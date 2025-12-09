自然豊かな熊本県南部にある球磨郡球磨村で観光振興に関心のある仲間を募集！“ローカルビジネスイノベーション in球磨(くま)村”

株式会社さとゆめ

熊本県の南部に位置する球磨郡球磨村は、日本三大急流のひとつ「球磨川」が村の中央を東西に流れる緑豊かな山村です。村の面積の約9割を森林が占め、美しい山々に囲まれています。

「令和２年７月豪雨」が発生した際は、村に甚大な被害をもたらし、25名の尊い命と財産が奪われ、美しい自然に囲まれた村民の生活は一変しました。村では、復旧・復興を行うための方針に基づき、村民の生活再建を第一に取り組んでいます。また、2024年度には「球磨村観光振興計画」を策定し、観光振興による地域活性化も目指しています。本プロジェクトでは、村内外の仲間と共に、球磨村の豊富な地域資源を活用した滞在型観光事業をつくることを目的に、一緒にツーリズム事業を進める機会をつくるムーブメントを創造していきます。

■球磨村について

熊本県南部に位置する球磨郡球磨村は、日本三大急流の一つである球磨川が村の中央を東西に貫く自然豊かな地域です。村の面積の約9割を森林が占め、美しい山々に囲まれています。観光の魅力は、スリル満点の球磨川ラフティング、九州本土最長の鍾乳洞「球泉洞」での探検、そして「日本の棚田百選」に選ばれた松谷棚田をはじめとする美しい景観です。また、肌に優しい美肌の湯として知られる「一勝地温泉かわせみ」で、心身を癒すことができます。自然の恵みに加え、人々の温かさも球磨村の大きな魅力です。四季折々の景色を楽しみながら、アクティビティから温泉まで満喫できる、魅力あふれる村です。

■「ローカルビジネスイノベーションin球磨村」の概要

エメラルドグリーンに輝く球磨川日本の原風景を感じさせる美しい棚田【プロジェクト名称】

「ローカルビジネスイノベーションin球磨村」

※詳細ページ： https://satoyume.com/topics/5969/

【目的】

球磨村の地域活性化に関心のある村内外の方々を集め、観光振興に関わる事業検討（体制構築、コンセプト設計、事業計画策定等）を共に考えて、人材育成と事業化に向けた準備を行います。

最終的に参加者を中心に、球磨村の“夢をカタチに”することを目標にしています。

【テーマ】

「球磨村の地域資源を活用した滞在型観光事業をつくる」

球磨村の課題の一つとして、飲食施設や宿泊施設が少ないため、日帰り客が多く、滞在型の観光を実現できていない点があります。しかし、豊かな自然、食、風景、文化等が十分にあるので、既存の地域資源を活用した新たな観光コンテンツの開発ができると考えています。

以上のことから、今回は皆様のアイデアをもとに、滞在型観光事業をつくるテーマを設定しています。

【プロジェクトで得られること】

１.事業化を支援する手厚いサポート

全国でローカルビジネス立ち上げの実績がある「さとゆめ」の伴走支援を受け、提案次第ではプログラム終了後に村からの支援を受けることも可能です。

２.多彩な仲間とつながり、成長する

ローカルビジネスに興味がある参加者や、地域事業者・役場職員など、様々なバックグラウンドを持つ仲間とつながりながら、お互いに刺激を受けて成長していくことができます。

３.地域課題に深く関わる実践的な学び

地域のフィールドワークや座学を通じて、実践的な学びが得られ、地域課題解決に向けたトライアンドエラーを繰り返しながら経験を積むことができます。

【対象者】

＜一般＞

・ 第⼆のふるさとをお探しの方

・ 地方でのキャリア形成や暮らしに興味がある方

・ 地方創生や地域課題解決につながるローカルビジネスについて関心がある方

・ 地域のために起業を考えていて、新しい一歩を踏み出したい方

＜球磨村在住者＞

・ 地方創生や地域課題解決につながるローカルビジネスについて関心がある方

・ ローカルビジネスに取り組む仲間が欲しい方

・ 地域のために起業を考えていて、新しい一歩を踏み出したい方

【実施期間】

2026年2月下旬から6月上旬を想定

※時期がずれる可能性も御座います。ご了承ください。

※詳しいプログラムスケジュールは後述しております。ご参照ください。

【参加料】

・球磨村在住者：無料

・一般参加者：10,000円（税別）

※初回（現地視察）の宿泊費およびレンタカー代は事務局にて手配・費用負担させていただきます。交通費は参加者負担となります。

※2回目以降の現地までの交通費、宿泊費、レンタカー代、飲食代等は参加者負担となります。

【主催者】

球磨村

【事務局】

株式会社さとゆめ

【留意事項】

＜受講の環境について＞

オンラインで進めるプログラムが多いため、パソコンでの受講かつ発話が可能な環境での受講をお願いいたします。ツールとしては、Zoomを活用して実施をいたします。

＜プロジェクトの参加について＞

原則、本プロジェクトの開催プログラムへの参加は必須とさせていただきます（基礎講座は任意）。

＜応募後の審査について＞

応募人数が多い場合は、審査および面談をさせていただく予定です。

＜プログラム受講後について＞

提案の内容次第では、さとゆめの伴走支援のもと、プログラム終了後に行政的な支援を受けられる可能性があります。

■プログラムスケジュール

チームメンバーで議論を交わす様子プレゼンテーションの様子【プログラム１】 「キックオフ」

開催日：2026年2月26日（木） 19:00～21:00予定 ／ オンライン

参加メンバーの自己紹介や想いを共有することや、球磨村の概要、課題、観光振興で求めていること等を共有します。

【プログラム2】 「球磨村現地視察」

開催日：2026年3月7日（土）～8日（日） ／ 現地

球磨村の自然、食、文化などの地域資源を1泊2日でご案内します。地域の方々との交流も予定しております。※詳細については、参加者に個別にご連絡します。

【プログラム3】 「基礎講座」（任意）

開催日：確定しましたらお知らせします（2026年1月にリリース予定） ／ オンライン

ローカルビジネスの基礎講座を開催します。全国地域でローカルビジネスを生み出している「さとゆめ」の講師陣が、事業化するまでのノウハウをお伝えし、全面的にバックアップいたします。

＜基礎講座のイメージ＞

基礎講座「コンセプトメイク講座」（予定）

内容：他所と差をつける「コンセプトメイク」の手法と地域ポテンシャルの活かし方

講師：株式会社さとゆめ 代表取締役CEO 嶋田俊平

講師プロフィール：2013年に株式会社さとゆめを設立後、地方創生の戦略策定から商品開発・販路開拓、店舗の立上げ・集客支援、観光事業の運営まで、一気通貫で地域に伴走する事業プロデュース、コンサルティングを実践。2018年、ホテル開発・運営会社株式会社EDGEを設立し、代表取締役に就任。2019年8月には、山梨県小菅村に、「700人の村がひとつのホテルに」をコンセプトとした分散型ホテル「NIPPONIA 小菅 源流の村」を開業。その他、山形県河北町の地域商社・株式会社かほくらし社、人起点の地方創生を目指す株式会社100DIVE、JR東日本との共同出資会社・沿線まるごと株式会社の代表取締役、須崎市海のまち観光株式会社会長等も兼務。

※そのほか、「マーケティング講座」、「事業計画設計講座」、「プロモーション講座」等を開催予定。詳しくは、2026年1月に発信するリリースをご確認ください。

【プログラム4】 「中間プレゼン」

開催日：2026年5月9日（土） 13:00～16:30（予定） ／ オンライン

テーマに沿った地域課題を解決するための事業を考案し、中間プレゼンを経て、計画を磨き上げます。

【プログラム5】 「最終プレゼン」

開催日：2026年6月6日（土） 13:00～16:30（予定） ／ 現地

村や外部評価者に直接プレゼンテーションをしていただきます。優秀な案に対しては、プログラム終了後も事業化に向けた支援を継続して行います。採択された事業の予算確保のために、観光庁等の補助金の獲得に向けて支援させて頂く予定です。

■プロジェクトのお申込みについて

下記のフォームより必要事項をご記入の上、お申し込みください。

https://forms.gle/TeiZKu29BLWtvjZL8

※お申込み締め切り：2026年1月31日（土）

■本プロジェクトのオンライン説明会開催について

プログラム参加者の募集に合わせて、球磨村役場職員から、プログラムにかける想いや村の資源と課題についてお話しさせていただきます。また、ローカルビジネス立ち上げの秘訣や事例をご紹介します。

ぜひご参加ください。

■第1回オンライン説明会

日時：2025年12月19日（金）19:00～20:00（予定）

お申込みはこちらから。

https://local-biz-kumamura1219.peatix.com/

■第2回オンライン説明会

日時：2025年12月21日（日）9:00～10:00（予定）

お申込みはこちらから。

https://local-biz-kumamura1221.peatix.com/

■第3回オンライン説明会

日時：2026年1月8日（木）19:00～20:00（予定）

お申込みはこちらから。

https://local-biz-kumamura0108.peatix.com/

■第4回オンライン説明会

日時：2026年1月17日（土）9:00～10:00（予定）

お申込みはこちらから。

https://local-biz-kumamura0117.peatix.com/

■さとゆめの直営事業実績

さとゆめは「ふるさとの夢をかたちに」をコーポレートミッションとし、創業12 年となる現在まで、全国50 エリア以上で地方創生分野における伴走型コンサルティング及び、事業プロデュースを展開しています。

これまで過去２回の資金調達により、地域での事業開発を加速し、8つの施設（ホテル4 施設、ショップ3 施設、コワーキング1 施設）を開業すること等で、地域に継続的に雇用や賑わいを生み出しています。また、地域の課題解決に繋がる新たな事業として、地域での人材育成事業、ふるさと納税運営代行事業、不動産投資事業等の新規事業の開発にも着手しています。

■「株式会社さとゆめ」の会社概要

さとゆめは、「Local Business Incubator ～人を起点として、地域に事業を生み出す会社～」を、コーポレートアイデンティティとする、地方創生に特化した、伴走型の事業プロデュース会社です。全国 50 以上のエリアで、計画策定から事業の立上げ・運営まで、地域に伴走しています。

JR東日本との協業による「沿線まるごとホテル」（東京都奥多摩町・青梅市）、“700 人の村がひとつのホテルに。” をコンセプトとする「NIPPONIA小菅 源流の村」(山梨県小菅村)、地域と企業の協働による保養地づくり「癒しの森事業」(長野県信濃町)、町単独のアンテナショップ&地域商社事業「かほくらし」(山形県河北町)等、人を起点に様々な事業創出に取り組んでいます。

所 在 地 ： 東京都千代田区九段南3-4-5 ビラ・アペックス市ヶ谷801

代 表 者 ： 代表取締役 嶋田俊平

設 立 ： 2012年4月17日

事業内容 ： 地方創生に特化した事業プロデュース、伴走型コンサルティング

U R L ： https://satoyume.com/

