『ロックマンX』シリーズより、レプリフォースの若き士官・カーネルの妹「アイリス」が初のプラモデル化。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『ロックマンX アイリス X4 Ver. プラモデル』を、現在ご案内中です。
■ロックマンX アイリス X4 Ver. プラモデル
【製品情報】
□参考価格：9,020円(税込)
□発売日：2026年5月予定
□ブランド：コトブキヤ
【サイズ】全高約135mm(NONスケール)
設計：たごいち
「ゼロ、お願い。兄さんと戦わないで。」
世界中で世代を超えて愛される「ロックマン」シリーズ。
そして数ある派生作品の中でもスピーディーなアクションや、深みのある世界観が人気を博し、新たなブランドとして確立された『ロックマンX』シリーズより、レプリフォースの若き士官・カーネルの妹「アイリス」が初のプラモデル商品化。
CAD設計による精密な可動設計と設定画像をもとにプロポーションを徹底追及した造形により、ゲーム中の様々なポーズを再現可能です。
3種の表情パーツや豊富な差し替えハンドパーツにて劇中の様々なシチュエーションをお楽しみいただけます。
■仕様
・フェイスパーツの差し替えにより、3種の表情に変更可能。
・大ボリュームの髪の毛は根本、中間、末端の3節に分かれており、軸可動とボール可動により本体の可動に合わせて髪の毛も表情付けが可能。
・髪の毛根本の関節と内部の関節が引き出し式のボールジョイントで可動。
・帽子パーツは取り外しが可能で、専用のカバーパーツにて帽子なしの状態も再現可能。
・差し替え可能なハンドパーツが5種付属。
・スカートは5房に分かれ、それぞれが独立可動することで脚部の可動を妨げずに様々なポージングをお楽しみいただけます。
・一部塗装済みマルチカラーキット仕様ですので、プラモデル初心者の方も安心して組立てる事ができ、組み立てただけでゲーム中のイメージに近いアイリスが完成します。
・パッケージは、ロックマンXシリーズのキャラクターデザインを数多く担当された「水野 佳祐」氏描き下ろし。
■付属品
・差し替え顔パーツ3種(通常、右目線微笑み、左目線困り顔)
・差し替えハンドパーツ5種(握り手、平手A、平手B、添え手、武器持ち手)
※画像は組み立てて塗装した見本です。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●ロックマンX アイリス X4 Ver. プラモデル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-195047&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)CAPCOM
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)