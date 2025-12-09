アーティスティックスイミング小谷実可子 初プロデュース『AS MASTERS DREAM FESTIVAL 2025』新イベント開催のお知らせ＆当日囲み取材のご案内

株式会社スポーツビズ

『AS MASTERS DREAM FESTIVAL 2025』イベントプロデューサー 小谷実可子

１９８８年ソウル五輪シンクロナイズドスイミング（現：アーティスティックスイミング）銅メダリストの小谷実可子は、公益財団法人東京都水泳協会とともに、アーティスティックスイミングの新イベント「AS MASTERS DREAM FESTIVAL 2025」 を２０２５年１２月１７日（水）東京都江東区にある東京アクアティクスセンターにて開催することとなりました。

本イベントは、小谷実可子が自ら初めてプロデュースを行い、アーティスティックスイミングの普及に繋がるよう、またアーティスティックスイミングの魅力を発信するためのイベントとなります。

第１部は、今年７月に開催された世界マスターズシンガポール大会に出場した選手やアーティスティックスイミングの愛好家、約７０名による演技発表会。オリンピアンによる講評を行います。

第２部は、小谷実可子をはじめ、藤丸真世（アテネ五輪銀メダリスト）、三井梨紗子・箱山愛香（リオ五輪銅メダリスト）、安部篤史（シンクロ史上初の男子日本代表）、AS BOYS＆GIRLSによるスイムショー。歌手 阿川建一郎・沼尾みゆきとの豪華な歌のコラボ企画を行います。

競技とは全く違う、生歌との一体感のあるスイムショーをプールサイドで観覧するのは、貴重な機会となりますので、是非お越しください。

【日時】２０２５年１２月１７日（水）

第１部 １７：００開演１８：３０終演 ／ 第２部 １９：３０開演２０：３０終演

(観覧無料) (チケットはローソンチケットにて販売中)

【会場】 東京アクアティクスセンター メインプール （東京都江東区辰巳２-２-１）

【イベント内容】

第１部：約７０名のアーティスティックスイミングのマスターズ選手や愛好家の演技発表会、オリンピアンによる講評

第２部：今年世界マスターズシンガポール大会で４冠を達成した小谷実可子やアーティスティックスイミングのレジェンド選手、AS BOYS＆GIRLSによるスイムショー・豪華歌手とのコラボ企画

【イベントプロデューサー】

小谷 実可子 （こたに みかこ）

１９８８年ソウル五輪 銅メダリスト

世界マスターズ2023九州大会、2024ドーハ大会、2025シンガポール大会 金メダリスト

【イベントへの思い】

・ASマスターズの晴れ舞台を作り、女性たちの健康で活力ある生活に繋げていきたい

・競技とは異なるASの魅力や生涯スポーツとしての価値を発信

・ASを支える競技役員などの「裏方」に感謝を伝え、AS愛を高めてもらう

【主催】公益財団法人 東京都水泳協会 【後援】東京都

【協賛】

株式会社ローソンエンタテインメント

株式会社スタイリングライフ・ホールディングスBCLカンパニー

日清オイリオグループ株式会社

セイコーグループ株式会社

株式会社東急コミュニティー

【イベント概要】

下記のURLよりご確認ください。

https://tokyo-swim.org/?p=27660

【囲み取材】

第２部閉演後、イベントプロデューサー小谷実可子が対応

（取材申込数によっては、代表取材とさせていただく可能性があります）

【取材申請】

申込締切：２０２５年１２月１５日（月）昼１２:００まで

取材申請は、下記の（１）～（９）の内容を記載の上、

イベント担当 宮城のメールアドレス宛にご連絡ください。

Mail：miyagi@sports-biz.co.jp

（１）御社名

（２）代表者名

（３）代表者電話番号

（４）メールアドレス

（５）来館人数

（６）スチール（写真）もしくはENG（動画）

（７）放送・掲載予定媒体名

（８）放送・掲載予定日

（９）第１部取材希望 or 第２部取材希望 or 第１部・第２部両方取材希望

当日のメディア受付は、東京アクアティクスセンター１階西口の入口付近となります。

（第1部16:30受付開始 第2部18:45受付開始）

取材スペースは、プールサイドとなりますが、

メディア用の観客席は設置しておりませんので、ご了承ください。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社スポーツビズ 担当：宮城

TEL：03-5537-8460 Mail：miyagi@sports-biz.co.jp