ローソン銀行ATMから白馬村と小谷村のデジタル地域通貨「アルプスPay」への現金チャージが可能に

当行は、長野県白馬村（村長：丸山 俊郎、以下：白馬村）、長野県小谷村（村長：中村 義明、以下：小谷村）と「ATMチャージ」※1の利用について合意し、白馬村と小谷村が発行するデジタル地域通貨「アルプスPay」※2にローソン銀行ATMから現金でチャージができるサービスを開始いたしました。

これにより、全国のローソン店舗などに設置している約14,000台のローソン銀行ATMで、24時間365日※3、「アルプスPay」への現金でのチャージが可能となり、お客さまの利便性が大きく向上いたします。

「アルプスPay」は白馬村と小谷村地域内の加盟店でのお買い物などにご利用いただけるデジタル地域通貨です。利用者は「アルプスPay」のスマートフォンアプリをインストールし、利用者登録後、現金をチャージすることで、加盟店でのキャッシュレス支払いやクーポン利用、利用者間の個人間送金といった多様なサービスがご利用いただけます。

「アルプスPay」は、2024年7月に当行が連携を開始した、株式会社フィノバレー（本社：東京都港区、代表取締役社長：川田 修平、以下「フィノバレー」）が提供するデジタル地域通貨プラットフォーム「MoneyEasy」※4を活用しています。今般のサービス提携により、ローソン銀行ATMで現金チャージができるデジタル地域通貨は8通貨となります。

当行は、ATMのサービス拡充とともに、提携先の拡大によるお客さまの利便性向上に引き続き取り組んでいきます。

※1 「ATMチャージ」は株式会社セブン銀行の登録商標です。 「ATMチャージ」の詳細はこちら（https://www.lawsonbank.jp/lp/atmcharge/）をご参照ください。

※2 「アルプスPay」のサービス詳細はこちら（https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/kurashi_tetsuzuki/local_currency/index.html）をご参照ください。

※3 利用可能時間に関わらず、システムメンテナンスを実施する場合は、一定期間停止することがあります。

※4 デジタル地域通貨プラットフォーム「MoneyEasy」のサービス詳細はこちら（https://finnovalley.jp/）をご参照ください。

※ローソン銀行ATMについてはこちら（https://www.lawsonbank.jp/atm/）をご参照ください。

■ローソン銀行ATMから「アルプスPay」への現金によるチャージ方法

１．現行機での現金チャージ方法

また、現行機での現金チャージ方法については、こちらの動画（https://youtu.be/8a0zcfBxg24?si=bzml1186Ir2emhhj）もご参照ください。

２．新型機での現金チャージ方法

新型機での現金チャージ方法

【ご注意事項】

- ローソン銀行ATMでご入金可能な現金は紙幣のみとなります。- ご入金（チャージ）は1,000円以上1,000円単位です。「アルプスPay」への1回のチャージ上限額は10万円となります。- ローソン銀行ATM現行機ではおつりは出ません。ATMへ投入された金額がすべてチャージされます。- ATMの設置店舗が24時間営業でない場合、ATMが利用可能な時間帯であっても、設置店舗の営業時間以外にはご利用できません。

以 上