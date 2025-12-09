Dr.STONE バトルクラフト　期間限定イベント「プレゼントをお届け！石神村のサンタクロース！」開催！

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社は、AppStore/GooglePlayで配信中の『Dr.STONE バトルクラフト』にて新イベントを開催したことをお知らせいたします。

期間限定イベント「プレゼントをお届け！石神村のサンタクロース！」開催！

■イベント開催期間

12月9日(火)メンテナンス終了後 ~ 12月23日(火)13:59

■イベント内容

イベント専用ステージをクリアすることで入手可能の、専用イベントアイテム「プレゼント箱(2025)」を集め、専用の交換所で交換することでSSR確定チケットやイベント限定の称号などを入手できます。

さらに、ボーナスキャラでステージをクリアすると、各キャラクターのスキルレベルに応じて「プレゼント箱(2025)」を追加で獲得できます。

※対象のボーナスキャラ

・[SSR][科学王国のクリスマス2025]西園寺羽京

・[SSR][科学王国のクリスマス2024]銀狼

・[SSR][科学王国のクリスマス2022]コハク

・[SSR][科学王国のクリスマス2022]クロム

・[SSR][科学王国のクリスマス2022]スイカ

本イベントの交換所で入手できる報酬の一部を紹介します。

1,950個報酬「サンタ帽&プレゼント袋」

2,000個報酬「[SSR][科学王国のクリスマス2022]スイカ」

4,200個報酬「SR以上確定チケット」

12,000個報酬「称号「プレゼントをお届け！石神村のサンタクロース！」」

19,500個報酬「SSR確定チケット」

■交換所開催期間

12月9日(火)メンテナンス終了後 ~ 12月30日(火)13:59

■製品概要

タイトル名 ：Dr.STONE バトルクラフト

リリース日 ：2021年9月1日

ジャンル ：ストラテジー

プラットフォーム：App Store / Google Play

配信国 ：日本

本体価格 ：無料(アイテム課金)

■ストアのURL

AppStore: https://apps.apple.com/jp/app/id1513882973

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppingames.dsbc

■ポッピンゲームズジャパン株式会社について

東京都港区に本社を構える独立系のゲームパブリッシャー。

代表作に「Dr.STONE バトルクラフト」、「忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段」、「ムーミン ～ようこそ！ムーミン谷へ～」、「クレヨンしんちゃん 一致団ケツ！ かすかべシティ大開発」などがあります。

本社：東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802号室

代表者：代表取締役CEO 谷口 祐一郎

会社ＨＰ：https://poppin-games.com/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。