¡Ø·ÐºÑ¥Ë¥åー¥¹¤Î¥Í¥¿Ä¢ 2026-27¡Ù¤Î½ÅÈÇ½ÐÍè¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼Ò¥Èー¥¯¥óÇã¤¤¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥´¥í¥â¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÌ ÁÔÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡Ø·ÐºÑ¥Ë¥åー¥¹¤Î¥Í¥¿Ä¢ 2026-27¡Ù(Ãø¡§DJ Nobby)¤ÎÈ¯ÇäÁ°½ÅÈÇ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¡ÖFiNANCiE ¥Ï¥´¥í¥â½ñÀÒ½ÐÈÇÉô¡×¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥Ï¥´¥í¥â¥Èー¥¯¥ó¤ò»Ô¾ì¤«¤éÇã¤¤¾å¤²¤ë»Üºö¡¢¡Ö¼«¼Ò¥Èー¥¯¥óÇã¤¤¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
2²óÌÜ¤Î¡Ö½ÅÈÇ½ÐÍè¢ª¼«¼Ò¥Èー¥¯¥óÇã¤¤¡×¤Ë¡ª
¥Ï¥´¥í¥â½ñÀÒ½ÐÈÇÉô¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬½ÐÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢¶¦¤Ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤ò¡ª¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¿ä¤·³è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¶È¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÈÇ³èÆ°¤È¥Èー¥¯¥ó¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢½ÅÈÇ¤Ê¤ÉÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Èー¥¯¥ó¤ò»Ô¾ì¤«¤é¼«¼Ò¤¬Çã¤¤Ìá¤¹·Á¤Ç¥Ï¥´¥í¥â¥Èー¥¯¥ó¤Î¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤ËÍø±×¤ò´Ô¸µ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò°ÊÁ°¤è¤ê¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯8·î¤Î³¨ËÜ¡ØÇ¦¤Ð¤Ê¤¤¡ª¥¯¥ê¥×¥È¥Ë¥ó¥¸¥ãºéÌí¡Ù¤Î½ÅÈÇ¤ÎºÝ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼«¼Ò¥Èー¥¯¥óÇã¤¤¤ËÂ³¤¡¢2ÎãÌÜ¤Î¼ÂÀÓ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾°¡¢¼«¼Ò¥Èー¥¯¥óÇã¤¤¤Î´üÆü¤Ï2026Ç¯5·îËö¤Þ¤Ç¤È¤·¡¢¼Â»Ü¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï»Ô¾ì´Ä¶¤ò¸«¤Ê¤¬¤é·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢¼«¼Ò¥Èー¥¯¥óÇã¤¤¤¬¤¹¤Ù¤Æ½ªÎ»¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¶â³Û¤äÆü»þ¤Î¾ÜºÙ¤òFiNANCiE¥Ï¥´¥í¥â½ñÀÒ½ÐÈÇÉôÆâ¤Ë¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡£
FiNANCiE ¥Ï¥´¥í¥â½ñÀÒ½ÐÈÇÉô
https://financie.jp/users/hagoromo
¡Ö·ÐºÑ¥Ë¥åー¥¹¤Î¥Í¥¿Ä¢¡×¤È¤Ï¡©
¡Ø·ÐºÑ¥Ë¥åー¥¹¤Î¥Í¥¿Ä¢ 2026-27¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªDJ¤È·ÐºÑ¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤¤¤¦°Û¿§¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ëDJ Nobby»á¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¼çÍ×¥Ë¥åー¥¹¤ò¡È¥¨¥ó¥¿¥á´¶³Ð¡É¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿·ÐºÑ²òÀâ½ñ¤Ç¤¹¡£
¥é¥¸¥ª¤ä²»À¼¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÆñ¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤ê¸ý¤Ï¡¢³è»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·òºß¤Ç¡¢·ÐºÑ¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤ëÁØ¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Çµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯À¤³¦¾ðÀª¤Þ¤Ç¤òÁí¤¶¤é¤¤¤Ç¤¤ë¹½À®¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÆ°¸þ¤È´ØÀÇÀ¯ºö¡¢Êª²ÁÌäÂê¤ä¥³¥áÉÔÂ¡¢ÀïÁè¡¢Åê»ñ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢AI¡¢Ãæ¹ñ¾ðÀª¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Æー¥Þ¤ò°·¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¹¥È¤ä¿ÞÉ½¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥åー¥¹¤ò¡ÈÆÉ¤à¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È¸«¤ë¡É´¶³Ð¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤Î¹â¤¤°ìºý¤Ç¤¹¡£
ÆÉ½ñ¤¬Æü¾ï¤Î½¬´·¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ä¡¢½¢¿¦³èÆ°Ãæ¤Î³ØÀ¸¡¢Íè½Õ¤Ë¿·¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ëÁØ¤Ë¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¡È¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤ì¤òÆÉ¤á¤Ð1Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÄÏ¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦¡Ö¶î¤±¹þ¤ß»û¡×Åª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤Î·ÐºÑ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÈÇ¯¼¡¥·¥êー¥º¡É¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
·ÐºÑ¥Ë¥åー¥¹¤Î¥Í¥¿Ä¢ 2026-27
Âç¿Íµ¤·ÐºÑ¥¥ã¥¹¥¿ーDJ Nobby¤Î¤ª¤â¤·¤í²òÀâ! À¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤¬¥¬¥é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë! À¤³¦¾ðÀª¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤ì!
¡ÊÃø¡ËDJ Nobby
¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡Ëº£°æ¥èー¥¸
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î15Æü
²Á³Ê¡§1,600±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë
»ÅÍÍ¡§12.8 x 1.5 x 18.8 cm 256¥Úー¥¸
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
DJ Nobby
¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¦·ÐºÑ¥¥ã¥¹¥¿ー¡£Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ËÆ´¤ì¡¢¹â¹»£±Ç¯À¸¤ÇÃÏ¸µFM¶É¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¥¯¶ä¹Ô¤Ë¤Æ³°¹ñ °ÙÂØ¥Ç¥£ー¥éー¤ä¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£Åìµþ¶âÍ»¼è°ú½ê¡¢¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£ ²»À¼ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àVoicy¤Ë¤Æ10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢·ÐºÑ ¥Ë¥åー¥¹¤òËèÆüÇÛ¿®Ãæ¡£
È¯ÇäÁ°½ÅÈÇ¤Ï¼Â¤ÏÁ°Ãø¤Î³¨ËÜ¡Ø¥³¥É¥â¤ÎÂçÕÜ£±.¤ª¶â¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù(¤µ¤¯¡§DJ Nobby ¤¨¡§¤µ¤¤¤È¤¦¤«¤ª¤ê)¤ËÂ³¤¡¢2¥¿¥¤¥È¥ëÏ¢Â³¤Ç¤Î²÷µó¡£
¡Ø¥³¥É¥â¤ÎÂçÕÜ £±.¤ª¶â¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡© ～¤ª¶â¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤ä¤¯¤½¤¯¤À¤Ã¤¿～¡Ù
¡Ê¤µ¤¯¡§DJ Nobby¡¢¤¨¡§¤µ¤¤¤È¤¦¤«¤ª¤ê¡Ë
¾åÂå¡§1,700±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë
»ÅÍÍ¡§263mm¡ß207mm¡ß7mm¡¢ 32¥Úー¥¸
¤½¤ÎÂ¾»ñÎÁ
¾®ÇäÅ¹ÍÍ¸þ¤±ÃíÊ¸½ñ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.hagoromo.com/business/item-shoseki/230-business/1627-2025-06-17-07-09-49.html
FiNANCiE¤È¤Ï
Web3»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥Èー¥¯¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
FiNANCiE¤Ï¡¢¥Èー¥¯¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Èー¥¯¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
https://youtu.be/uIM33-70u2Q
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥´¥í¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥´¥í¥â
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¿ÀÅÄ1-10-8
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÌ¡¡ÁÔÂÀÏº
¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä ¡¦Å¹ÊÞ»ñºà¤ÎÀ½Â¤¡¦´ÉÍý¡¦ÇÛÁ÷
¡¦Å¹ÊÞ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÄó°Æ¡¦ÈÎÇä
¡¦³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è
¡¦½ñÀÒ½ÐÈÇ
ÀßÎ©¡§1967Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ42Ç¯¡Ë7·î31Æü
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥´¥í¥â
¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡Ôhttps://www.hagoromo.com/¡Õ
ÂåÉ½ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6672-5615
¢£¥Ï¥´¥í¥â¡÷¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë
@hagoromo_pr¡Ôhttps://x.com/hagoromo_pr¡Õ
¢£¥Ï¥´¥í¥â½ñÀÒ½ÐÈÇÉô¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë
@hagoromoshoseki¡Ôhttps://x.com/hagoromoshoseki¡Õ
¢£¥Ï¥´¥í¥â¡÷¥«¥ì¥ó¥ÀーÉô¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë
¡÷hagoromo_cl¡Ôhttps://twitter.com/hagoromo_cl¡Õ
