当社の連結子会社である株式会社ＥＦエナジー（以下「ＥＦエナジー」という。）とｇｉｐｐｒｏ ｊａｐａｎ株式会社（以下「ｇｉｐｐｒｏ社」という。）との、ペロブスカイト太陽電池モジュールを搭載した電子タバコ「PEROVSKAITE」シリーズ（以下「本製品」という。）に関する販売協力包括契約書（以下「本契約」）関し、その後の経過ついて下記のとおりお知らせいたします。

【経過の内容】

本契約に基づき、ｇｉｐｐｒｏ社はＥＦエナジーが企画・開発したペロブスカイト太陽電池モジュールを搭載した電子タバコ「PEROVSKAITE」シリーズ（携帯シーシャ「P-BOX」を含む）の国内販売について、製品情報の公開および販売準備を進めておりました。

このたび、ｇｉｐｐｒｏ社が自社公式オンラインショップ（https://www.gippro-japan.com/）において、ペロブスカイト太陽電池を搭載した電子タバコ（携帯シーシャ「P-BOX」）の製品情報および先行予約の開始を公表したことを確認いたしました。

本製品は、当社調査の範囲においては、世界で初めてペロブスカイト太陽電池を充電モジュールとして搭載した電子タバコ（ペロブスカイト充電器）です。日光や室内照明からエネルギーを取り込み、バッテリーを自動的に補充することが可能です。これにより、「頻繁な充電が必要」「廃棄バッテリーの増加」といった従来の電子タバコが抱える課題を解消し、電力消費の削減と環境負荷の低減を実現します。環境に配慮した次世代の電子タバコとして、持続可能な社会への貢献を目指しています。

【今後の展開】

前回のプレスリリースにおいて製品販売開始時期を2025年11月下旬（予定）としておりましたが、スケジュールの再検討を行った結果、「P-BOX」の正式販売は2026年1月を予定しており、ｇｉｐｐｒｏ社の国内販売チャネル（オンラインショップ、主要小売店等）を通じて販売が開始される見込みです。

関連情報：ペロブスカイト太陽電池モジュールを搭載した電子タバコ「PEROVSKAITE」シリーズ販売 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000163480.html

