『ロックマンX』シリーズより、レプリフォースの若き士官・カーネルの妹「アイリス」が初のプラモデル化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『ロックマンX アイリス X4 Ver. プラモデル』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●ロックマンX アイリス X4 Ver. プラモデル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-195047&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ロックマンX アイリス X4 Ver. プラモデル

【製品情報】

□参考価格：9,020円(税込)

□発売日：2026年5月予定

□ブランド：コトブキヤ

【サイズ】全高約135mm(NONスケール)

設計：たごいち

「ゼロ、お願い。兄さんと戦わないで。」

世界中で世代を超えて愛される「ロックマン」シリーズ。

そして数ある派生作品の中でもスピーディーなアクションや、深みのある世界観が人気を博し、新たなブランドとして確立された『ロックマンX』シリーズより、レプリフォースの若き士官・カーネルの妹「アイリス」が初のプラモデル商品化。

CAD設計による精密な可動設計と設定画像をもとにプロポーションを徹底追及した造形により、ゲーム中の様々なポーズを再現可能です。

3種の表情パーツや豊富な差し替えハンドパーツにて劇中の様々なシチュエーションをお楽しみいただけます。

■仕様

・フェイスパーツの差し替えにより、3種の表情に変更可能。

・大ボリュームの髪の毛は根本、中間、末端の3節に分かれており、軸可動とボール可動により本体の可動に合わせて髪の毛も表情付けが可能。

・髪の毛根本の関節と内部の関節が引き出し式のボールジョイントで可動。

・帽子パーツは取り外しが可能で、専用のカバーパーツにて帽子なしの状態も再現可能。

・差し替え可能なハンドパーツが5種付属。

・スカートは5房に分かれ、それぞれが独立可動することで脚部の可動を妨げずに様々なポージングをお楽しみいただけます。

・一部塗装済みマルチカラーキット仕様ですので、プラモデル初心者の方も安心して組立てる事ができ、組み立てただけでゲーム中のイメージに近いアイリスが完成します。

・パッケージは、ロックマンXシリーズのキャラクターデザインを数多く担当された「水野 佳祐」氏描き下ろし。

■付属品

・差し替え顔パーツ3種(通常、右目線微笑み、左目線困り顔)

・差し替えハンドパーツ5種(握り手、平手A、平手B、添え手、武器持ち手)

※画像は組み立てて塗装した見本です。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●ロックマンX アイリス X4 Ver. プラモデル(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-195047&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)CAPCOM

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)