を作り上げます。KBCタウンを作る過程において、子どもたちの自主性や積極性はもちろん、お店を作っていく過程で、論理的思考や計画性、他者との会話（コミュニケーション力）など多くの非認知能力の成長が期待されています。

過去のKBCタウンの様子

■KBCタウン市役所とは？

子どもたちの意見を反映した街にするために、「KBCタウン市役所」を立ち上げています。市役所は、過去にKBCタウンへ参加した経験を持つ上級生を中心に、立候補制で選ばれた子どもたちによって運営されます。組織は「広報課」「環境課」「まちづくり計画課」の3つの課で構成され、街のルール決定や模擬店の管理、KBCタウン銀行や館内放送などの公共サービスを担います。

市役所のメンバーは、オンライン会議を行うなど、他のKBCと連携し、協力しながら街づくり全体を進めます。また各店舗で代表を決め、全店舗の子どもたちが投票する選挙にて市長・副市長の任命も行っています。

KBCタウン市役所組織図・市役所職員オンライン会議

■KBCタウンができるまで

KBC各22店舗で会社を設立し、KBCタウンを彩るさまざまな模擬店を運営します。

チームに分かれて議論をし、みんなで協力をしながら準備を進めていきます。

組織図・準備の流れ

■KBCタウンのモデル「ミニ・ミュンヘン」とは

「KBCタウン」はドイツで30年以上の歴史を持つ「ミニ・ミュンヘン」をモデルに考案されました。「ミニ・ミュンヘン」とは、7歳から15歳までの子どもが3週間限りの「小さな都市」を築き上げ、その運営を行うイベントで、2年に一度、ドイツのミュンヘン市で開催されます。子どもたちは都市生活に必要とされる様々な職業を疑似体験して所得を得、納税や市政も行うことにより、街や社会の仕組みを学びます。現在、日本でも千葉県佐倉市、千葉県市川市、三重県四日市市、福岡県福岡市などの自治体が主催しており、教育プログラムとして全国で広がりつつあります。

■KBCタウンの協賛企業について

KBCタウンは、KBCを応援してくださる多くの企業様のご支援ご協力のもと開催されます。

■KBCで身につく非認知能力 ～多様な体験活動×自分軸・社会軸で育む「12の知恵」～

KBCでは、将来子どもたちが、自分の生きたい人生を切り開いていくための土台となる力「社会につながる人間力」を育みます。小学生は多感な時期だからこそ、小さな自信を積み重ね、自立心などの「自分軸」や、コミュニティーで揉まれることで自然と身につくコミュニケーション力などの「社会軸」を育てることが大切だと考えます。子どもたちはKBCで日々過ごす中で、「社会につながる人間力」＝自分が生きたい人生を切り開いていくため

の土台となる力を、日常プログラムの生活体験や、イベントプログラムの自然・社会・文化など多様な体験活動を通じて養っていきます。

キッズベースキャンプで子どもたちに育まれていく12の知恵

■非認知能力を育むプロの保育 ～「ティーチング」ではなく「コーチング」～

子どもたちとともに放課後の時間を過ごすKBCのキッズコーチは、学校や家庭で体験できない様々な経験を日常プログラム・イベントプログラムとして企画し、子どもたちの「未知なる力」を伸ばします。キッズコーチは子どもたちと同じ目線に立ち、共に考え、学び、思いっきり遊びます。一方的に教える「ティーチング」ではなく、子どもたち一人ひとりと向き合い、個性を引き出し導いていく「コーチング」を意識し、子どもたちが自ら答えを出せるように導いていきます。

■東急キッズベースキャンプとは

東急キッズベースキャンプは、民間学童保育施設のキッズベースキャンプを 22施設展開。キッズベースキャンプは「放課後の時間を“消費”から“投資”へ」をテーマに、小学生の子どもたちに安全な放課後を提供し、遊びや学びの体験の中から“社会につながる人間力=非認知能力”を育む、従来にはなかった新しい形の学童保育です。2018年より保育園事業にも参入し、現在は小規模認可保育園を含めた5園を展開しています。また、直営事業だけでなく、自治体が所有する児童館、学童保育、その他子育て支援施設等の運営受託も行っています。