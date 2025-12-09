ピッコマ初！超人気キャラ「うさぎゅーん！」と夢のコラボLINEスタンプが誕生！

株式会社カカオピッコマ

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、2025年12月９日（火）より大人気LINEスタンプキャラクター「うさぎゅーん！」とコラボレーションしたオリジナルLINEスタンプを、期間限定で無料配布致します。

LINEスタンプ配布概要

- スタンプ名：うさぎゅーん！ × ピッコマ（全16種類）- 配布期間：2025年12月9日（火）～ 2026年1月5日（月）- 入手方法：LINEアプリ内にて、ピッコマLINE公式アカウントと「友だち」になることでダウンロード可- 利用料金：無料- 有効期限：ダウンロード日より180日間

※LINEアプリは最新のバージョンをご利用ください。

※日本国外で契約した端末の電話番号で認証した端末、あるいはFacebook認証した端末では、無料スタンプをダウンロードすることができません。

※LINEアプリの、ホーム＞設定＞アカウントから日本国内で契約した端末の電話番号を設定することでダウンロード可能になります。

スタンプについて

ピッコマとして初のLINEスタンプ登場となり、ハイテンションで愛らしい「うさぎゅーん！」が、日常のトークを盛り上げる便利で楽しいデザイン（全16種類）で登場します。ピッコマ公式アカウントと友だちになるだけで、すぐにダウンロード可能なこの機会に、ぜひダウンロードしてご利用ください。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ