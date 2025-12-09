秦野聖ルカ教会のイタリア製オルガンで聴く明るく輝かしい音色で魅せるバロック音楽

公益財団法人 神奈川芸術文化財団 神奈川県民ホール

神奈川県内のオルガンを巡る旅は、イタリア・ゼーニ社製オルガンを備えた秦野聖ルカ教会へ

2025年1月に開館50周年を迎えた神奈川県民ホール(https://www.kanagawa-kenminhall.com/)は、全国で初めて公立でパイプオルガンが設置されたホールです。1975年の開館から続いた「オルガン・プロムナード・コンサート」は408回を数えるなど、神奈川県の文化芸術の拠点として数多くのオルガン奏者とともにオルガン普及活動を実施してきました。

2025年4月以降、建て替えに向けての休館中も、ホールのオルガン・アドバイザー中田恵子(http://keikonakata2.stars.ne.jp/)を中心にパイプオルガンが設置されている神奈川県内の施設を巡り、入場無料の気軽に来場できるコンサートを開催します。

今回は丹沢山系に囲まれ、古来から温泉や各所に点在する湧き水でも有名な神奈川県西部の街、秦野で1896年から信仰の拠点となってきた聖ルカ教会を訪れます。イタリアのゼーニ社が製作した秦野聖ルカ教会のオルガンは、イタリア音楽が良く似合う明るく雄弁な音色を備え、日々の礼拝と信仰を支えるだけでなく地域からも愛されています。この楽器で聴きたいルネサンス時代から最盛期を迎えていたイタリアのオルガン音楽や、それらに影響を受けたJ. S.バッハの作品を中心としたプログラムを、中田恵子(http://keikonakata2.stars.ne.jp/)の演奏とお話でお届けいたします。

初期バロック音楽の時代にローマのサン・ピエトロ大聖堂やメディチ家のオルガニストとしても活躍し、オルガンやチェンバロのための作品を多数作曲したフレスコバルディによる『トッカータ 第1番（第2巻）』は、即興的な部分と対位法的な部分が次々と入れ替わり場面が変わる華やかな楽曲。J.S.バッハ『オルガン協奏曲 イ短調 BWV593』は、イタリア音楽を愛好しフレスコバルディやヴィヴァルディの作品を熱心に研究したJ.S.バッハが、ヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲をオルガン独奏用に編曲したものです。 そして同じくJ.S.バッハによる『トッカータ、アダージョとフーガ ハ長調 BWV564』では、特にアダージョにヴィヴァルディのイタリア協奏曲の影響が色濃く感じられます。

温暖で豊かな自然に恵まれた秦野で、イタリア音楽の風を感じるひとときをお楽しみください。

「C×（シー・バイ）Organ」シリーズについて

Composer、Classic、Contemporaryの3つの「C」とオルガンを自由な発想でクロス。

バッハから現代音楽まで、オルガン・アドバイザー中田恵子の監修のもと、自由で楽しいオルガン音楽の多彩な魅力をお届けします。

■公演概要

【 公 演 名 】神奈川県民ホール presents C x Organ シー・バイ・オルガン

パイプオルガンを訪ねる旅 in 秦野 ～イタリアからの音便り～(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/organ_hadano)

【 日 時 】2026年2月7日(土) 12:00開演（11:30開場）/ 15:00開演（14:30開場）

※公演時間 約50分（休憩なし）

※開演15分前より、みえない・みえにくい方を対象とした会場についての説明を行います。予約不要、どなたでもご参加可能です

【 会 場 】秦野聖ルカ教会（神奈川県秦野市本町1-7-17）

小田急電鉄小田原線「秦野駅」北口より 徒歩10分

【 出 演 】中田恵子（オルガン演奏・お話／神奈川県民ホール オルガン・アドバイザー）

【 曲 目 】

G.フレスコバルディ: トッカータ 第1番（第2巻）

J.S.バッハ：オルガン協奏曲 イ短調 BWV593

（原曲：ヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲 イ短調 RV522）

J.S.バッハ：トッカータ、アダージョとフーガ ハ長調 BWV564、ほか

【 料 金 】入場無料（要事前予約・全席自由）※未就学児入場不可

【 受付方法 】●チケットかながわ 電話：0570-015-415（10:00～18:00）年末年始休

[WEB] https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/organ_hadano

【 受付開始 】2025年12月13日(土)10:00～（先着順）※定員に達し次第、受付終了

※アクセシビリティ（鑑賞サポート）はWEBサイトをご確認ください。

【 主 催 】神奈川県民ホール（指定管理者：公益財団法人神奈川芸術文化財団）

【 後 援 】秦野市

【 助 成 】文化庁文化芸術振興費補助金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業(劇場・音楽堂等機能強化総合支援事業))｜独立行政法人日本芸術文化振興会

【お問い合わせ】神奈川県民ホール事業課 TEL.045-662-5901（代表）平日10:00～17:00 年末年始休

■公演チラシ

