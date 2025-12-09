“はじめてのDJデビュー”で冬の思い出づくりを ホリデー・キッズマルシェに親子で楽しめるDJ体験ブースが登場！

AlphaTheta株式会社

AlphaTheta株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：片岡芳徳、以下：AlphaTheta）は、2025年12月14日（日）に「COMMON FIELD たまプラーザ（東急百貨店たまプラーザ店 3階庭園）」にて開催される、クリスマスイベント「ホリデー・キッズマルシェ」（主催：株式会社ガルテン）に、DJ体験ブースを出展します。

■出展の背景

近年、機材やソフトウェアの進化により、DJはお子様でも楽しめるほど手軽で身近なものになっています。しかし、その手軽さや楽しさは、まだ十分に伝わりきっていないのが現状です。

「ホリデー・キッズマルシェ」は、企画から販売までをお子様たち自身が行うイベントです。開放的な庭園というロケーションと、お子様たちが主体となるイベントの世界観は、DJが誰でも楽しめる身近な体験であるという、今回の取り組みで伝えたいメッセージとも親和性が高く、出展につながりました。

本イベントを通じて、「横浜DJ Lab」がこれまで積み重ねてきたキッズ向け活動への認知と信頼を生かし、DJが年齢を問わず楽しめる身近なエンターテインメントであることを発信していきます。

■実施内容

AlphaThetaの公式スクール「横浜DJ Lab」が、お子様たちを対象にしたDJ体験を実施します。当日は、お子様に人気の楽曲をご用意し、スタッフがマンツーマンでサポートするため、初めての方でも安心して参加できます。対象年齢は設けておらず、未就学のお子様から気軽に楽しめる内容で、クリスマスシーズンの思い出づくりにもぴったりです。

■開催概要

イベント名： ホリデー・キッズマルシェ

開催日時： 2025年12月14日（日） 11:00～15:00 ※雨天の場合は12月21日（日）に順延

会場： COMMON FIELDたまプラーザ 神奈川県横浜市青葉区1-7 東急百貨店たまプラーザ店 3階庭園

対象年齢：年齢制限なし

入場・参加費： 無料（DJ体験含む）

主催： 株式会社ガルテン

■横浜DJ Labについて

横浜を拠点に、お子様や未経験者を対象とした「ひらかれたDJ体験」を毎月開催しているAlphaThetaの公式DJスクールです。

地域イベントや教育機関とも連携し、次世代の創造性とコミュニティを育むプログラムを提供しています。未経験者・キッズ向けのレッスンに加え、商業施設や屋外イベントでの発表・体験機会の創出を通じて、学びから実践までをつなぐ活動を広げています。

URL：https://alphatheta.com/ja/landing/alphatheta-yokohama-dj-lab/

■AlphaThetaについて

AlphaThetaは「One Through Music - 音楽で人をつなぐ」をミッションに、音響機器やソフトウェア、サービスを通じて、豊かな音楽体験を世界中に提供しています。1994年にパイオニア株式会社の一部門としてDJ事業を開始し、2015年にPioneer DJ株式会社として独立、2020年に現社名へ変更。「Pioneer DJ」「AlphaTheta」などのブランドを展開し、革新的な製品とサービスでお客様の多様なニーズに応え、社会に貢献しています。

企業名：AlphaTheta株式会社（アルファシータ、英: AlphaTheta Corporation）

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号

URL：https://alphatheta.com/ja/