「登られた山ランキング2025」を公開

株式会社ヤマップ

「地球とつながるよろこび。」を企業理念に掲げアウトドア事業を行う株式会社ヤマップ（福岡市、代表取締役CEO 春山慶彦、以下ヤマップ）は、「YAMAP」の登頂数（活動日記数）が多かった山をエリア別に集計した、「登られた山ランキング2025」を公開しました。本ランキングは2021年から毎年公開し、今回で5回目となります。

2025年のランキングでは、登山者志向の「二極化」が浮き彫りになっています。一つは、ロープウェイ利用や低山など、体力的な負担が少なく気軽に登れる「アクセスの良い山」。もう一つは、高山でありながらSNS映えする圧倒的な絶景が楽しめる「フォトジェニックな山」です。 特に蔵王の「御釜」や木曽駒ヶ岳の「千畳敷カール」など、メディアやSNSで話題の絶景スポットを持つ「映え」山が躍進。インバウンド需要の回復や、限られた時間で満足度を求める「タイパ」重視のライフスタイルにも合致している傾向がみられました。

▼ 北海道エリア

都市近郊の「眺望」と大自然の「ダイナミズム」が人気

藻岩山・5月31日もいわ山の日

1位 藻岩山（もいわやま） 531m・100pt・113.6h%・1位

https://yamap.com/mountains/130

2位 三角山（さんかくやま） 311m・42.4pt・129.8%・3位

https://yamap.com/mountains/17406

3位 旭岳（あさひだけ） 2291m・39.6pt・92.5%・2位

https://yamap.com/mountains/105

4位 樽前山（たるまえさん） 1022m・31.5pt・635.3%・ランク外

https://yamap.com/mountains/471



5位 十勝岳（とかちだけ） 2077m・27.1pt・99.0%・4位

https://yamap.com/mountains/85



都市部から近く夜景が美しい「藻岩山」が5年連続1位、自然歩道が整備された「三角山」が2位と、身近な山が上位を独占しました。一方で、ロープウェイで森林限界へ行ける最高峰「旭岳」、荒々しい活火山「十勝岳」も根強い人気です。活火山特有の溶岩ドームが織りなす異世界のような景観で人気の「樽前山」は2年ぶりに4位にランクインしました。立ち入り規制が緩和され東山ピークからその絶景を求める登山者が戻ってきました。

（出典[写真]：yan.さんの活動日記 https://yamap.com/activities/40382899）

▼ 東北エリア

ロープウェイで叶える「手軽な絶景」がトレンドを牽引

安達太良山・稜線にて

1位 安達太良山（あだたらやま） 福島 1699m・100pt・97.7%・1位

https://yamap.com/mountains/157



2位 月山（がっさん） 山形 1984m・78.9pt・114.4%・2位

https://yamap.com/mountains/43



3位 一切経山（いっさいきょうざん） 福島 1949m・71.2pt・105.5%・3位

https://yamap.com/mountains/48



4位 蔵王 熊野岳（ざおう くまのだけ） 宮城・山形 1841m・63.7pt・118.2%・ランク外

https://yamap.com/mountains/191



5位 磐梯山（ばんだいさん） 福島 1816m・61.7pt・94.5%・4位

https://yamap.com/mountains/158



ロープウェイなどで手軽に絶景へアクセスできる山が上位を占めました。紅葉の名所であり智恵子抄「ほんとの空」で知られる「安達太良山」は5年連続の1位に。次点で信仰の山「月山」が2位、「蔵王 熊野岳」が4位にランクインしそれぞれ前年比10%増で躍進しました。これは山形県で実施したYAMAPキャンペーンが要因のひとつとなっています。「魔女の瞳」で有名な「一切経山」が4位、5位には「磐梯山」となっています。

（出典[写真]：よっちゃんさんの活動日記 https://yamap.com/activities/43331221）

▼ 関東エリア

「高尾山」一強に加え、都心からのアクセス性がポイント

高尾山・山頂近くの紅葉

1位 高尾山（たかおさん） 東京 599m・100pt・119.1%・1位

https://yamap.com/mountains/108

2位 筑波山（つくばさん） 茨城 877m・37.4pt・116.1%・3位

https://yamap.com/mountains/90

3位 塔ノ岳（とうのだけ） 神奈川 1491m・37.2pt・112.1%・2位

https://yamap.com/mountains/245

4位 大山（おおやま） 神奈川 1252m・27.9pt・109.2%・4位

https://yamap.com/mountains/32



5位 御岳山（みたけさん） 東京 929m・22.3pt・112.4%・5位

https://yamap.com/mountains/238

都心からのアクセスとインバウンド需要で「高尾山」が、前年比20%増という圧倒的な強さで5年連続の1位となりました。上位の山はいずれも公共交通機関でアクセス可能で、ケーブルカーやロープウェイを備えた「筑波山」「御岳山」「大山」がランクインしています。3位の「塔ノ岳」は、富士山や相模湾を望む絶景と、トレーニングに適したコース設定で幅広い層に愛されており、全体として山歩き人口のベースアップを感じさせる結果となりました。

（出典[写真]：赤ちゃんさんの活動日記 https://yamap.com/activities/44741816）

▼ 北陸エリア

立山の圧倒的人気とアクセス良好な絶景峰が牽引

立山・みくりが池

1位 立山（たてやま） 富山 3015m・100pt・111.5%・1位

https://yamap.com/mountains/12

2位 白山（はくさん） 石川・岐阜 2702m・63.8pt・84.7%・2位

https://yamap.com/mountains/99

3位 文殊山（もんじゅさん） 福井 365m・58.5pt・104.7%・3位

https://yamap.com/mountains/2013

4位 爺ヶ岳（じいがたけ） 富山・長野 2663m・33.8pt・104.6%・5位

https://yamap.com/mountains/9556

5位 五竜岳（ごりゅうだけ） 富山・長野 2814m・33.4pt・117.9%・ランク外

https://yamap.com/mountains/173

アルペンルートで3,000m級の絶景へ直行できる「立山」が5年連続1位となりました。続く2位の「白山」は、歴史と豊かな高山植物が魅力の霊峰です。3位には福井県民の日常的なハイキングスポットである里山「文殊山」が入りました。 北アルプスからは、稜線歩きの入門として人気の高い「爺ヶ岳」が4位、そして5位にはゴンドラを利用したアクセスと360度の絶景が楽しめる「五竜岳」が初めてランクインしました。

（出典[写真]：BLACK FIGさんの活動日記 https://yamap.com/activities/42609952）

▼ 甲信越エリア

「ロープウェイ×絶景」の最強タッグが上位を席巻

木曽駒ヶ岳・千畳敷カール

1位 木曽駒ヶ岳（きそこまがたけ） 長野 2956m・100pt・120.2%・4位

https://yamap.com/mountains/100

2位 燕岳（つばくろだけ） 長野 2762m・97.1pt・93.6%・1位

https://yamap.com/mountains/150

3位 唐松岳（からまつだけ） 長野・富山 2695m・95.2pt・108.6%・3位

https://yamap.com/mountains/58

4位 大菩薩嶺（だいぼさつれい） 山梨 2057m・93.2pt・106.8%・2位

https://yamap.com/mountains/178

5位 赤岳（あかだけ） 山梨 2899m・79.4pt・102.0%・5位

https://yamap.com/mountains/101

中央アルプス「木曽駒ヶ岳」が前年比約20%増と急伸し、1位に輝きました。ロープウェイで千畳敷カールの絶景へ行ける手軽さが、タイパや映えを求めるニーズに合致しました。2位の「燕岳」は北アルプスデビューの定番として、3位の「唐松岳」は白馬連峰を映す八方池へのハイキングコースとしても人気です。また、都心から近く富士山の眺望が良い「大菩薩嶺」、八ヶ岳の主峰で荒々しい岩場とパノラマが楽しめる「赤岳」 など、稜線歩きの醍醐味を味わえる山々が選ばれています。

（出典[写真]：shunningさんの活動日記 https://yamap.com/activities/41863719）

▼ 東海エリア

地元密着の山々と不動の世界遺産「富士山」

猿投山・大岩展望台

1位 猿投山（さなげやま） 愛知 628m・100pt・107.6%・2位

https://yamap.com/mountains/246

2位 金華山（きんかざん） 岐阜 328m・99.4pt・106.4%・1位

https://yamap.com/mountains/249

3位 富士山（ふじさん） 静岡・山梨 3776m・77.9pt・113.2%・3位

https://yamap.com/mountains/14

4位 乗鞍岳（のりくらだけ） 岐阜・長野 3026m・66.6pt・106.9%・4位

https://yamap.com/mountains/146

5位 弥勒山（みろくやま） 岐阜・愛知 436m・51.8pt・114.9%・5位

https://yamap.com/mountains/2577

名古屋近郊に位置し、駐車場も完備された「猿投山」が、日常的なハイキングの場として多くの支持を集め、今年は1位となりました。僅差の2位は、山頂に岐阜城を冠し、観光と登山、そして夜景も楽しめる「金華山」。 日本一の山「富士山」は、入山規制の話題もありましたが、そのブランド力とインバウンド人気で3位をキープ。バスで標高2,700mまで上がれる「乗鞍岳」、初心者やファミリーでも登りやすい「弥勒山」が続き、手軽に登れる里山と、一生に一度は登りたい名峰が混在する東海エリアらしい結果となりました。

（出典[写真]：charumiさんの活動日記 https://yamap.com/activities/40372372）

▼ 近畿エリア

都市近郊の山「アーバンアウトドア」が主流に

金剛山・山頂

1位 金剛山（こんごうさん） 大阪・奈良 1125m・100pt・107.5％・1位

https://yamap.com/mountains/118

2位 六甲山（ろっこうさん） 兵庫 931m・40.7pt・110.3%・2位

https://yamap.com/mountains/116

3位 摩耶山（まやさん） 兵庫 702m・39.9pt・109.2％・3位

https://yamap.com/mountains/240

4位 旗振山（はたふりやま） 兵庫 253m・29.4pt・110.5%・ランク外

https://yamap.com/mountains/7792

5位 御在所岳（ございしょだけ） 三重 1212m・28.5pt・93.3%・4位

https://yamap.com/mountains/115

毎日登山の文化が根付く「金剛山」が圧倒的な活動日記数を誇り、5年連続の1位となりました。2位の「六甲山」、3位の「摩耶山」は、神戸の市街地からのアクセスが良く、夜景や自然を楽しめる「アーバンアウトドア」の象徴として、それぞれ前年比約10%の伸びを見せました。 また、4位には「旗振山」が初のランクイン。駅から手軽に登れ、大阪湾や明石海峡大橋を一望できる展望の良さと、「須磨アルプス」縦走の起点としての魅力があります。5位にはロープウェイがあり、四季折々の景観が楽しめる「御在所岳」が入りました。

（出典[写真]：よっしーさんの活動日記 https://yamap.com/activities/44504194）

▼ 中国エリア

中国エリア最高峰と観光できる低山が人気

大山・山頂からの夕焼け

1位 大山（だいせん） 鳥取 1709m・100pt・100.1%・1位

https://yamap.com/mountains/5060

2位 福山（ふくやま） 岡山 302m・39.2pt・109.1%・2位

https://yamap.com/mountains/14849

3位 弥山（みせん） 広島 535m・33.0pt・118.3%・4位

https://yamap.com/mountains/122

4位 右田ヶ岳（みぎたがだけ） 山口 426m・32.4pt・96.5%・3位

https://yamap.com/mountains/123

5位 三瓶山（さんべさん） 島根 1126m・22.5pt・106.8%・5位

https://yamap.com/mountains/121

中国地方最高峰であり、「伯耆富士」とも呼ばれる美しい山容の「大山」が5年連続で1位を獲得しました。地域に根ざしたハイキング文化が特徴で、2位には巨岩展望台が人気の岡山の「福山」がランクイン。 3位の「弥山」は世界遺産・宮島観光とセットで、5位の「三瓶山」は季節ごとに壮大な景色が楽しめ、それぞれ人気を集めました。4位の「右田ヶ岳」は低山ながら岩稜帯のアルペン的な雰囲気が楽しめ、アクティブな登山者を惹きつけています。

（出典[写真]：シンさんの活動日記 https://yamap.com/activities/41852571）

▼ 四国エリア

日本百名山が不動のツートップ

剣山・美しい稜線

1位 剣山（つるぎさん） 徳島 1955m・100pt・108.0％・1位

https://yamap.com/mountains/94

2位 石鎚山（いしづちさん） 愛媛 1972m・89.0pt・101.0％・2位

https://yamap.com/mountains/124

3位 飯野山（いいのやま） 香川 422m・28.9pt・123.9％・4位

https://yamap.com/mountains/125

4位 三嶺（みうね） 徳島・高知 1894m・26.8pt・105.4％・3位

https://yamap.com/mountains/79

5位 瓶ヶ森（かめがもり） 愛媛 1897m・15.2pt・100.4％・5位

https://yamap.com/mountains/20632

日本百名山で徳島県の最高峰「剣山」が2年連続の1位。リフト利用の手軽さと、次郎笈へと続く美しい稜線歩きが人気です。2位には西日本最高峰で修験の山「石鎚山」が続きます。 注目は3位の「飯野山（讃岐富士）」です。活動日記数が前年比約24%増と大きく伸びました。香川県のうどん屋巡りと合わせて登る「うどんハイク」を楽しんでいる方もいました。その他、自然林が美しい「三嶺」、UFOラインからのアクセスが絶景の「瓶ヶ森」がランクインしています。

（出典[写真]：まなぶーんさんの活動日記 https://yamap.com/activities/44735439）

▼ 九州・沖縄エリア

火山が織りなす「地球の息吹」と花の名山

くじゅう連山・ミヤマキリシマ

1位 くじゅう連山 大分 1791m・100pt・107.7％・1位

https://yamap.com/mountains/247

2位 宝満山（ほうまんざん） 福岡 829m・80.7pt・104.4％・2位

https://yamap.com/mountains/112

3位 韓国岳（からくにだけ） 宮崎・鹿児島 1700m・47.7pt・87.3％・3位

https://yamap.com/mountains/188

4位 立花山（たちばなやま） 福岡 367m・46.3pt・116.5％・4位

https://yamap.com/mountains/86

5位 阿蘇山・中岳（あそさん・なかだけ） 熊本 1506m・46.0pt・119.1％・5位

https://yamap.com/mountains/14169

5月～6月に咲き誇るミヤマキリシマの名所「くじゅう連山」が、変わらぬ人気で1位となりました。2位には竈門神社があり、都市部から近くファミリー層にも人気の「宝満山」、4位には博多湾の展望が良い低山「立花山」が入り、生活圏に近い山が支持されています。 火山エリアも活況で、3位には巨大な火口が圧巻の「韓国岳」、5位には噴煙を上げる火口を間近に見られる、地球の息吹を感じるダイナミックな体験ができる「阿蘇 中岳」がランクインしました。

（出典[写真]：ayaさんの活動日記 https://yamap.com/activities/40421262）

参考情報

2024年に『登られた山』ランキングを公開

https://corporate.yamap.co.jp/news/noborareta2024

2023年に『登られた山』ランキングを公開

https://corporate.yamap.co.jp/news/rXWHdJXn

2022年に『登られた山』ランキングを公開

https://corporate.yamap.co.jp/news/xkMFpVEH

2021年に『登られた山』ランキングを公開

https://corporate.yamap.co.jp/news/2021-12-27

YAMAPについて

電波が届かない山の中でも、スマートフォンのGPSで現在地と登山ルートがわかる、登山を楽しく安全にするアプリ。山行の軌跡や写真を活動記録として残したり、山の情報収集に活用したり、全国の登山好きと交流したりすることもできる、日本最大級の登山・アウトドアプラットフォームです。（2024年10月 登山アプリ利用者数調査 [App Ape調べ]）

2025年11月に累計540万ダウンロードを突破。

URL：https://yamap.com/

株式会社ヤマップ 会社概要

会社名 株式会社ヤマップ

本社所在地 福岡市博多区博多駅前3-23-20 博多AGビル6F

資本金（資本準備金含む） 1億円

事業概要

1. 登山・アウトドア向け WEB サービス・スマートフォンアプリ「YAMAP」の運営

2. 登山・アウトドア用品のセレクトオンラインストア「YAMAP STORE」の運営

3. 日常もアウトドアも補償「YAMAPアウトドア保険」の販売

4. これからの登山文化をつくるメディア「YAMAP MAGAZINE」の運営

5. 自然特化型のふるさと納税ポータルサイト「YAMAPふるさと納税」の運営

6. 山・自然を活用したコンテンツ開発・コンサルティング・プロモーション 等

URL：https://corporate.yamap.co.jp/