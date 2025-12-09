【リーガロイヤルホテル広島】元旦、ホテルで味わうおせち朝食や無料で楽しめるイベントも『年末年始イベント』のご案内

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町 / 総支配人 室敏幸）は、2025年12月31日（水）から2026年1月2日（金）まで、年越しそばの提供や新しい年を祝う無料の催し物、ホテルで味わうおせち朝食など、ご宿泊の方だけでなく、近隣の方々にも気軽にご利用いただけるイベントやメニューをご用意いたします。

元旦特別おせち朝食（イメージ）

2025年最後の日大晦日は、6階「寿司 旬菜 酒仙」で１年の締めくくり、来る年の縁起を呼び込む、出汁にこだわった『年越しそば』を提供。

新しい年の始まりである元日は、初日の出に合わせて、“G7広島サミット”で日米首脳会談の場にもなった32階「ダイヤモンドルーム」を無料で特別開放。美しい広島の街並みや瀬戸内の多島美をのぞむ会場で、初日の出の瞬間を迎えられます。

また、4階の宴会場では、宿泊しなくても楽しめる『元旦特別おせち朝食』をご用意。お雑煮や天然海老沢煮、数の子土佐漬けの定番に加え、牛フィレ肉のカットステーキなど品数豊富に揃えました。

さらに、元日と2日には、日本古来の美しい調べでお客様をお迎えする『琴演奏』や、新しい年をホテルにお越しの皆様とお祝いするため、『振る舞い酒』を無料でご提供いたします。

ほかにも、館内レストラン7店にて12月31日から1月3日まで限定メニューやおすすめメニューをご用意。家族が揃う大晦日からお正月に、ホテルで過ごす至福の時をお過ごしください。

初日の出展望会場（イメージ）- 『年末年始イベント』 詳細

【URL】https://www.rihga.co.jp/hiroshima/newyear2026

※レストランの年末年始限定メニュー詳細も掲載

【2025年12月31日（水）】

■年越しそば ※料金は税金・サービス料を含みます。

【店舗】6階「寿司 旬菜 酒仙」

【提供時間】20：00～22：30 （5部制）［20：00 / 20：30 / 21：00 / 21：30 / 22：00］

【メニュー】松：3,300円（先附・海老天そば・穴子巻き寿司） / 竹：1,900円（海老天そば） / 梅：1,300円

※各種割引・優待との併用はいたしかねます。

※混雑が予想されますので、ご予約をおすすめします。

【2026年1月1日（木・祝）】

■初日の出展望（無料）

【場所】32階「ダイヤモンドルーム」

【解放時間】6：30～9：30 （初日の出予定時刻 7：16）

※混雑が予想されますので、予めご了承ください。

※ご予約は不要です。

■元旦特別おせち朝食

※料金は税金・サービス料を含みます。

【場所】4階「宴会場」

【時間】7：00～9：30 ※要予約

【料金】7,337円

【メニュー】伊達巻 / 天然海老沢煮 / 紅白蒲鉾 / 銀鱈味噌漬け焼き / 数の子土佐漬け / 梅人参甘酢漬け / 黒豆甘露煮 / 栗きんとん / お造り 真鯛・マグロ / ちらし寿司 / 清まし仕立てのお雑煮 / 牛フィレ肉のカットステーキ マデラソース

【2026年1月1日（木・祝）、2日（金）】

■琴演奏＆振る舞い酒（無料）

【場所】1階「ロビー」

【開催時間】≪琴演奏≫11：00 / 13：00 / 15:00（各約20分）≪振る舞い酒≫10：45 / 12:45 / 14:45

※ご予約は不要です。お時間になりましたらロビーへお越しください。

※お席のご予約は承りかねます。

※お酒は数に限りがございますので、予めご了承ください。

※20歳未満の方の飲酒は固くお断りいたします。

- リーガロイヤルホテル広島について

1955年、広島県初のホテルとして開業した新広島ホテルを前身とし、国賓・皇室をはじめ国内外の賓客を迎えてきた格式を誇るホテルです。広島市中心地に位置し、緑に囲まれ、2つの世界遺産（原爆ドーム、宮島）も見渡せる眺望が魅力。歴史に培われたおもてなしで心地よい滞在をお約束します。

＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞

リーガロイヤルホテル広島 TEL.082-502-1121（代表）

HP：https://www.rihga.co.jp/hiroshima

LINEアカウント：https://lin.ee/BN3eFz

Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotelhiroshima