STマイクロエレクトロニクス、リモコンに最適な新しい低消費電力ワイヤレスSoCを発表

STマイクロエレクトロニクス- STM32WL3RSoCが低消費電力無線通信に柔軟な機能を付与し、コンスーマ機器やホーム・オートメーションで優れたユーザ体験を実現- ビル・オートメーションのリーダー企業であるSomfy社の新しいRFリモコンに採用

STマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、コンスーマ機器やホーム・オートメーションのリモコン向けに最適化されたワイヤレスSoC（System-on-Chip）である「STM32WL3R」を発表しました。同製品は、実績あるSub-GHzワイヤレスSoCのSTM32WL3を進化させた製品として、低消費電力のRFトランシーバと、柔軟性の高い省電力モード、6本のウェイクアップ・ピンを備えており、エネルギー効率に優れたリモコンの開発を促進します。

STM32WL3R(https://www.st.com/ja/microcontrollers-microprocessors/stm32wl3x.html?icmp=tt47106_gl_pron_nov2025)は、フランスのビル・オートメーション企業であるSomfy社と共同開発されました。同社は、ワイヤレス制御式の電動シャッター、ガレージ開閉システムおよびネットワーク接続型機器といった、家庭や商業用スマート・システムを開発するイノベーション企業です。Somfy社のエンジニアが、同社の次世代RFリモコンやセンサ向けに新しいワイヤレスソリューションの設計にSTと共同で取り組んだ結果、低コストかつ小型の製品が完成しました。また、高い柔軟性とバッテリ寿命の延長により、最高のユーザ体験を実現します。Somfy社のRF開発マネージャーであるSerge Robin氏は、次のようにコメントしています。「このシングル・チップのワイヤレスSoCは、リモコン用に最適化されており、よりスマートかつ快適で環境に優しいビルを実現するシステムにおいて、当社が業界をリードし続けるよう支えてくれています。」

STM32WL3Rは、専用に設計されたRFトランシーバを内蔵し、北米のリモコン用に割り当てられている315MHz帯域で動作する世界初のCortex(R)-M0+プロセッサを集積したマルチバンド・ワイヤレスSoCです。さらに、850MHz帯と950MHz帯のISMバンドもサポートしているため、グローバルでの販売承認を受けた製品にも使用することができます。

STのグループ・バイスプレジデント 兼 汎用・車載用マイクロコントローラ事業部ジェネラル・マネージャーであるPatrick Aidouneは、次のようにコメントしています。「STの省電力無線技術により、STM32WL3製品ラインはスマートメータやアセット・トラッキングといったアプリケーションで数多く採用されてきました。この無線技術を活用することで、送信機の消費電流は出力10dBm時にわずか10mAにまで抑えられ、ほかに類を見ないほど高い効率を実現しています。」

STM32WL3R(https://blog.st.com/stm32wl3/?icmp=tt47106_gl_pron_nov2025)は、特別に設計された省電力モードを備えているため、より高度な制御が可能で、使用されていない回路を無効にしつつ、システムのウェイクアップ時間も最適化できます。このようなモードでは、バッテリ寿命を延長できるほか、RAMがアプリケーションのコンテキストを保持するため、高速ウェイクアップが可能となり、最高のユーザ体験を実現できます。利用可能なモードには、16KBのRAMデータを保持しながら消費電流をわずか450nAに抑える超ディープストップ・モードや、最大6本のウェイクアップ・ピンによる超低消費電流の14nAシャットダウン・モードなどがあります。

STM32WL3Rは、ウェイクアップ・ピンを1本ではなく6本にすることで、豊富な機能を備えたリモコンを実現するだけでなく、さまざまな派生製品における回路レイアウトの簡略化に加え、プリント回路基板設計の再利用も容易にできます。

STM32WL3Rは現在量産中で、QFN32パッケージ（5 x 5mm）で提供されます。STのeStoreまたは販売代理店から入手可能で、単価は10,000個購入時に約1.2654ドルです。

詳細については、ウェブサイト(https://www.st.com/ja/microcontrollers-microprocessors/stm32wl3x.html?icmp=tt47106_gl_pron_nov2025)をご覧ください。

STマイクロエレクトロニクスについて

STは、約50,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出（スコープ1および2）、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出（スコープ3の注力分野）におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100％にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト（http://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)）をご覧ください。

◆ お客様お問い合わせ先

STマイクロエレクトロニクス（株）

マイクロコントローラ・デジタルIC・RF製品グループ

〒108-6017 東京都港区港南2-15-1

品川インターシティA棟

TEL : 03-5783-8240