オープンスペースにて、12/23(火) 【クリエーターお悩み相談室 & ポートフォリオワークショップ】のイベントを開催

■参加して得られること

- ポートフォリオに載せるべき情報・構成・改善点が明確になる- 自分のポートフォリオの方向性やコンセプトが整理できる- 就活を終えた先輩や企業担当者からリアルで実践的なアドバイスが得られる- 同世代クリエイターとのつながりができる- 企業担当者と直接会話でき、採用・インターンのきっかけにもつながる

■こんな方におすすめ

■「クリエーターお悩み相談室」とは

- ポートフォリオの作り方に自信がない方- 進路・就職活動に不安を感じている方- クリエイティブ業界のリアルな話を聞きたい方- 藝大・美大で就活を終えた先輩の体験談を聞きたい方- 同世代のクリエイター仲間や企業とつながりたい方

「何から始めればいいかわからない」「ポートフォリオをどう作ればいいの？」「デザイン職の違いがわからない」

といった藝大生・若手クリエイターが抱える悩みを、現役キャリアデザイナーと企業担当者がその場で解決するキャリア支援プログラムです。デザイン・美術分野に特化した実践的アドバイスを提供し、学生一人ひとりの進路選択とキャリア形成をサポートします。

【開催概要】

■ WBCカレッジ とは

株式会社アピリッツが開催する、筋肉質を目指す勉強会「WebBootCamp⁻College」の総称です。

「学園化」をテーマに掲げるアピリッツでは、WBCカレッジを課外活動として開催し、デザイン・開発のプロフェッショナルとしてのベストプラクティスを公開します！

【会社紹介】

＜株式会社アピリッツ＞

「ザ・インターネットカンパニー」という理念に基づき、「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」ことを目指し、デジタル・トランスフォーメーション時代に対応し、進化したデジタル技術を用いて顧客のサービス、ひいては人々の生活をよいものへ変革するという考え方の基に事業の展開をしております。





＜Design KoTo株式会社＞

Design KoTo株式会社は、代表・吉田佳寿美が東京藝術大学時代に感じた「クリエーターがキャリアを学ぶ機会の少なさ」という課題をもとに設立された、クリエイター専門のキャリア支援会社です。

美大・藝大生を中心に、キャリア講義・ポートフォリオ指導・進路相談などのキャリア教育事業を展開しています。また、アート作品の展示・販売など、クリエイターの表現活動も支援しています。