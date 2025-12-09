2025年12月1日～2026年3月31日開催★NGOシェア「書き損じハガキ寄付キャンペーン」！ いらない書き損じハガキ1枚が、カンボジア・東ティモール・在日外国人母子の国際保健活動の支援につながる

特定非営利活動法人 シェア＝国際保健協力市民の会

NGOシェアでは2025年12月1日～2026年3月31日の期間で書き損じハガキ寄付キャンペーンを実施します。昨年は4806枚の書き損じハガキと一緒に温かい気持ちが全国から届きました！誠にありがとうございました！そこで、今年の目標は5000枚！

対象となるハガキは年賀ハガキや官製ハガキなど、未投函のハガキ全てが対象です。送っていただいたハガキがカンボジアや東ティモールの子どもたちの健康増進活動や、在日外国人母子の健康支援活動の寄付になります。日頃は見過ごし、捨てていたものが寄付になって”だれかの笑顔”につながる！まずは、家にある1枚のハガキから始めてみませんか？

■書き損じハガキの寄付がＮＧＯの支援につながる

送られてきたハガキを郵便局へ持っていくと、1枚当たり６円の手数料で（1度の交換枚数が100枚未満の場合）切手に交換できます。交換した切手で、機関誌や年次報告書などを郵送する際の通信費に充てたり、金券ショップなどで現金化してシェアの活動費に充てたりと、活用の場面は多岐にわたります。2024年度実績（2024/1/1～2024/12/31）では、全国の支援者から1,241,041円のハガキを含む物品のご支援をいただきました。これは、使いみちの指定がないご寄付の内10％の割合をしめており、シェアの活動を継続するためには欠かすことのできない支援となっています。

■85円ハガキが120枚（約10,000円分）集まればできることは？！カンボジア／離乳食教室のシーン

≪子どもたちの健康を守る離乳食教室を３回実施する事ができます≫

（カンボジア）

シェアが活動しているカンボジアの一部地域では、約26％の子どもたちが慢性的な栄養不良の状態にあります。現地の行政とともに医療アクセスの悪い村を巡回し、赤ちゃんの健康を守るための離乳食教室を3回開催できます。

東ティモール／予防接種を受ける母子

《予防接種サービスの技術向上研修に保健局スタッフ2名が参加できます》（東ティモール）

東ティモールの僻地では、医療従事者がいても保健サービスを提供するスキルが無いことが、住民たちのサービス利用の障壁となっています。さまざまな感染症や予防できるはずの病気から子どもたちを守るための予防接種を、安全に提供できる人材を3日間の研修を通して2人増やすことができます。

日本／医療通訳の説明を受ける妊産婦

《在日外国人母子の健康のために、医療通訳を1名派遣できます》

（日本）

日本に住む多くの外国人妊婦や母子は、本来受けられるはずの母子保健サービスにアクセスできていないのが現状。言葉の壁のある外国人が安心して病院を受診できるよう、研修を受けた医療通訳者を1回派遣できます。自分や子どもの病気を母国語で理解し、安心して治療を受けられる人がいます。

■年末年始特別企画/書き損じハガキ寄付キャンペーン概要

【送っていただきたいモノ】

年賀状や官製はがきはもちろん、お家にある切手、テレカなどの金券、外国コインや紙幣などがあれば一緒にお送りください

☑消印の無いハガキはすべて対象です

☑往復はがきや郵便書留も対象です

☑使用済み切手は消印のまわり1cmほど残して切り取ってください

☑テレカ・QUOカードは残高があれば対象です

☑外貨コインの種別は問いません

【送付先】（特活）シェア＝国際保健協力市民の会 支援者サービス担当

〒110-0015東京都台東区東上野1-20-6 丸幸ビル5F

【キャンペーン実施期間】2025年１2月1日（月）～2026年3月31日（火）

【送付方法】ハガキ等が入ればどのような封筒に入れて送っても大丈夫です。

弊会が用意している手作り封筒をHPよりダウンロードしてお使いください

→https://x.gd/mgmHw

※恐れ入りますが、送料は元払いにてお願いいたします

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

【シェア＝国際保健協力市民の会について】

●所在地：〒110-0015東京都台東区東上野1-20-6 丸幸ビル5F

●代表者：仲佐 保

●設立：１９８３年８月

●URL：https://share.or.jp/

●代表番号：03-5804-7581

●事業内容：

シェアは、健康で平和な世界を全ての人とのわかちあう（シェア）ために、草の根の立場から行動を起こした医師・看護師・学生等が中心になり、1983年に結成された国際保健NGO（民間団体）です。私たちはすべての人が心身ともに健康に暮らせる社会を目指し“いのちを守る人を育てる”保健医療支援活動を、カンボジア、東ティモール、日本で進めています。

■カンボジア/自治体主体の子どもの健康増進活動の推進を目指して～カンボジア_離乳食の作り方を説明している女性子ども委員～

シェアが活動をしているプレアビヒア州は、カンボジア国内でも特に子どもの栄養指標が低く、約26％の子どもたちが慢性的な栄養不良の状態にあります。脳や臓器が形成されていく「最初の1000 日」にしっかりと栄養をとることはもちろん、新型コロナウイルスの蔓延を経て、免疫力を高めて病気を予防することの大切さや、病気になった時にお母さんたちが正しいケアをすることができることの必要性がさらに増してきました。カンボジアにおいて地方分権化が進んでいることから、自治体組織である女性子ども委員会を巻き込み、自治体予算を活用しながら、現地の自立性と持続性を尊重して活動を進めています。

■東ティモール/妊娠出産時に保健医療サービスをみんなが受けられる環境を～東ティモール_村の妊婦に健康促進活動をしている保健ボランティア～

東ティモールは独立から20 年が過ぎ、開発が進む中で保健医療施設や医療従事者の数も増えてきました。しかしながら、妊婦健診や乳幼児健診を受け、専門家の立会いの下に行う出産ができていない住民もまだ多く暮らしています。特に農村部や僻地では、医療施設までが遠いだけでなく、住民の保健情報への理解が不足していたり、僻地での保健医療従事者が少なかったり、医療従事者がいたとしても母子保健サービスを提供できるスキルが無かったりして、住民のサービス利用の障壁となっています。その結果、アタウロとメティナロでは約半数の母子が未だ健康診断や施設分娩を利用できていません。また新型感染症の影響によっても保健医療サービス提供は影響を受けやすく、COVID-19の感染症拡大時には保健アクセスの悪化に拍車がかかりました。そこで東ティモール事業では2022 年から妊娠や出産を取り巻く母子保健サービスの課題への取り組みを開始しています。

■日本（在日外国人支援）/言葉の壁をとりのぞき、母と子の健康をまもる～日本_保健師と一緒に妊婦宅を訪問していいる医療通訳者～

日本では、日本に住む外国人妊婦や母子が本来受けられるはずの母子保健サービスにアクセスできていない状況が長年続いています。母国との文化や仕組みの違い、制度など様々な要因がある中で、最大の要因は言葉の壁です。自治体の保健センターや保健所、医療機関、発達支援施設等の保健医療福祉従事者は、言葉の壁により、外国人妊婦や母子、家族に納得のいく支援やサービス提供が行えず、もどかしさを感じています。日本で出産・子育てを行う外国人住民が増える中、保健医療福祉従事者が、外国人妊婦や母子にも妊娠期から切れ目ない支援を提供できるよう、それにより外国人母子が必要なサービスにアクセスでき、安心して出産・子育てが行えるよう、母子保健場面で医療通訳サービスを活用できる環境を整えていくことなどが求められています。2021年からは、対象地域を中心として母子保健通訳の積極的活用を進めながら、外国人母子への理解の促進と、区を越えた連携、支援体制の充実を目指し、活動しています。

■ “いのちを守る人を育てる”活動は長い年月を要します～乳幼児健診に訪れた母子～

医療技術や医療物資を提供する活動とは違い、”いのちを守る人を育てる”活動は長い年月がかかります。現地の人の手によって、現地の資源を用いて、現地の行政と連携して地道にこの活動を続けていくためにも、ひとりでも多くの仲間が必要です。1枚の書き損じハガキを送ってくれたおかげで、次の誕生日を迎えることができる子どもたちがいます。本キャンペーンを通して、みなさまからのあたたかいご支援をお待ちしております。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

■書き損じハガキキャンペーンに関するお問い合わせは支援者サービスまで

メールアドレス：shiensya@share.or.jp 担当／吉野（ヨシノ）

■シェアに関するお問い合わせは広報まで

メールアドレス：info@share.or.jp 担当／金（キム）